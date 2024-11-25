Классика сочетаний: Пряности для выпечки

Специи получаются из растений с пряным запахом, как правило, из семян, корней и коры. Они добавляются в блюдо в высушенном и измельченном виде или завариваются в горячей жидкости, распространяя свой вкус и аромат. Различные специи используются в выпечке, для ароматизации блюд и фруктов, а также взбивания кремов и сладких соусов. Поскольку многие из них излишне ароматны, их запас следует хранить в плотно закрывающейся емкости.

Специи: как выбирать и сочетать

Специи получаются из растений с пряным запахом, как правило, из семян, корней и коры. Они добавляются в блюдо в высушенном и измельченном виде или завариваются в горячей жидкости, распространяя свой вкус и аромат. Различные специи используются в выпечке, для ароматизации блюд и фруктов, а также взбивания кремов и сладких соусов. Поскольку многие из них излишне ароматны, их запас следует хранить в плотно закрывающейся емкости.

Сочетания классики:

Яблоко с корицей создает потрясающее сочетание сладкого и терпкого вкуса . Добавив чайную ложку молотой корицы к яблокам, приготовленным для крэмбла (вафли), пирога и штруделя, можно насладиться изумительно тонким вкусом. Эта комбинация неплохо дополнится коричневым виноградом.

Сухофрукты с приправами дополняют друг друга , что помогает воспользоваться этим сочетанием при приготовлении фруктовых кексов, сливового пудинга, булочек с изюмом, печенья или начинки для пирога.

Кофе и кардамон создают ни с чем несравнимый вкус экзотики . Для того, чтобы сполна ощутить неповторимый аромат, достаточно опустить стручок кардамона в горячее молоко и использовать этот напиток в кофе, или добавить его в пирожные, муссы или мороженое.

Мускат привносит законченность в такие однородные молочные блюда, как рисовый пудинг.

Сочетания тмина и апельсина формирует особенно ароматный вкус. Это хорошо проявляется в пирожных или традиционном тминном кексе. Кроме того, можно добавить его в печенье или лепешки.

Правильный выбор:

1. Пряная смесь, содержащая корицу, гвоздику, мускатный орех и имбирь идеально подходит для добавления в пудинги и торты.

2. Такая специя, как корица доступна в молотом виде или в виде палочек. Ее пикантный вкус прекрасно ощущается в различных блюдах, особенно в тех, что содержат яблоки.

3. Анис легко узнать по сладкому вкусу лакрицы. Приобрести его можно молотым или в виде семян. Он прекрасно сочетается с остальными ингредиентами тортов и конфет.

4. Гвоздика с ее острым привкусом отлично дополняет фрукты и вкусна в смеси с другими пряностями. Она используется целиком или в измельченном виде.

5. Ваниль сладка и ароматна. Она добавляется в другие специи и великолепна в сочетании с шоколадом. Ваниль продается в виде экстракта, эссенции или в стручках.

Для хранения ванили следует сделать следующее:

Наполнить стеклянную банку или банку из-под джема сахаром и закопать в него стручок ванили. Плотно закрыть банку и хранить в темном, прохладном месте в течение нескольких недель. Чем дольше стручок остается в сахаре, тем более интенсивный аромат он излучает. Можно использовать ванильный сахар вместо обычного в тортах, печенье и крэмблах.

6. Семена кардамона, как правило, реализуются в стручках, из которых они удаляются до дробления. Их ароматный вкус восхитительно дополнит сладкие блюда.

7. Мускат – горький орех с землистым привкусом, который особо чувствуется в сладких пирожках и молочных пудингах, но для этого лучше использовать его свеженатертым. Добавив немного тертого мускатного ореха к рису во время его приготовления, может получиться вкусная каша или запеканка.

8. Имбирь имеет немного острый, и довольно ароматный вкус. В измельченном виде он добавляется в торты и печенье.

9. Бадьян высоко ценится своей формой, а также горьковатым привкусом аниса. Использовать его лучше измельченным или в целом виде, сочетая с фруктами.

10. Ягоды гвоздичного перца, называемые иначе, как ямайский перец, имеют вкус гвоздики, корицы и мускатного ореха. Добавляйте в печенье, торты и пудинги.

11. Тмин добавляется в пирожные и сладкий хлеб. Его семена обладают тонким острым и насыщенным вкусом.

12. Шафран обычно используется при приготовлении пикантных блюд, но может быть добавлен и в пироги, а также в хлеб. Он используется крайне экономно из-за своего излишне характерного запаха.

Наполнить стеклянную банку или банку из-под джема сахаром и закопать в него стручок ванили. Плотно закрыть банку и хранить в темном, прохладном месте в течение нескольких недель. Чем дольше стручок остается в сахаре, тем более интенсивный аромат он излучает. Можно использовать ванильный сахар вместо обычного в тортах, печенье и крэмблах. опубликовано econet

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