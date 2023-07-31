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Почему дети ведут себя на 800% хуже, когда мама рядом

Источник: marketium.ru 31 июля 2023 6342
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Вы когда-нибудь задумывались о том, почему ваши дети ведут себя как ангелочки в школе, перед няней, но потом ...

Почему дети ведут себя на 800% хуже, когда мама рядом

Почему дети ведут себя хуже с мамами

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему ваши дети ведут себя как ангелочки в школе, перед няней, но потом превращаются в бесят перед вами? Сейчас узнаете!

Дело в том, что дети ведут себя хуже с мамами, потому что именно с ними они чувствуют себя в безопасности. Мама — это человек, к которому они могут прийти со всеми своими проблемами, потому что если не мама, то кто поможет?

Вы, дорогие мамочки, спасение от неприятных ощущение и эмоций. Когда дети целый день проводят в некомфортной обстановке, а потом видят маму, то сразу же понимают, что могут расслабиться.

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Они выпускают слезы, капризы, истерики. Это последнее, чего хочет мама, возвращаясь домой с работы, но это именно то, что каждая мама должна принимать в своем ребенке.

Если ребенок ведет себя именно так, то это не значит, что вы разбаловали его, а значит, что вы заставляете его чувствовать себя комфортно рядом с вами. Он вам доверяет.

Очень важно, чтобы ребенок вел себя естественно рядом с мамой. Он не должен сдерживаться в своих переживаниях и эмоциях.

Почему дети ведут себя на 800% хуже, когда мама рядом

Итак, возьмите это на заметку. Капризное поведение ребенка рядом с вами — это признак того, что он действительно очень любит вас и доверяет вам!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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мама капризы дети родители воспитание семья поведение

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