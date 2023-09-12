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Уделяйте больше внимания тому, что говорите

Источник: oshogid.com 12 сентября 2023 5958
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Если люди будут проявлять немного больше внимания к тому, что говорят, многих страданий в жизни можно будет избежать.

Уделяйте больше внимания тому, что говорите

Есть слова чувств и слова интеллекта. Отказывайтесь от интеллектуальных слов все больше и больше. Все больше и больше используйте слова чувств. Есть слова политики и слова религии. Откажитесь от политических слов. Есть слова, которые тотчас создают конфликт. В тот момент, когда  вы произносите их, возникает ссора.

Самым лучшим является безмолвие

Поэтому никогда не употребляйте логический, аргументированный язык. Пользуйтесь языком привязанности, заботы, любви,  с тем, чтобы не возникало никаких распрей.

Когда человек начинает вести себя подобным образом, происходит значительная трансформация. Если люди будут проявлять немного больше внимания к тому, что говорят, многих страданий в жизни можно будет избежать.

Одно единственное слово, произнесенное в неосознанном состоянии, может создать длинную цепочку страдания. Незначительное отличие, мельчайший поворот может привести к значительным изменениям.

Нужно стать очень разборчивым и  использовать слова только в случае, когда они абсолютно необходимы. Избегайте грязных слов. Употребляйте свежие слова, не приводящие к полемике, которые не являются аргументами, но которые являются просто выражением ваших собственных чувств.

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Уделяйте больше внимания тому, что говорите

Если  человек  начнет хорошо разбираться в словах, вся его жизнь полностью изменится. Ваши взаимоотношения станут совершенно другими, потому что девяносто девять процентов отношений  — это слова и жесты, которые также являются словами. Какое-то одно слово уже являлось причиной множества ваших проблем, и снова оно выскакивает из вашего рта.

Если слово приносит страдание, гнев, конфликт, спор, откажитесь от него. Какой смысл в его употреблении? Замените его чем-то другим, чем-то лучшим. Самым лучшим является безмолвие. опубликовано econet

©Ошо

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Источник: https://econet.ru/

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ошо слова чувства мудрость вдохновение

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