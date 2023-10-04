Отдавая что-то Вам, я передаю часть себя. Так как самолюбие – это естественно. Каждый любит себя. Теперь часть меня остается в Вас.

На вопрос: "Зачем вы едите эту рыбу?" молодой человек ответил: "Потому что я люблю рыбу."

О, вы любите рыбу.

Поэтому Вы выловили ее из воды, убили и приготовили.

Ему объяснили: "Не говорите, что любите рыбу. Вы любите себя. Именно потому, что вам нравится вкус рыбы, вы выловили ее, убили и приготовили. Многое из того, что мы считаем любовью, это, скорее всего, такая вот "любовь к рыбе ".

Смотрите.

Пара влюбленных молодых людей, парень и девушка, влюбляются друг в друга. Что это значит?

Это значит, что он видит в своей избраннице ту, которая по его мнению может удовлетворить все его физические и эмоциональные потребности.

По мнению девушки ее избранник – любовь всей ее жизни. Но каждый из них беспокоится только о своих нуждах.

Они не любят друг друга.

Партнер становится лишь инструментом удовлетворения потребностей.

Многое из того, что мы называем любовью, это всего лишь "любовь к рыбе".

Внешняя видимость любви – это не то, что я хочу получить, это то, что я хочу дать.

У нас есть философ и этик Рабьи Десслер, который сказал: "Люди очень ошибаются, когда думают, что мы отдаем что-то, потому что любим".

Но вот ответ – правильный ответ:

"Вы любите лишь тех, кому что-то даете".

Вот в чем смысл: отдавая что-то Вам, я передаю часть себя.

Так как самолюбие – это естественно.

Каждый любит себя.

Теперь часть меня остается в Вас.

Часть моей любви теперь принадлежит Вам.

Любить – это, прежде всего, отдавать, а не получать".

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