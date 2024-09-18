Гречневые мешочки с грибами

Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе. Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола. Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо.
Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе.
Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола.
Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо.
Ингредиенты:
для блинов:
для начинки:
Как приготовить:
Готовим блины:
В емкости соединяем гречневую и пшеничную муку. В отдельной емкости смешиваем воду, яйца и молоко. Добавляем мед и соль. В сухую смесь добавляем жидкие ингредиенты и тщательно и аккуратно размешиваем до однородной массы. Добавляем оливковое масло. Выпекать нужно сразу на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.
Готовим начинку:
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем репчатый лук (предварительно мелко порезанный) до мягкости. Добавляем грибы и обжариваем до готовности. Добавляем свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу. Зелень петрушки мелко режем и соединяем и грибами. Пускай начинка немного остынет.
Собираем мешочки:
1–2 столовые ложки свежайшей начинки выкладываем на блин, собираем сверху мешочком и перевязываем стрелочкой зеленого лука.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью!опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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