2 серьезные ошибки в отношениях с деньгами

Почему нет денег? Мы все совершаем две самых больших ошибки в отношениях с финансами и таким образом отталкиваем их от себя. Почему мы топчемся на одном месте? Что мешает нам поправить свое материальное положение? Давайте разбираться.

Людям страшно позволить себе что-то большее. Страшно больше вкладывать в себя. Из-за этого возникает какое-то чувство вины. Но, если финансы не вложить в цель, для которой они пришли, деньги потратятся абсолютно без пользы. А, может, просто позволить больше радости? Вот как можно научиться впускать деньги в собственную жизнь.

Как грамотно взаимодействовать с деньгами

Есть две самые большие ошибки, которые не дают нам притягивать их в свою жизнь.

Деньги не делают нас счастливыми. Но их тотальное отсутствие не позволяет нам реализовать себя в полной мере, создает ненужные проблемы и портит настроение.

Ошибка №1. Мы по большому счету не знаем, зачем нам нужны деньги.

Деньги возникают на потребности. «Зажатые» потребности предполагают такие же доходы. Если хотеть денег абстрактно, они не придут в вашу жизнь.

Вообще не существует цели под названием «деньги». Смысл в том, чтобы ясно понимать, на что требуется определенная сумма. И не стоит строить планы по средствам. Создавайте в мечтах то, что вам действительно хочется, а не то, что по средствам.

Но главное - начать выполнять то, на что требуются деньги.

У нас имеется два выбора.

Выбор №1. Поддаться внутреннему сопротивлению, когда внутри родится раздражение, одолеет лень, пассивность.

Выбор №2. Задать себе два вопроса:

По какой причине я опасаюсь планировать?

По какой причине я опасаюсь ставить серьезные цели?

Чтобы пришли деньги, должна быть оформившаяся цель. Берем карандаш, блокнот и пишем список, на что сегодня мне требуются финансы. Отмечаем, зачем именно они нужны (компьютер, автомобиль, отдых и проч.). Потом перечитываем этот перечень и замечаем, с какими эмоциями он связан? Радость? Подъем? Приятное ожидание? Цели непременно должны рождать позитивные эмоции, в таком случае деньги точно появятся.

Итог: важно непременно знать, на что именно требуются деньги.

Не обязательно понимать, как и откуда поступят средства. Ставим цель и начинаем маленькие шаги в эту сторону. А судьба обязательно вспомнит о вас.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ошибка №2. Мы занимаемся самообманом.

Мы обманываем себя, когда поступают ресурсы, деньги. Мы отказываемся позволить себе желаемое. Продолжаем вести привычный, устоявшийся образ жизни.

Почему? Срабатывает все, что угодно: испуг, трусость, неверие. Мы не верим в удачу, благоприятные обстоятельства, позитивные события. И тем самым блокируем денежный поток, который может влиться в нашу жизнь.

Поэтому главный совет: давайте избавимся от ощущения вины, когда мы себе что-то разрешаем. Пересмотрите свои взаимоотношения с деньгами. Относитесь к ним проще, не бойтесь расставаться с финансами. Планируйте свою жизнь, не бойтесь ее менять, и тогда деньги обязательно придут к вам.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet