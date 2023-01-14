Осознавайте все, что происходит с вами!

Стоит обратиться к деталям, осознать всю проблему целиком, сосредоточиться только на ней, и решение само придет.

Переправа через реку — мудрая притча

Мудрец всегда предостерегал своих учеников от легкомысленности и призывал их осознавать все то, что происходит с ними. Но ученики не совсем понимали, что есть осознание и как можно осознать действительность в большей степени, чем они уже делают это.

Мудрец, желая объяснить молодым людям, что он имеет в виду, привел их к быстрой горной речке. Вокруг не было ни мостов, ни бродов, и только одинокое поваленное грозой дерево подходило для того, чтобы стать дорогой для Учителя и его подопечных.

— Вы должны перейти реку по этому дереву, — сказал мудрец.

Ученики испугались, и кто-то из них заметил:

— Учитель, но ведь дерево очень узкое!

— Когда вы ходите по земле, вы вовсе не ставите стопы шире. Так чем же отличается дерево?

Один за другим ученики пробовали перейти реку: вставали на бревно, делали несколько шагов и затем поспешно возвращались, не дойдя и до середины. Учитель долго смотрел на их попытки, а затем сам подошел к дереву и уверенно направился по нему к другому берегу реки. Несколько самых отчаянных учеников последовали за ним. Дойдя до своей цели, они воскликнули:

— Так вот что такое осознание! Пока шли, мы были настолько сконцентрированы на дереве, что не замечали ничего вокруг. Поэтому нам и удалось пройти?

— Безусловно!

Опасность была очень большой, и люди сосредоточились на деталях для достижения своей жизни.

Так может быть и в повседневной жизни: стоит обратиться к деталям, осознать всю проблему целиком, сосредоточиться только на ней, и решение само придет. опубликовано econet

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