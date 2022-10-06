Ханна Бланк: Очень важное про женщин

Не у всех настоящих женщин есть изгибы. Потому что не все настоящие женщины выглядят одинаково. Настоящие женщины высокие, и нет.

Не у всех настоящих женщин есть изгибы. Потому что не все настоящие женщины выглядят одинаково.

У настоящих женщин есть изгибы, и нет изгибов. Настоящие женщины высокие, и нет. Их кожа и коричневая, и оливковая, и нет. У них маленькая грудь, большая грудь и вообще нет груди.

Настоящие женщины

Настоящие женщины начинают свою жизнь маленькими девочками. И маленькими мальчиками. И младенцами неопределённого биологического пола, чьи тела пугают докторов и заставляют семьи принимать поспешные медицинские решения.

У настоящих женщин большие руки и маленькие руки; длинные элегантные пальцы и короткие коренастые пальцы; маникюр и поломанные ногти с грязью под ними.

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У настоящих женщин есть волосы под мышками, на ногах, на лобке, на лице и на груди; у них есть сексуальные усы и густые пышные бороды. У настоящих женщин нет ничего из вышеперечисленного, случайно ли, или в результате осознанного выбора.

Настоящие женщины лысы, как яйцо – по воле случая, намеренно, из-за химиотерапии. У настоящих женщин настолько длинные волосы, что они могут сидеть на них. Настоящие женщины носят парики, шиньоны, накладные пряди, куфии, косынки, сетки для волос, хиджабы, шарфы, шляпы, ярмолки и ребристые резиновые шапочки для плавания с пластиковыми цветами на боку.

Настоящие женщины носят каблуки и юбки. Или не носят.

Настоящие женщины женственны и хорошо пахнут, а ещё они мужественны и хорошо пахнут, а ещё они андрогинны и хорошо пахнут; кроме тех случаев, когда они пахнут не так хорошо, но это можно при желании исправить, так как настоящие женщины меняют что-то, если захотят.

У настоящих женщин есть яичники. Кроме тех случаев, когда у них нет яичников: иногда у них нет яичников, потому что они родились такими, а иногда потому что яичники пришлось удалить. У настоящих женщин, бывает, есть матка, а бывает так, что и нет, а почему – смотри выше. У настоящих женщин есть вагины, клиторы, ХХ-хромосомы, высокий уровень эстрогена, овуляции, менструации; они могут забеременеть и родить. А иногда это не так, по довольно впечатляющему множеству как случайных, так и специально вызванных обстоятельств.

Настоящие женщины толсты. И худы. И всё из вышеперечисленного, и ничего из вышеперечисленного, и вопреки всему вышеперечисленному. И это не делает их менее настоящими.

Не существует неправильного способа иметь тело.опубликовано econet.ru

Автор Ханна Бланк

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