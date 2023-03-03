Мы способны справиться с любым раскладом, сданным нам жизнью, если перестать назойливо задавать себе вопрос «почему это случилось именно со мной?»

Не тратьте времени на «Почему это со мной произошло?»

Мы способны справиться с любым раскладом, сданным нам жизнью, если перестать назойливо задавать себе вопрос «почему это случилось именно со мной?»

Пропала кошка.

Прорвало трубу.

Второпях пролили кофе на свежую одежду.

Что мы чувствуем, когда происходит такое? Тревогу? Раздражение?

Увольнение с работы.

Внезапная потеря крупной суммы денег.

Неприятный диагноз.

Тревога усиливается, раздражение превращается в гнев?

Развод.

Болезнь, грозящая инвалидностью.

Рождение ребенка с особыми потребностями.

В какой-то момент тревога и гнев переплавляются в отчаяние. Мы поднимаем глаза к небу. «За что?!»

«Почему это случилось именно со мной?»

Мы ищем кошку, спешно застирываем одежду, сдаем анализы или, стиснув руки, сидим в больнице в ожидании вердикта врачей, и все это время в голове стучит одно сплошное «почему?».

Что я сделал не так, за что мне все это? Неужели я был настолько плохим человеком, заслуживающим такого наказания? Как можно было это предотвратить? Что я сделал не так?

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ЗАДАВАТЬ, КОГДА СЛУЧАЕТСЯ ТРАГЕДИЯ

Это единственный вопрос, который нельзя задавать, когда случается трагедия, когда жизнь раскалывается пополам и склеить ее, кажется, уже невозможно.

Потому что единственный ответ, который я знаю, совершенно универсален. И он вам не понравится.

Потому.

Случайность.

Невезение.

Гены сыграли в покер и вам выпал неудачный расклад.

Огромное большинство трагедий, которые случаются в нашей жизни, или невозможно предотвратить, или эта возможность уже упущена.

«Почему?» — вопрос, проистекающий из внутреннего упрямства. Сопротивления. Идеи, что все могло бы быть по-другому. Если бы мы больше старались. Тщательней соблюдали. Вообще не рожали. Совсем не жили.

Из идеи, что мы, в общем-то, всемогущи, и способны справиться с любым раскладом, сданным нам Жизнью.

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На самом деле — способны, если перестать назойливо спрашивать себя «Почему?». Остановите поток бесплодных переживаний. Жизнь не признает сослагательного наклонения.

Начните с главного.

Примите то, что произошло.

Обычно эта идея вызывает огромное возмущение. «Как это — принять? Это значит — смириться! Перестать бороться! Сдаться, опустить руки!».

Нет.

Принять — значит признать, что это — так. У меня неприятный диагноз (и мне очень страшно). Я развожусь (и мне бесконечно грустно). Родился особый ребенок (я чувствую себя беспомощной и кругом виноватой), жизнь больше никогда не будет прежней, и склеить ее так, чтобы трещина не была заметна — не под силу никому.

И вслед за принятием, вслед за отказом от бесконечных «Почему?», возникает логичная мысль — теперь со всем этим надо как-то жить. Принимать решение, как лечить болезнь. Переезжать с детьми и учиться быть одинокой матерью или отцом. Понимать, как жить с особым ребенком.

Отчаяние возникает там, где мы продолжаем упрямиться и делать вид, что жизнь нисколько не изменилась. Принятие позволяет не сваливаться в отчаяние, а принимать страшные, сложные, возможно — не всегда идеально правильные, решения, улучшающие текущую жизнь. Потому что час, проведенный на риэлтерском сайте в поиске новой квартиры, или консультация с компетентным врачом, или знакомство и общение с родителями таких же особых, как мой ребенок, детей, дает для совладания с ситуацией больше, чем все стиснутые зубы, сдержанные слезы и проглоченные крики в попытке продолжать жить как раньше.

Именно в этой точке начинаются изменения в лучшую сторону — мы перестаем бороться и начинаем справляться. Не всегда идеально, но это снижает уровень страдания.

Не тратьте времени на «Почему?».

Задайте себе другой. самый важный вопрос: «Как мне с этим жить?»

Способ жить с этим есть. Обязательно. опубликовано econet

Автор Светлана Бронникова

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