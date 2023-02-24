Никогда не забывай, что в своей жизни ты будешь играть все роли

Твоё сердце – это сцена, на которой передвигаются все игроки. Так какого игрока ты будешь подпитывать? В каком игроке ты будешь находиться, момент за моментом? Кого ты будешь отрицать или уничтожать?

Ты называешь себя хорошим, доб рым, чистым, духовным. Нет, нет. Ты — живой. Ты не можешь быть сведен к концепции, положительной или отрицательной. Не маскируй свою живость словами.

Ты вмещаешь в себя многих

В тебе живет убийца. Насильник. Террорист, готовый уничтожить мир. В тебе живет святой. Спаситель. Грешник. Солдат. Воин, сражающийся за правое дело. Пацифист. Мать, отец, сестра, брат. Любовник. Целитель. В тебе живет ярость и отчаяние, ужас и восторг. И оцепенение тоже. Лев живет в тебе, и олень, и морж, и червь, и все великие животные океана. Все овощи и минералы, все звезды в небе, все мечты, о которых когда-либо мечтали, все жизни, которые когда-либо проживали.

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Ты содержишь все это. Все потенциалы. Все возможности. Все истории.

Твоё сердце – это сцена, на которой передвигаются все игроки. Так какого игрока ты будешь подпитывать? В каком игроке ты будешь находиться, момент за моментом? Кого ты будешь отрицать или уничтожать? Кто тебя опозорит, кто поразит, перед кем ты будешь преклоняться?

Когда тебе не нужно определять себя, ты можешь быть всеми существами, и ни одним из них вообще.

И тогда ты будешь сострадать всем существам, потому что увидишь их в себе.

Ты можешь не соглашаться с ними. Любить то, что они делают.

Но ты поймешь их разбитые сердца, их страхи, их одиночество, их дневные кошмары, их безответные молитвы.

Ты увидишь, как они борются с болью, которую не могут больше держать в себе, как они переживают чувства, которые не знают, как переживать.

Как они задумываются о том, о чем раньше не размышляли вообще. Ты заметишь, что они ищут истину в чем-то фиксированном и внешнем, и что они забыли о своей истинной природе. Ты будешь плакать, и смеяться, как они, и никто больше не будет тебе чужим.

Больше не будет «нас» и «их», больше не будет сторон, врагов. Не будет ощущения, что ты рожден лучшим, чем другие существа

Ты проснулся. Это была всего лишь игра.

Дыши, чувствуй свои ноги на земле, дружище. Оставь сцену, и никогда, никогда не забывай, что в своей жизни ты будешь играть все роли. опубликовано econet

©Джефф Фостер

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