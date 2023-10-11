5 гарантированных способов сделать себя несчастной

Что-то ты слишком веcелая. Мы пришли в этот мир не ради удовольствий, знаешь ли. Впрочем, не отчаивайся...

Что-то ты слишком веcелая. Мы пришли в этот мир не ради удовольствий, знаешь ли. Впрочем, не отчаивайся – даже если у тебя все, в общем-то, совсем неплохо, ты еще можешь загнать себя в пучину хандры и тоски. Главное - почаще тренируйся

Моделируй драмы

А что, если ты сейчас вернешься домой и обнаружишь своего парня в постели с какой-то посторонней девахой? Вообрази ситуацию во всех грязных подробностях, порепетируй гневную речь, прикинь, куда пойдешь и как будешь потом поливать бывшего грязью. Можешь даже вообразить свою депрессию и нервный срыв. Неважно, что мужик тебе был всегда безупречно верен и вообще у вас все хорошо.

Как можно чаще продумывай худшие сценарии. Следи за тем, чтобы твои фантазии были как можно более мрачными и детальными.

Если ты все еще счастлива: ни в коем случае не прерывай поток воображения и не говори себе: «Так, что-то воображение разыгралось». При появлении таких мыслей бросай все рутинные дела и не позволяй себе отвлечься от мыслей.

Осуждай себя

Ты это заслужила. Почаще говори себе:

«Руки из жопы!» - если случайно кокнешь чашку,

«Жирная свинота» - если поправишься на 300 граммов или съешь лишний эклер,

напоминай себе, что ты всегда все делаешь не так и никогда не исправишься. Короче, трави себя и доводи до слез.

Если ты все еще счастлива: убеждай себя, что любой промах лишает тебя права на любовь и самоуважение. Ты не просто рукожоп – ты рукожоп, обреченный на одиночество, потому что кто может полюбить женщину, разбивающую по чашке в месяц?

Требуй от себя совершенства

Никто во всем мире не делает ошибок – кроме тебя. Только ты несмешно шутишь, забываешь отправить важное письмо, спишь до 11 утра и пишешь смс-ки бывшим в подпитии. Не забывай о том, что любой фейл – это клеймо, которое останется с тобой до конца жизни.

Если ты все еще счастлива: даже не пытайся делать выводы из своих ошибок. Не заводи ежедневник со списком задач, не удаляй номер бывшего и не заводи будильник. Просто продолжай ошибаться и глупить и ешь себя поедом за это.

Обвиняй себя в том, что не можешь контролировать

Бери на себя полную ответственность за поступки других. Наверняка это твоя вина в том, что муж пьет, родители развелись, начальник попытался ухватить тебя за зад в темном углу, а приятельница распускает о тебе гнусные сплетни.

Кризис в стране – тоже твоих рук дело. Если бы ты работала получше, твоя компания не обанкротилась бы.

Если ты все еще счастлива: беря на себя ответственность за весь мир, даже не пытайся отвечать за собственную жизнь.

Обвиняй других в том, что можешь контролировать

Кто виноват в том, что ты проспала? Уж точно не ты. Наверняка это твой парень – мог бы и разбудить, вообще-то. Или напомнить, чтобы ты поставила будильник. Или не давать тебе рубиться в Call of Duty до 5 часов утра.

Если ты все еще счастлива: обвиняя других, даже не прикидывай, что ты сама могла бы сделать для улучшения ситуации.опубликовано econet

Автор Ольга Лысенко

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