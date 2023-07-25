Смысл жизни и смерти по Виктору Франклу

У смерти есть смысл. Если бы мы были бессмертны, то могли бы спокойно откладывать свои дела сколь угодно долго...

Мы обязаны использовать отведенное нам время максимально

Виктор Франкл считал, что у смерти есть смысл.

Если бы мы были бессмертны, то могли бы спокойно откладывать свои дела сколь угодно долго.

К сожалению, многие люди, особенно невротики, ведут себя, как бессмертные боги, откладывая свои дела. Однако перед лицом смерти мы обязаны использовать отведенное нам время максимально. Только тогда жизнь приобретает смысл.

Франкл считал, что в основе смысла человеческой жизни лежит принцип необратимости существования и именно эту мысль следует доводить до больных, чтобы они брали на себя ответственность за свою жизнь.

В общем виде ведущий принцип экзистенциального анализа Франкла можно сформулировать следующим образом: к любой ситуации следует подходить так, как будто живешь во второй раз и в прошлой жизни уже сделал ошибку, подобную той, которую сейчас пытаешься совершить. Представьте себя в такой ситуации, и вы немедленно осознаете всю глубину ответственности, которую несете в любой момент своей жизни.

Вначале жизнь представляет собой нетронутый «материал», но вот она разворачивается, и «материала» становится все меньше и меньше. Он превращается в «одежду». Это наши поступки, переживания, опыт - все то, что мы накопили на жизненном пути. А если ничего этого нет, то «материал» пропал безвозвратно — ушел на тряпки.

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Франкл проводил еще одну аналогию. Так, по его мнению, человек словно скульптор своими руками ваяет свою жизнь. Поэтому и поступать следует так, как поступает скульптор. Ведь мастер старается еще в камне увидеть то, что из него можно сделать так, чтобы было меньше отходов. В работе по созданию своей жизни человек не должен останавливаться, поскольку не знает, сколько времени ему отпущено. Ни торопиться, ни простаивать не стоит. Неважно, если работа не завершена. Важно какого она качества.

Жизнь, по Франклу, имеет смысл, независимо от того, длинна она или коротка, воспроизводит себя или нет. Если бы жизнь бездетной женщины была абсолютно бессмысленной только потому, что у нее нет детей, это значило бы, что человечество живет для детей, и единственным смыслом жизни человека является воспроизведение себе подобных. Тогда получается, что каждое поколение передает проблему следующему, так и не разрешив ее.

Видеть в материнстве единственный смысл жизни женщины — значит бросать тень не только на жизнь женщин, не имеющих детей, но и на жизнь женщины-матери, низводя ее до уровня самки.

Удовлетворение сексуальных потребностей и биологическое воспроизводство — это два не самых важных аспекта брака. Франкл считал более важным «духовный фактор» — то, что мы называем любовью.

Франкл предупреждал нас, чтобы мы не стремились стать идеальными. Если бы все люди были идеальными, то каждого можно было бы заменить другим. Именно из нашего несовершенства вытекает незаменимость и невоспроизводимость каждого индивида, поскольку каждый из нас несовершенен на свой манер.

Чем более специфичен человек, тем менее он похож на других, тем менее он соответствует норме.

Мы — стадные животные. С этим ничего поделать нельзя. Поэтому Франкл отмечает, что в каждом из нас есть чувство стадности. Но у человека имеются задачи, выходящие за пределы чувства стадности. Личности необходимо сообщество, ибо лишь в нем жизнь приобретает смысл. Но и сообщество не может обойтись без отдельных личностей.

Франкл считает, что там, где не признается индивидуальность, нет сообщества, там — толпа, стадо. Толпа не терпит идивидуальности. Толпу он сравнивает с булыжной мостовой, а истинное сообщество с мозаичным рисунком. В булыжной мостовой один камень можно заменить другим; в мозаике каждый фрагмент незаменим. И если он выпадает, приходится перестраивать весь рисунок. Вот почему потеря личности для сообщества невосполнима. Сообщество подчеркивает индивидуальность ее членов, а толпа эту индивидуальность подавляет, ограничивая свободу личности ради равенства и подменяя братство стадным инстинктом.

Человек представляет собою нечто, завершенное в себе — его нельзя ни разделить, ни сложить с другими предметами. Его нельзя вводить составляющим элементом ни в какую систему высшего порядка, ведь при этом он теряет особое качество — чувство достоинства. Человек должен жить по формуле: быть — значит отличаться. Существование человека как личности означает абсолютную непохожесть его на других.

Толпа как таковая не имеет сознания и ответственности. Скрываясь и растворяясь в толпе, человек утрачивает важнейшее из присущих ему качеств — ответственность. Бегство «в толпу» — это освобождение от бремени собственной ответственности. Как только кто-нибудь начинает вести себя как частица «высшего целого», он начинает получать истинное наслаждение от того, что удалось сбросить с себя бремя собственной ответственности. Эта тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается мотивом для любых форм коллективизма.

Истинное сообщество — это сообщество ответственных личностей; толпа же — это просто множество обезличенных существ.

Работы Франкла проникнуты уважением к человеку, к личности. Он заметил, что, когда дело доходит до оценки человеческих поступков, коллективизм приводит к нелепым заблуждениям. Вместо личной ответственности формируются конформность и уважение к социальным нормам. Индивид предстает как усредненный тип.

Но человек не машина, и оценка по типу ему не проходит. Чем более стандартизирована машина, тем она лучше; но чем больше стандартизирована личность, тем больше она растворяется в своем классе, национальности или характерологическом типе. Чем больше человек соответствует стандартному среднему, тем ниже он находится в нравственном отношении.

В нравственном плане идея коллективизма приводит к понятию коллективной вины: с людей спрашивают за то, за что они ответственности не несут. Тот, кто судит их, ответственности за приговор не несет.

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Франкл считал, что у человека всегда есть возможность выбора, и он должен нести за него ответственность. Невротик сам себе не дает реализовывать собственные возможности, он сам себе мешает стать таким, каким он может быть. В результате он сам искажает свою жизнь. Быть человеком — это значит не только не походить на других, но также уметь становиться непохожим на себя, т. е. уметь изменяться.

Невротик, вспоминая свои неудачи, заключает, что его неудачная судьба определяет все его будущие ошибки. На самом деле ошибки должны служить плодотворным материалом для формирования лучшего будущего; из собственных промахов следует извлекать уроки. Никогда не поздно учиться, но и никогда не рано: учиться всегда самое время, чему бы мы ни учились. Иначе мы можем уподобиться пьянице, которого убеждали бросить пить.

— Теперь уже поздно, — отвечал он.

— Но ведь это никогда не поздно! — продолжали убеждать его.

— В таком случае я обязательно брошу, но как-нибудь потом.

Интересны взгляды Франкла на судьбу. По его мнению, судьба, как и все свершившееся, должна всегда выступать стимулом к новым сознательным и ответственным действиям. Становясь прошедшим, наши реализованные возможности никогда не исчезнут бесследно. Действительность спасается от исчезновения, становясь прошлым. Момент превращается в вечность, если возможности, скрытые в нем, превращаются в реальность. Прошлое — великолепный склад, где сделанное хранится «навсегда». Тогда смерть не страшна.

Наше «Я» черпает энергию в инстинктах. Наши страсти это ветер, который дует, куда ему вздумается, а наше «Я» должно управлять парусами судьбы, чтобы плыть туда, куда нам надо. Хороший моряк может плыть и против ветра. А куда плыть? Вот для этого и нужен смысл жизни.

Изначальное слабоволие — это глупая выдумка. Слабовольным становится тот, у кого нет цели и кто не умеет принимать решений. Невротик каждый раз прогнозирует неудачу, поэтому ничего и не добивается. Он не хочет разрушать собственные ожидания.

Нередко и у врачей существует терапевтический нигилизм.

Франкл считает, что человек остается слабовольным до тех пор, пока он хочет оставаться слабовольным. Поэтому даже в депрессии незачем поддаваться психологической судьбе. Человек должен помнить, что солнце существует даже тогда, когда небо затянуто тучами. Нельзя оправдываться неправильным воспитанием, как это делают многие невротики. Последствия неправильного воспитания следует исправлять сознательными усилиями.

Франкл советует психотерапевтам руководствоваться следующими словами Гете:

«Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если мы относимся к ним так, как будто они уже таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать».

Вот почему к детям следует относиться так, как мы относимся к взрослым.

Франкл рекомендует не придавать значения приступам болезни. Тогда от них легче оправиться.

Хорош и совет Ницше относиться к болезни, как к надоедливой собаке. Когда перестаешь на нее обращать внимание, она перестает кусаться.опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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