Предательство друга — мудрая притча

Однажды по длинной пустынной дороге шел путник в сопровождении своего пса. Они шли уже много дней и были сильно измучены.

Путник и собака

Однажды по длинной пустынной дороге шел путник в сопровождении своего пса. Они шли уже много дней и были сильно измучены. Путь был действительно сложным: нигде не было ни источников, чтобы напиться, ни тени деревьев, чтобы отдохнуть.

Но вот они увидели вдалеке большой красивый дворец, перед которым раскинулся целый зеленый сад. Подойдя поближе, путник разглядел фонтаны и ручьи, и ему сразу же смертельно захотелось пить.

Лакей у ворот был предельно добр и услужлив, предложив путнику остановиться на ночлег и посулив ему много вкусной еды и разных напитков.

— Только пса вам придется оставить за воротами, — сказал лакей. – Нащ хозяин ненавидит собак.

— Я не могу, — сказал путник, на что лакей только развел руками.

И путник отправился дальше, страдая от голода и жажды. Его пес еле переставлял ноги, изнуренный длинной дорогой.

Они шли разу часов, когда впереди замаячило какое-то сооружение. На поверку оно оказалось небольшим, но очень красивым коттеджем, в котором жила милая старушка. Открыв дверь, она сразу же протянула путнику стакан воды, как будто читая его мысли.

— Не приютишь ли ты меня на одну ночь, и не поделишься ли с нами чем-нибудь съестным, добрая женщина? – спросил путник.

— Возможно, — ответила женщина расплывчато.

— Только, знаете, я с псом, и я не могу оставить его, так что, если с ним нельзя, лучше скажите сразу.

— Заходите оба, — улыбнулась старушка.

За ужином женщина рассказала путнику о том, что на самом деле ни он, ни собака не перенесли долгой дороги и умерли по пути, а теперь они попали на небеса. И, добравшись до дома старушки, они наконец-то дошли до настоящего Рая.

— Тут недалеко был дворец, — задумчиво сказал мужчина. – Получается, он тоже из мира мертвых? Кому он принадлежит?

— О, это дворец самого Сатаны, — грустно сказала старушка. – Это вход в Ад. Но они всегда искусно зазывали к себе людей, как ты смог пройти мимо?

— Все просто. Они не хотели пускать моего лучшего друга, — ответил путник, взглядом указывая на пса.

Одна из самых ужасных вещей, которую может сделать человек - это предательство друга. Не важно, человек это, собака или кошка – предавая друга, вы, прежде всего, продаете самого себя, свои эмоции и твою жизнь вообще. опубликовано econet

Автор Настасья Бетева

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