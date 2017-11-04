Гидроэнергетика ─ наиболее опасный вид "экологически чистой" энергии

Экология познания. Наука и открытия: Какие экологические последствия влечет за собой использование возобновляемых источников и что нужно для того, чтобы обеспечить на самом деле "экологически чистое" будущее.

Многие государства способствуют использованию отходов ископаемого топлива в качестве возобновляемого источника энергии. Однако, в новом опубликованном исследовании, ученые подчеркивают некоторые экологические угрозы, которые создает эта волна "экологически чистой" энергии.

"Нам известно, что сжигание ископаемого топлива вредит окружающей среде и вызывает потепление климата", - говорит доктор Люк Гибсон, почетный доцент Института биологических наук в Гонконгском университете. "Но глобальное распространение солнечных панелей, ветровых турбин и гидроэлектрических дамб также опасно".

Ученые сравнили экологические последствия от использования гидроэнергии, солнечной энергии и энергии ветра. По заключению ученых, именно использование гидроэнергетики приносит наибольшие убытки.

"Использование гидроэнергетики ухудшило состояние некоторых наиболее биологически богатых природных сред на нашей планете", - сообщил профессор Уильям Лаургас, университет Джеймса Кука, Австралия.

"Гидропроекты - это катастрофа для тропических лесов, я вообще не считаю их" экологически чистой" энергией, - добавил Лаургас.

Ветровые турбины и солнечные батареи также могут нанести вред окружающей среде, но в гораздо более низкой степени по сравнению с гидроэнергией. Однако, за последние десятилетия эти области значительно расширились.

В общем, возобновляемые источники энергии приходятся на четверть мирового производства электроэнергии. Китай является лидером в этой области - производя 28% гидроэнергии, 26% солнечной энергии и 35% энергии ветра.

Через определенные риски, чрезвычайно важно уменьшить в будущем влияние возобновляемой энергетики на окружающую среду.

Также, по мнению Гибсона: "Необходимо внимательно следить за" экологически чистыми "энергетическими разработками для того, чтобы гарантировать, что новые проекты не наносят вреда живой природе или уязвимым природным средам. В частности, стоит обратить внимание на миграционные пути, где ветряные турбины могут убить много птиц или летучих мышей ".

"Возобновляемая энергетика имеет потенциал для решения противоречий между растущими энергетическими потребностями и экологической безопасностью", утверждает Гибсон. "Мы должны определить и смягчить экологические последствия, которые влечет за собой использование возобновляемых источников энергии для того, чтобы обеспечить на самом деле" экологически чистое "будущее". опубликовано econet.ru

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