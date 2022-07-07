Сила подсознания: 10 шагов к успеху

Чем отличаются успешные люди от неуспешных? Все очень просто: успешные люди думают и говорят о том, что они создают, в то время как неуспешные люди концентрируются на том, и говорят о том, чего им не хватает.

10 шагов «взлома мозга», которыми можно воспользоваться для создания собственной версии счастливой жизни

«Вы властны над своим сознанием, но не над тем, что

происходит вокруг вас. Поняв это, вы обретете силу»



Марк Аврелий

Насколько велика пропасть между вами и вашим успехом?

Чем отличаются успешные люди от неуспешных? Все очень просто: успешные люди думают и говорят о том, что они создают, в то время как неуспешные люди концентрируются на том, и говорят о том, чего им не хватает.

Так как же заполнить эту пропасть между желанием и достижением успеха? Вначале нужно отметить одно важное разграничение. Дело в том, что существует большое отличие между «желать» и «иметь» что-либо.

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Желать: означает испытывать отсутствие или лишение чего-либо. Например, нехватку какой-то части, вещи или аспекта.

Иметь: означает владеть, удерживать, взять, получить, испытать. По отношению к любому конкретному объекту, можно иметь его, ИЛИ желать, но нельзя одновременно и желать, и иметь.

Вы либо имеете что-то, либо не имеете.

Когда дело касается подсознания, если вы концентрируетесь на «желании», т.е., на отсутствии чего-то, то вы создаете в вашем мозгу сильную нейронную связь вокруг «желания». Однако через силу подсознания можно сконцентрироваться на «имении», как если это уже произошло. Исследования показывают, что мозг не различает то, что вы представляете в своем сознании, от того, что происходит в реальности.

Этим регулярно занимаются некоторые спортсмены. Они тратят столько же времени, создавая внутреннее ментальное изображение своего успеха, и проигрывая его в уме, сколько и на фактические физические тренировки. Это помогает создать и нейронные пути в мозгу, и мышечную память для согласованного достижения этого успеха.

Ниже приводится 10 шагов «взлома мозга», которыми можно воспользоваться для создания собственной версии счастливой жизни. Если эти шаги станут для вас привычкой, вы будете удивлены результатами.

Шаг 1: Точно формулируйте, что именно вы хотите создать и иметь

Это, обычно, самая большая проблема, с которой сталкиваются люди. Они не представляют, чего они хотят, и очень удивляются, когда не получают этого.

Шаг 2: Изложите письменно вашу цель четко и очень подробно

Цель, не сформулированная в письменном виде, это просто желание. Когда вы записываете ее с полной детализацией, вы посылаете вашему подсознанию сигнал о том, что вам реально требуется для достижения этой конкретной цели,

Шаг 3: Формулируйте цель простыми словами, используя настоящее время

Используйте слова, которые поймет и трехлетний ребенок. Запишите их на карточку размером 8 на 12 см, и носите ее с собой. Прочитывайте ее каждое утро, и перед тем, как ложиться спать.

Шаг 4: Планирование от достигнутого

Представьте себе цель достигнутой, и идентифицируйте все шаги, которые потребовались для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Составьте список всех таких шагов, усиливающих ваше стремление, и углубляющих уверенность в том, что достижении цели уже произошло.

Шаг 5: Примите твердое решение ежедневно делать хотя бы один шаг в направлении цели

Каждый день делайте что-то, что приближает вас к вашей цели. Пусть это будет маленький шажок, но вы сохраните движение.

Шаг 6: Постоянно представляйте свою цель

Представляйте ее перед своим мысленным взором, как если бы она уже воплотилась в реальность. Чем более четкой и живой будет ваша мысленная картина цели, тем быстрее она придет в вашу жизнь.

Шаг 7: Испытывайте чувство успеха, как если бы ваша цель оказалась реализована прямо сейчас

Испытайте эмоции счастья, удовлетворения, и радости, которые вы будете испытывать, когда достигнете свой цели. Постарайтесь каждый раз удерживать эти ощущения хотя бы в течение 20 секунд.

Шаг 8: «Притворяйтесь, пока не сделаете»

Постоянно ведите себя так, словно ваше подсознание уже реализовало вашу цель. Убедите себя, что вы двигаетесь к своей цели, и она начнет двигаться к вам.

Шаг 9: Расслабляйтесь

Ежедневно находите время для дыхательной гимнастики, молитвы или медитации. Освободитесь от реакции на стресс и включите реакцию на релаксацию. Спокойное состояние сознания позволит мозгу получить доступ к вновь сформированным нейронным путям.

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Шаг 10: Реализуйте свою цель в своем подсознании

Когда вы представите свою цель силам вселенной и уступите им дорогу, то вы всегда будете знать, какие действия следует предпринять, и в какое время.

Начните сегодня. Попытайтесь воспользоваться невероятной силой подсознания. Начните с одной цели или идеи, и постоянно занимайтесь ею до тех пор, пока вы не достигнете успеха в ее достижении. Сделайте это игрой, и получайте от этого процесса удовольствие! Чем легче вы будете относиться к этому, тем меньше потребуется усилий для достижения цели. Делая это, вы переходите от «позитивного мышления» надеющегося человека к «позитивному знанию» человека, добившегося успеха.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet