Как грустно и страшно, когда мы выбираем что-то не потому что мы этого сами очень хотели, а чтобы не осудили, чтобы не идти поперек. Выбираем в надежде, что будет еще какая-то возможность, еще какая-то жизнь, и вот тогда уж…

Люди! Живите ВАШУ жизнь!

Почти ору. Терпите:

Бери, что дают, а то и этого не будет.

Надо идти на компромиссы.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Руби дерево по плечу.

Куда уж тебе, надо понимать, сама не принцесса.

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Не поступила сразу на врача, как хотела? Не теряй время, иди, куда берут. Экономист - прекрасная специальность. Мало ли что ты хотела.

Ищешь квартиру, и нашлось пока только вот такое говно? Бери быстрей, за такие-то деньги! Поживешь и тут, ничего страшного.

Ухажер ведет себя немного как мудак? Зато все-таки иногда звонит, и вообще идеальных людей не бывает. На себя посмотри.

Муж открыто гуляет, и от этого душа раскалывается на много неровных клочков? Будь мудрой, терпи ради ребенка.

Устал на этой убийственной работе, хочешь уйти и заняться разведением элитных кроликов? Ты с ума что ли сошел, какая безответственность!

Как же я задолбалась, друзья.

Каждый день я вижу последствия вот этих компромиссов, отодвинутых мечт, жизней, отложенных на потом, синиц в руках, а журавлей в небе.

Как грустно и страшно.

Мы выбираем что-то не потому что мы этого сами очень хотели. А потому что так было правильнее, удобнее нам или кому-то, так все делают. Чтобы не осудили, чтобы не идти поперек. Выбираем в надежде, что будет еще какая-то возможность, еще какая-то жизнь, и вот тогда уж…

Берите и делайте так, как надо лично вам, ребята. Выбирайте ваше. На 100 пудов ваше.

Хотите учить французский, а от английского вас блевать тянет? Идите и учите французский. Он вам точно пригодится, раз вы его так хотите. Не надо искать магического преподавателя английского. Идите за магией вашего желания, блин.

Хотите развестись? Так, что уже заболели, но все еще мучаетесь вопросом «ради детей»? Пойдите и разведитесь, вашим детям нужны оба родителя здоровыми и счастливыми.

Ненавидите свою работу уже давно и крепко, но у вас ипотека и столько платить больше не будут нигде? Ну е-мое, вы же крутой специалист, раз вам столько платят, придумайте другую работу, с вашим-то опытом!

Люди! Живите ВАШУ жизнь! ВАШУ ! опубликовано econet

Автор Ольга Брейн

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