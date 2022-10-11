Плохой характер — большое СЧАСТЬЕ

Много денег или большой талант, в общем, тоже ничего, но плохой характер лучше. Вспомните сами. Чья мимолетная улыбка доставляет больше удовольствия - того, кто всегда улыбается, или того, кто не улыбается никогда?

За тех, кто вкладывал в нас душу, вкладывает в нас душу и будет вкладывать в нас душу, пока окончательно не вынет из нас душу.

(тост)



Быть наказанием милей, чем быть наградой.

Награда - только вспышка на лету.

Сложить к ногам достоинства, и ту,

что их достойна, взять под шум парада,

увы, в твою затеянного честь.

Такая бедность, что сойдет за месть.

Или за черный юмор бытия:

да, это я, прекрасен, и меня

все любят - как же может быть иное?

Любить меня - стандартная возня,

стоящая уверенной стеною,

загородившей восхищенный зал.

Я так хорош, что без меня не стоит

жить никому.

Туше.

Триумф.

Финал.

Короткая, признаться, эскапада.

Могла бы быть длиннее - но пока

тот, что герой, не снимет колпака,

скорее шутовского, чем иного,

разочаровываться будет он и снова

наградой станет с видом дурака.

Быть наказаньем - свежая строка.

Пока ты шут, ты всех смешишь - но лишь

пролив чернила на манжеты фата,

лишь посмеявшись над святым (что шиш

поймёт святой, ему святое свято),

лишь приказавши воинам палить,

убив штук пять невинно убиенных

людей и малых сих обыкновенных

(что так же жить хотели, может быть),

лишь раз пятнадцать отравив вино

и выпив сам его, как приз желанный,

и закусив землей обетованной,

дождешься той, что скажет "всё равно",

к тебе прижавшись. И прошепчешь "странно".

И это будет честное кино.

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Много денег или большой талант, в общем, тоже ничего, но плохой характер лучше. Вспомните сами. Чья мимолетная улыбка доставляет больше удовольствия - того, кто всегда улыбается, или того, кто не улыбается никогда?

У моих друзей есть кошка. Она царапает всех, включая хозяев, может броситься из-за угла коридора, не идет на зов и шипит по любому поводу. Но когда эта лоснящаяся, любимая до судорог бархатная тварь приходит сама и подставляет спинку, её бегут чесать все, включая двухлетнего младенца. Потому что эксклюзив. И потому, что до следующего раза может пройти полгода. Собаку, которая валится и дает пузо, стоит хозяину вставить ключ в замок, гладят не слишком внимательно и бросают это дело ради любого другого. Но кошку... В том доме любят зиму. Потому что зимой кошке холодно и она приходит спать в кровать. У меня тоже есть кот. Его можно заставить спать НЕ в кровати, только приклеив к чему-нибудь снаружи. Угадайте, кого из этих двух животных чаще толкают по ночам.

Чем больше проблем вы доставляете окружающим, тем охотнее они будут считаться с вами. Прежде всего потому, что кому охота иметь проблемы. Кроме того, если вы так убеждены в своем праве третировать остальных, значит, у вас есть такое право. А ещё... Знаете анекдот про соревнование мазохистов? Тот, в котором один из участников изо всех сил бил себя по нежным местам молотком? И страшно мучался от боли. Его там спрашивают - а удовольствие-то в чем? А он отвечает "а вот если промахиваешься - такой кайф!!!".

Доставляйте окружающим кайф, когда вы промахиваетесь. Но для того, чтобы кайф был настоящим, промахиваться надо редко. Если окружающие привыкают к постоянно перекошенному выражению вашего лица, его в кои-то веки довольное выражение станет для них настоящим праздником. Если каждая тема вырастает в тайфун "Пегги", раз в сто лет сказанное "ну ладно, покупай" вызовет приступ экстатического умиления у самого раздраженного спутника жизни. Да, кстати. Раздраженным из спутников жизни может быть только один. Займите это место, пока его не занял ваш спутник жизни.

Неверно при этом считать, что нужно быть как можно более противным. Вы не ходячий кошмар, вы - клад, который очень тяжело найти. Окружающих должно мучать убеждение, что в вашем нутре таятся немыслимые глубины. Что ваша улыбка - это вожделенный приз. А главное, делать вас счастливым - наиболее стоящая цель из всех возможных. Ищите тех, кому нужны недосягаемые цели. И превращайте их жизнь в перманентный ад.

Хороший кот, хороший перманент.

Хорошее, обычное, простое.

Когда один обычен, значит, двое

обычны вдвое. И в любой момент

с пути сметая их своим капризом,

придет беда, откроет ворота,

и станет тихий день желанным призом,

святой водой, растаявшей у рта.

Не путайте с маразмом и стриптизом,

не путайте с безумием и тьмой,

пришедшей с гор.

Когда поход домой

похож на восхождение на гору,

бывает приглашенье к разговору

страшнее заражения чумой.

Как можно больше тяжких разговоров.

Как можно меньше логики и пусть

вокруг все будут счастливы, что скоро

от старости умрут.

Какая грусть.







Серьезных разговоров должно быть много. Серьезные разговоры должны быть неприятны.

Никаких уменьшительных имен. Называя человека котиком, вы автоматически снижаете уровень его трепета перед вами. Только полная форма имени. Филипп, Степан, Геннадий. Если ваш собеседник женщина, лучше всего называть её Варварой.

Первая фраза должна быть короткой и звучать укоризненно. Хороши выражения типа "ну конечно", "я так и знал" и "ты опять". Что именно "я так и знал" и "опять", уточнять необязательно. Заранее предупреждать ни о чем не надо. Лучше всего подойти со спины и сказать: "Варвара! Я так и знал". Когда Варвара обернется, стоит повернуться к ней спиной. На вопрос "что именно ты так и знал" - не отвечать. Гонг. Первый раунд.

После того, как Варвара изнервничается, пытаясь понять, в чем же дело, совершите второй подход к снаряду. Обратитесь к ней холодно. Начинайте со слов "это невыносимо", "это невозможно" и "так дальше жить нельзя". Обвините её в чем-нибудь неважном, после того, как она начнет облегченно защищаться, обвините её в чем-нибудь важном. Сообщите, что так дальше жить нельзя, потому что в доме вечно грязно. После того, как Варвара выдвинет смехотворный довод, что она, как и вы, работает, скажите "это невыносимо" и признайтесь, что вас категорически не устраивает её отношение к вашей маме.

Приятно уличить в супружеской измене. Еще приятней, если измена имела место быть двадцать девять лет назад. Чем давней была измена, тем слаще придти со словами "это невыносимо". В случае обвинения в недавней измене Варваре будет несложно оперировать фактами (к примеру, обвинение в том, что всю прошлую пятницу она провела в объятьях адюльтера, она коварно отклонит напоминанием, что всю прошлую пятницу вы были рядом с ней). Но кто же помнит, что там было двадцать девять лет назад! Придите с записной книжкой. Ткните пальцем в календарь: "вот здесь, в четырнадцать часов". Добавьте "так дальше жить нельзя". Выйдите из комнаты. Перекур.

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Хорошо, когда Варвара устала, плохо себя чувствует или у неё болит голова. Температура тоже сойдет, но только не жар с бредом: собеседник может принять вас за противную галлюцинацию. Лучше всего поймать Варвару в тот момент, когда она только что прилегла после особенно тяжелого дня. Хлопайте дверью, шумно вздыхайте, накричите на собаку. Добейтесь вопроса "что случилось?". Ответьте "ничего". Через полчаса, когда Варвара, наконец, заснет, разбудите её словами "я так и знал".

Вас будут пытаться сбить со следа. Особенно устойчивые Варвары апеллируют к совести, просят дать им отдохнуть или даже - предел коварства - уговаривают отложить серьёзный разговор на завтра, когда, дескать "у меня не будет так сильно болеть голова". Не поддавайтесь. Во-первых, не факт, что голова у неё не будет болеть всю неделю. Во-вторых, никто не гарантирует, что завтра вам удастся страдать с тем же размахом, что и сегодня. Страдание - животное нежное, время ему во вред. Непреклонно скажите, что страдаете вы именно сейчас, поэтому не намерены откладывать разговор о своих страданиях неизвестно на когда. Если Варвара будет настаивать, утверждая, что один день может подождать любая тема, возмущенно спросите: "а если завтра мне станет лучше"?. Когда злобная Варвара пообещает и завтра довести вас до нужного градуса, ставьте пластинку"ты, как обычно, меня не понимаешь". "Никто меня не понимает" тоже хорошо.

Необходимые инструменты в серьёзных разговорах - слова "всегда" и "никогда". Их нужно произносить как можно чаще. У собеседника должно возникнуть устойчивое ощущение, что он не только в данный момент никуда не годится, но и раньше никуда не годился. И годиться уже не будет. Пока он считает себя человеком, у него есть возможность сопротивляться. Докажите ему, что он фигня. Ощутив себя фигнёй, любая Варвара съежится и пойдет вам навстречу.

Будьте внимательным собеседником: говорите только о вашем партнере. В ответ на вопрос, что вы делали вчера вечером, спросите, почему опять не вымыта посуда. Если собеседник поинтересуется, где ваша последняя заработная плата, немедленно вспомните, что он позавчера уронил вам на ногу утюг. Если к вам обратятся с требованием, допустим, не бить детей, погрозите оппоненту пальцем и укажите ему на то, что он - плохая мать. Или плохой отец. Или просто плохой.

Наготове должна быть фраза "я отказываюсь разговаривать в таком тоне". Эта фраза хороша тем, что может быть использована в любой момент и какое угодно количество раз. Более того, используя эту фразу достаточно часто, вы даете собеседнику понять, что он а) не умеет вести диалог, б) обижает вас своим тоном и в) упорствует в своей неправоте. Хорошо комбинировать фразу про тон с фразой "это невыносимо" и со словами "всегда" или "никогда".

Лучше, если у вас не будет конкретных доводов - на них вам могут возразить. А вот на фразу "я так больше не могу" возразить трудно. Собеседник же не знает, можете вы так "больше", или нет. В крайнем случае, ему можно на это указать. Не стоит уточнять, как именно "так" вы больше не можете и кто именно "все" сделали вас - каким? - таким. Пусть Варвара додумает сама, в чем именно она виновата на этот раз. Если же она, несмотря на ваши усилия, так и не почувствует себя виноватой, скажите "это невозможно" и немедленно выходите на балкон. Стойте там, задумчиво перевесившись через перила. По рассеянности заприте балконную дверь изнутри. Если на улице зима, позаботьтесь о том, чтобы выйти босиком. Если лето - наденьте шубу. Иначе невозможно.



Слово "невозможно" вообще удобно использовать не только в качестве определения, но и в качестве причины.

- Почему?

- Потому что невозможно.



Это хороший ответ практически на все вопросы. Я не хочу с тобой об этом говорить, потому что невозможно. Я не могу так больше жить, потому что невозможно. Я ухожу к другой, потому что невозможно. Сделай кофе, потому что невозможно. Попробуйте хоть раз и убедитесь, что оно работает. Сделает, как миленькая. Еще и на подносе поднесет. Почему? Потому что невозможно.



Путайте собеседника, не давая ему собраться. Отвечайте невпопад или отрицательно. "Чего ты от меня хочешь?" - "Это невыносимо". "Чем я могу тебе помочь?" - "Ничем" (удивленно пожать плечами: она еще предлагает). "Что же нам теперь делать?" - "Ты никогда меня не понимала". "О чем мы вообще разговариваем?" - "Я всегда решаю один все проблемы". "Тебе не кажется, что ты просто треплешь мне нервы?" - "Я отказываюсь разговаривать в таком тоне". И быстро на балкон.

Обижайтесь как можно чаще - неважно, была или нет на то причина. Ваша постоянная обида будет держать собеседника в тонусе. Ходите с лицом убийцы. Рычите в ответ на любую фразу. Будьте нелогичны. Кидайте упреки. Отмалчивайтесь неделями. Отказывайтесь объяснять. Пусть ваш партнер каждую минуту ожидает команды "Воздух!" и будет постоянно готов упасть на пол. Представьте себе такую жизнь. Представьте себе это постоянное напряжение, эти вечные разборки, эти привычно дрожащие руки и заплаканные глаза.

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А теперь представьте себе вечер, когда придя домой и заранее настроившись на очередной скандал, человек встречает вашу сияющую улыбку и вкусный ужин, накрытый на двоих. Нет, вы не хотите ему ничего сообщить. Нет, вы не уходите от него к другому. Нет, у вас ничего не случилось. Просто вы знаете, какой у вас тяжелый характер и насколько с вами невыносимо. И очень любите своего партнера. И безумно цените его умение с вами жить. И нечеловечески благодарны ему за это.

Твое тепло, идущее от тел,

любым другим теплом незаменимо.

Другие руки, проносимы мимо,

погладят не того, кто так хотел

поглаженным остаться.

Только к тем

упрямо мы стремимся отпечаткам,

с которыми соединили нас

однажды в нужный час мигнувший глаз,

невовремя упавшая перчатка

и теплый нос, уткнувшийся в плечо.

И только тех мы любим горячо,

кто вынимает душу без остатка

из нашего усталого "еще".опубликовано econet.ru

©Виктория Райхер

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