Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Лазанья из баклажанов

Лазанья из баклажанов

Источник: Econet 07 декабря 2024 6186
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!

Лазанья из баклажанов

Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!

Время приготовления 2 часа 30 минут | на 6 персон

ингредиенты

  • 2 баклажана
  • 6 томатов 
  • 700 мл томатного пюре 
  • 250 г рикотты
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезанный 
  • 4 столовые ложки нарезанной петрушки 
  • 1 чайная ложка сушеной душицы 
  • 1 чайная ложка паприки
  • оливковое масло
  • черный перец
  • соль

Лазанья из баклажанов

Сливочный соус 

  • 2 шара моцареллы
  • 200 г сыра пармезан 
  • 1 органическое яйцо 
  • 5 столовых ложек жирных сливок
  • соль и черный перец

Как готовить

Вскипятите немного воды в большой кастрюле, поместите томаты на 10 секунд в кипящую воду а затем смойте под холодной водой. Удалите кожу, разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарезать мелкие кусочки. 

Нагреть масло в кастрюле, слегка обжарить лук и чеснок. Добавьте помидоры и тушите 10 минут. Добавьте томатное пюре, петрушку, орегано, паприку, соль и перец. Варить на медленном огне в течение 30 минут.

Разрежьте баклажаны на длинные тонкие ломтики, посыпьте солью и дайте постоять около 10 минут. Слейте, сбрызните оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон на гриле, чтобы слегка смягчить.

Добавьте рикотту в томатный соус и приправьте солью и перцем. 

Натереть моцареллу и пармезан и объединить с яйцом и сливками. Приправить солью и перцем. 

Лазанья из баклажанов

Смажьте свою форму для выпечки маслом, добавьте слой баклажанов. Посыпьте около 1/3 томатного соуса и добавьте 1/3 баклажана. Повторите процесс, пока у вас не будет около четырех слоев, сверху распределите сливочно-сырный соус. Выпекайте около 30-40 минут при температуре 180 ° C. Дайте постоять около 10 минут перед подачей на стол. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

сыр ужин баклажаны итальянская кухня лазанья обед моцарелла пармезан рикотта помидоры овощи

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Уток, вышитых на ковре, можно показать другим. Но игла, которой их вышивали, бесследно ушлa из вышивки. Коан Дзэн
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.