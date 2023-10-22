Любимые грабли: Почему мужчины и женщины возобновляют бывшие отношения

Почему мужчины и женщины предпочитают возобновлять отношения, которые завершены в прошлом?

Этот текст - попытка понять на психологическом уровне, почему мужчины и женщины предпочитают возобновлять отношения, которые завершены в прошлом. Вновь и вновь наступать на любимые грабли. Автор предупреждает, что любое совпадение случайно, а несовпадение естественно!

Секс с бывшей

Молодой мужчина двадцати шести лет отроду, идет с пакетом по улице, мурлыкает песенку. В пространстве фантазии автора все возможно, и мы, вооружившись миелофоном, послушаем его мысли:

«Купил бутылку шампанского, коробку конфет, пачку презервативов. Джентльменский набор. Сегодня договорились встретиться с бывшей. Расстались с ней полгода назад. Сам ушел. Надоела. Скучно с ней. Красивая, высокая, стройная блондинка. Секс отличный, но после него – говорить не о чем. Думал, что поменяется со временем что-то, но …

А вообще-то, я ее и не любил никогда. Познакомился ради секса – ради него любимого и возвращаюсь сейчас. Никого себе не нашел за последние четыре месяца. К красивым подходить боялся, думал отошьют, а страшненькие – не мой уровень. Было пару знакомств и секса за последнее время, но все не то… Соскучился я по своей «старушке». И все-таки интрига – откажет или нет».

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Что думает прекрасная девушка, к которой мчится наш герой?

«Мой хороший. Одумался. Вернется сегодня ко мне. Он все время, как мы встречались, чем-то недоволен был. Наверное, на работе что-то не так. Ведь, говорил, что не нравится она ему. Теперь он работу поменял, «вконтакте» увидела, радостный такой на фоне бренда компании, стоит улыбается. Он такой чувствительный, нежный и добрый. Мне так хорошо с ним. Он разобрался в себе и теперь вернется ко мне навсегда. Мы поженимся и поедем отдыхать на море. Стоп, а если снова бросит. Придет, поиграет и бросит. Не хочу так. Так больно было, когда он ушел, месяц плакала. Работать не могла – чуть не выгнали. Не могла понять, почему все так несправедливо? Ведь, он мне говорил, что любит, что я ему нравлюсь. Правда, никуда не ходили мы, ни в кино его не затащишь, ни на танцы. Любит прийти ко мне, покушать, секс и домой к родителям. На меня моя мама тоже давит постоянно, говорит, мол, брось ты этого Артема, найди себе нормального парня. Я не хочу никого искать. Сил нет. Вытащили месяц назад подруги на дискотеку, а там одна пьянь. Тискаться лезут. Фу. Противно».

Спустя месяц пылких свиданий наш герой окончательно расстался с прекрасной девушкой. Иногда, по старой дружбе, заглядывал раз в месяц, но его избранница во время утех вялая была, он забросил и они совсем расстались.

Итак, зарисовка темы закончилась, и теперь давайте посмотрим на психологические феномены, которые в ней встречаются.

Обесценивание – мужчина относится к женщине, как к предмету, вещи, созданной для удовлетворения его насущных потребностей (еда и секс). Создать в голове образ куклы для утех проще, чем признать живого человека в другом, увидеть женщину, которой больно, которая страдает и любит.

Отсутствие контакта – все выглядит так, как будто случайные люди встретились и для разрядки занимаются сексом. Абсолютно не ясно, какие общие цели, ценности и интересы объединяют пару. Что привлекательного есть в нем? Эмоционально холодный, расчетливый, эгоцентричный. Какие перспективы развития отношений? Похоже, что общение друг с другом не заходит дальше формального уровня. Откуда у нее такая наивность? Почему она соглашается на такие отношения? Единственный способ ощутить близость в этой паре – секс. Но тревожные колокольчики звучат в сознании – не то, не так, не тот …

Жертва и Агрессор – роли распределены. Она в этих отношениях страдает и испытывает боль, а он, вроде, удовольствие. Хотя, если бы ему было так хорошо, он бы не разрывал отношения. Вполне может так оказаться, что он на нее злится за то, что не может ответить любовью на любовь, за свою «рыночную» позицию в отношениях. И тогда уже он превращается в жертву, а она со своей невинной любовью в агрессора. Остается только ждать спасателя, чтобы треугольник Карпмана заработал в полную силу.

Страх новых отношений. Конечно, очень больно расставаться и начинать новые отношения, все равно, что из одного поезда запрыгивать в другой. Боль, осознание собственной неполноценности, неудачи может обездвиживать и не то, что знакомиться, а и сил встать с кровати лишать. Если вернуться к названию нашей темы «Секс с бывшей», то лень, инертность шепчут ему на ухо – зачем искать, ведь вот – проторенная дорожка, ты можешь вернуться и будешь принят, обласкан.

Размытая личная граница. «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Библия, Ев. от Матфея, 5:37). В этой истории со стороны героини просматривается «залипание» на объекте привязанности. Есть меткая метафора подобных отношений - «моих не оторвете рук». Что-то невротическое просматривается в подобной привязанности, похожее на диаду – мать-дитя.

Выводы и рекомендации:

Каждый человек имеет право распоряжаться собой так, как ему вздумается, и вступать в отношения с бывшими так часто, как этого хочется. Есть вероятность того, что отношения изменяться и выйдут на новый уровень. Но при этом важно учитывать, что человек меняется очень медленно, а то и не меняется вовсе. Шансы что-то изменить появляются, когда тот, кто недоволен отношениями, берет на себя ответственность за ситуацию в собственной жизни и меняет свое поведение. Этим он запускает механизм изменений в паре.

Секс не является обязательным условием взаимоотношений бывших партнеров. Важно попробовать почувствовать, а что потом? Какие чувства я испытаю после близости? Готов(а) ли я к боли, разочарованию?

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В качестве альтернативы можно встретиться и попробовать установить контакт на глубоком уровне – эмоций, ценностей. Рассказать о том, как переживалось расставание и что подобного не хочется. Предположить в другом живого человека, который также испытывает боль, страдание, печаль.

Чтобы легче пережить расставание с близким человеком, попробуйте заполнить образовавшуюся пустоту и вакуум новыми ценностями и смыслами. Обратите внимание на такие зоны потенциального развития, как друзья, интересы, работа, здоровье. Начните с малых шагов – утренняя гимнастика и чтение книг (10-20 минут в день), постепенно захватывая все больше новых сфер жизни. Вы можете это делать самостоятельно или с помощью «наставника».

Пройдет три – шесть месяцев и жизнь снова заиграет яркими красками. опубликовано econet

Автор Андрей Злотников

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