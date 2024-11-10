Кето-Палео хлеб с овощным жмыхом

Хлеб, который мы предлагаем сегодня приготовить, вкусный и ароматный, имеет плотную консистенцию, не крошится и прекрасно держит форму. Сытные ломтики такого хлеба изумительно сочетаются с пастой из овощей или хумусом. Чудно сочетается такой хлеб с авокадо. Авокадо нужно нарезать тоненькими дольками и посыпать мелко нарубленным чесноком. Очень будет вкусно, если подать такой хлеб и к чаю, помазав медом.
Хлеб, который мы предлагаем сегодня приготовить, вкусный и ароматный, имеет плотную консистенцию, не крошится и прекрасно держит форму. Сытные ломтики такого хлеба изумительно сочетаются с пастой из овощей или хумусом. Чудно сочетается такой хлеб с авокадо. Авокадо нужно нарезать тоненькими дольками и посыпать мелко нарубленным чесноком. Очень будет вкусно, если подать такой хлеб и к чаю, помазав медом. Приступим к приготовлению!
Ингредиенты (10 порций или 20 лимтиков):
Примечание:
Как приготовить:
1. Включаем духовку и нагреваем до 175°C.
2. Форму для выпечки хлебы необходимо застелить пергаментом, так будет удобнее доставать хлеб после выпечки.
3. В большой миске или емкости смешать все ингредиенты сухие.
4. В отдельной емкости совместить слегка взбитые яйца, яблочный уксус и оливковое масло.
5. Далее в яичную смесь добавить жмых. Размешать до однородности.
6. Влить яично-овощную смесь в сухие ингредиенты. Хорошенько размешать ложкой до однородного состояния. Оно должно быть достаточно густым, но не настолько, чтобы формоваться в шар. Если будет необходимо - добавить воды до получения необходимой консистенции.
7. Затем выложить тесто в форму для выпечки.
8. Выпекать 40-50 минут или до готовности.
9. Потом достаем хлеб из духовки и вынимаем из формы вместе с пергаментом. Дать хлебу полностью остыть.
10. Остывший хлеб нарезать на порции.
11. Такой хлеб можно несколько дней хранить в холодильнике.
Готовьте с любовью!econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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