Обратный эффект или КАК НЕЛЬЗЯ поддерживать

Поддержка бывает разная, и она индивидуальна. Кому-то достаточно позвонить по телефону, выговориться и услышать искреннее "я с тобой". Кто-то проедет через весь город, чтобы подарить близкому простое объятье. Для другого важно конкретное участие, действия в решении проблемы.

Как лучше не поддерживать

Поддержка бывает разная, и она индивидуальна. Кому-то достаточно позвонить по телефону, выговориться и услышать искреннее "я с тобой". Кто-то проедет через весь город, чтобы подарить близкому простое объятье. Для другого важно конкретное участие, действия в решении проблемы.

Каждый сам решает, в какой форме давать и получать поддержку. И все же, есть слова, которые подразумеваются как поддержка, а на деле вызывают противоположный эффект.

Делюсь своим личным списком (у вас он может быть свой).

1. "Держись!"

Что бы там ни хотел сказать другой человек, но для меня это означает, что мне нужно ещё больше напрячься и терпеть. Как говорится, "денег нет, но вы держитесь". Первая реакция - злость, сожаление, что я поделилась трудностью и желание завершить общение. И ещё проскальзывает мысль о том, что человек привык видеть меня на позитиве, а к "негативу" как-то не готов. К этой же серии относится призыв "потерпеть". Здесь я сразу хочу послать, хотя бы мысленно.

2. "Это ещё что, вот у меня (моей подруги)!"

Может быть, вы и хотите поддержать в этот момент, но на деле лишь обесцениваете происходящее и лишаете права другого человека переживать так, как ему переживается. Расстраиваться, злиться, грустить, обижаться - это его состояние сейчас, ни больше и не меньше. Слова из серии "ничего страшного", "no pasa nada" или уж совсем жёсткое "no hagas un drama" ("не драматизируй!") - это не поддержка, а желание поскорее избавиться от неудобного сейчас собеседника. И сюда бы я отнесла, совсем экстремальный вариант, когда человеку предлагается съездить в детдом (желательно российский) или вспомнить о голодающих детях в Африке. Таких людей лучше отправить в сад незамедлительно.

3. "А я думала, у тебя (у вас) всё хорошо.." (если речь идёт об отношениях).

Когда я слышу эти слова, моя проблема вдруг становится ещё больше и тяжелее, а мне все горше и горше.. И сразу хочется ответить: "Ну извини, если разрушила твой идеальный образ обо мне!". Сегодня мне хорошо, а завтра - плохо, а послезавтра - опять хорошо. Это жизнь. Одно не отменяет другое, а просто следует за ним. Нет ничего хуже подводить черту и делать выводы только из-за одного события.

4. "Тебе просто надо...."

Далее следует список советов, которые по мне собеседника нужно просто выполнить, и проблема решится сама собой. Часто этим грешат мужчины и любители выгуливать "белое пальто". Не знаю, как у вас, а мне от непрошенных советов становится ещё хуже. Кроме этого, такой способ лишь культивирует беспомощность.

Наверное, есть ещё пункты. Я описала те, что задевают меня больше всего.

С одной стороны, наверное, логичнее сказать: "Ах, что же все такие бессердечные сволочи, даже поддержать толком не могут!".

А с другой - я понимаю, что это моя и только моя ответственность заявить, какой тип поддержки мне необходим. Что именно я от тебя жду, когда сейчас мне плохо и одиноко. Каких слов, действий. А ты сам выбираешь, можешь ли ты мне это дать или нет. И это моя ответственность остановить тебя, если твои слова не придают сил, а, наоборот.

Для себя, я поняла, что самое главное в поддержке - это присутствие и разделение. Когда другой человек просто находится рядом, не говоря ничего специального. В нем есть достаточно силы, чтобы находиться сейчас в этом моменте вместе с тобой. Дышать, слышать твои чувства и просто быть. А я могу спокойно разделить своё напряжение и отчаяние, зная, что оно не будет обесцененно или проигнорировано. С таким искренним присутствием тяжёлая ноша, хоть на время, но становится легче.опубликовано econet

Автор Динара Таирова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet