Научитесь слышать «НЕТ»

Нас учат, как говорить "нет". А если заглянуть за другую сторону - каково слышать "нет" в свой адрес?". Особенно, если это слово произносит любимый человек.

Научиться слышать "нет" в отношениях - настоящий подвиг

Популярные статьи и тренинги учат нас, как говорить "нет". А если заглянуть за другую сторону - каково слышать "нет" в свой адрес?". Особенно, если это слово произносит любимый человек.

"Нет, я не готов(а) сейчас к серьёзным отношениям"

"Нет, я не хочу сейчас детей"

"Нет, я не хочу отмечать день рождения вместе с твоей семьёй"

"Нет, я не хочу сейчас секса"

"Нет, я не могу бросить карьеру ради того, чтобы сидеть с нашим ребенком"

"Нет, идти сейчас в кино мне совершенно не хочется, я хочу побыть дома"

Разные отказы. Разные "нет" по своей весовой категории. Те, от которых зависят ваши планы на вечер и те, которые могут определить будущее ваших отношений.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что чувствуете вы, когда слышите отказ?

Обиду, злость, боль, ощущение отвержения, одиночество, разочарование, потерю собственной значимости?

Как научиться слышать "нет", сохраняя и себя, и отношения.

1) Изучите ваши ожидания друг к другу. Насколько они реалистичны и относятся именно к этому человеку?

2) "Нет" в какой теме ранит вас больше всего? Совместный досуг, планы, секс, деньги? Так вы обнаружите важную потребность, которая чаще всего фрустрируется. Например, "я не хочу смотреть с тобой этот фильм" вы воспринимаете легче, чем "я не хочу сейчас заниматься сексом".

3) Супер-важный момент - что вы слышите, когда близкий человек, говорит вам "нет"? Вспомните самый последний отказ в своих отношениях. Мысленно проиграйте эту ситуацию. Если бы вы могли "перевести" слово "нет" на ваш язык, какие бы слова вы услышали? Например, фраза "я не хочу сейчас детей" может означать как "я не хочу с тобой детей", "я не вижу нашего совместного будущего", "из тебя получится плохой отец (плохая мать)". Отказ именно потому ранит так сильно, что вы вкладываете в него свой смысл. И реагируете не на конкретного человека, а на голоса внутри вас. На индивидуальных консультациях обычно это очень хорошо видно.

4) Проясните у своего партнёра, а что же он имел в виду. Будьте готовы услышать его правду, его состояние. Может оказаться, что "я не хочу сейчас секса" вовсе не означает "ты не привлекаешь меня как мужчина (женщина)", а, к примеру, "я хочу отдохнуть". Начните искать эту разницу, и она обязательно найдётся.

5) Завершающий шаг - диалог. Есть моя потребность, мои ожидания. И есть то, что важно тебе. Время встречи с различиями - трудное место. Место, где невозможно врать ни себе, ни другому. Если вы ухитритесь обойтись без него, отношения потеряют свою ценность.

Научиться слышать "нет" в отношениях - настоящий подвиг. "Я не хочу..." может обескуражить так сильно, что в долю секунды превращается в "Я не люблю тебя". Удивительно, как мощно риск отвержения искажает смысл услышанного! А ведь "нет" - это всего лишь сигнал наших различий. Тех неразгаданных "трещинок", в которые мы когда-то влюбились. "Нет" освобождает от иллюзий и приглашает пару в реальность. Что ближе вам? Сладкая ложь и сомнительная сказка из серии "мы никогда не ссоримся" или живые отношения, с их риском и непредсказуемостью?опубликовано econet

Автор Динара Таирова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet