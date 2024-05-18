Человек, разрешивший себе, особо не вступает в диалоги на эту тему и не тратит нервы. Он изгибает бровь, роняет пару слов и делает как ему надо. И весь остальной фон выравнивается под него.
Главное не то, что они не одобрят, главное в том, что ты сам себе никак это не разрешишь, не разрешишь настолько, чтобы у других даже мысли не возникало тебе препятствовать или навязывать свое.
Само их противостояние - предполагаемое или реальное - существует ради упражнения в оттачивании своих желаний и намерений, и ради наращивания внутренней силы.
Люди прекрасно чувствуют кому они могут внушать свои правила, и если иногда допускают оплошность, то быстро соображают, или жестко обламываются.
Но ориентируются они не на реальный вес человека, не на его достоинства, а на его внутреннюю стабильность. Они чуют, что это человек себе разрешает, а что нет, насколько далеко можно зайти в нарушении его границ, где есть незащищенные участки для проникновения.
И если тебе чего-то очень хочется, или не хочется, но ты знаешь что встретишь сопротивление ближних, и считаешься с ним заранее, моделируя в уме диалоги, прикидывая нервные траты, и в результате отказываешься, то лишь потому что ты сам себе не разрешаешь. Стоит разрешить - ближние моментально это почуют, и подберут щупальца.
Человек, разрешивший себе, особо не вступает в диалоги на эту тему и не тратит нервы. Он изгибает бровь, роняет пару слов и делает как ему надо. И весь остальной фон выравнивается под него. Со временем. Но и это время куда чувствительнее для другой стороны, не для него.
Он свой срок отбыл, пока мучился сомнениями.
Словом, имеет право тот, кто ни у кого не спрашивает. опубликовано econet
©Лара Галль
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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