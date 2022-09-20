Страх остаться одной

Казалось бы, стоит не быть такой женщиной, какую высмеивают в анекдотах про жену и играют антигероини в кино, и всё – мужчина, считай, в кармане. Однако ж, так не получается.

В жизни бывает так, что девушка очень рано встречает будущего мужа и так привыкает к своему статусу, что представить себя без него ей страшно.

А ещё бывает так, что женщина очень долгий период живет одна, но при этом хочет отношений, в основном только для того, чтобы не опоздать и не прийти в невесты к «шапочному разбору».

Между желанием отдавать и желанием удержать огромная разница

А бывает и так, что женщина имеет не одни отношения за плечами, да только все неудачные, и уже и не верит в то, что есть любовь на свете, и стремится просто хорошо пристроиться, чтобы, опять же, не остаться одной.

Всё это разные проявления одного и того же психологического феномена – страха одиночества.

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Казалось бы, стоит не быть такой женщиной, какую высмеивают в анекдотах про жену и играют антигероини в кино, и всё – мужчина, считай, в кармане. Однако ж, так не получается. Причина в том, что даже у самого любимого человека могут быть недостатки, а мужчины любят женщин вовсе не за простоту в бытовом использовании.

Женщина тогда характеризуется мужчинами как «идеальная жена», но при этом они в неё не влюбляются, когда она не защищает свои права и интересы перед ними. И главной причиной, почему девушки так уступают мужчине, прогибаясь под его желания, является страх остаться без него. Именно это провоцирует женщин на чрезмерную податливость и заставляет играть кого-то, далёкого от себя настоящей.

Стоит упомянуть и то, какие мужчины готовы строить отношения с женщиной, цепляющейся за мужчину. Это те, кого близко к себе не подпускают уверенные в себе, чувствующие себя отлично в уединении женщины - а именно, это такие мужчины, как алкоголики, женатые, альфонсы и так далее.

Ключевое слово здесь то, что женщина позволяет себе быть не единственной и далеко не на первом месте в глазах её партнера по отношениям. Она с радостью соглашается и на то место в его жизни, которое он ей готов отвести.

Непременным условием того, чтобы мужчина хотел обладать конкретной женщиной, является его ощущение себя рядом с ней мужчиной. Именно его и не может выполнить девушка, боящаяся остаться никому не нужной.

Она либо сама занимает мужскую позицию и чуть ли не бегает за мужчиной,

либо занимает очень дистанцированную, отчужденную позицию (из-за страха быть брошенной, из-за сомнений в себе, комплексов и недоверия к мужчине она ведет себя холодно).

И во втором случае мужчина просто не чувствует, что сможет её хоть когда-нибудь завоевать. И первое, и второе – демотивирует его, поскольку «приз» кажется либо слишком лёгким, либо вовсе недоступным.

Что же делать? Для начала понять самих себя.

Для этого ответьте себе честно, что именно подвигает Вас цепляться за мужчин? Что Вы хотите почувствовать от того, что у Вас есть мужчина?

Эту нужду важно понять и суметь её хотя бы частично удовлетворить без привязки к какому-либо конкретному мужчине, то есть независимо.

А ещё важно набраться смелости и стать самой собой. Перестать пытаться быть хорошей, чтобы мужчина был с Вами и не бросил.

Между желанием отдавать и желанием удержать огромная разница – почувствуйте её и никогда не путайте. Сыграть это почти не реально, гораздо реалистичнее вариант того, что Вы научитесь быть в уединении и станете спокойно относиться к возможным периодам одиночества в Вашей жизни. опубликовано econet.ru

Автор Любовь Белова

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