Как перестать быть половиной себя

Целостность – это когда человек находится в контакте со всеми частями своей личности, не отчуждая ни одну из них. Он слышит их всех. И даёт каждой своей части право голоса.
Часто я слышу в качестве запросов от клиентов на психологических сессиях: “Я хочу целостности и спонтанности..”
Но что же такое целостность личности? И насколько это возможно?
Целостность – это когда человек находится в контакте со всеми частями своей личности, не отчуждая ни одну из них. Он слышит их всех. И даёт каждой своей части право голоса.
Каждое качество в человеческой личности имеет свою полярность.
Это как волна движения маятника.
Если есть “+”, всегда будет “-”, и наоборот. И чем выше “+”, тем больше “-”.
Например, если вам присуще добродушие, то вы можете впадать и в ярость, и в злость.
Если вы способны на проявления искренней щедрости, то приступы жадности вам также знакомы.
Если вам доступны состояния эйфории и всепоглощающей любви к миру, то и в опустошающую депрессию вы способны улететь с головой.
Одно не может без другого. Это два полюса одной волны.
Мы все состоим из набора полярностей. Но предпочитаем принимать в себе только то, что достойно быть нами.
Остальное мы привыкли подавлять и “побеждать”.
Маленькое упражнение по ходу пьесы:
Напишите 5 качеств или частей собственной личности, попытайтесь охарактеризовать себя пятью качествами.
Есть? А теперь найдите полярность к каждой из них.
Познакомьтесь. Это тоже вы!
Побеждённая часть уходит в подполье с чувством изничтоженности, а побеждающая остаётся с чувством вины. В войне с собой нет победителей.
Задавленная часть любит проявляться неожиданным способом в самое неподходящее время.
Знаменитые психотерапевты Польстеры описывают случай парня, работающего волонтёром в самых тяжёлых точках земли, он многое прошёл и многое повидал. Всё бы хорошо, парень сильный и невероятно смелый, но… импотент. Он задавил в себе способность чувствовать страх, способность испытывать эмоции, способность оживляться. Он был невероятно спокойным, описывая всё, что видел и пережил. Но достигнутое с таким трудом спокойствие и вытравленная способность быть живым, сыграли с ним злую шутку: со спокойным членом нельзя заниматься сексом. Ему пришлось вернуть себе способность переживать эмоции, вернуть себе “неспокойствие”.
Второй признак подавления и отчуждения в себе каких-то качеств – это наделение ими других.
То, что мы отчуждаем в себе, то мы проецируем на других людей.
Если мы не видим, не различаем собственную накопившуюся злость, агрессию и раздражение, то тогда всё чаще и чаще мы видим эту агрессию в других. Нам кажется, что вокруг полно злобных и агрессивных людей.
Часто люди проецируют на других жадность, зависть, нечестность, некомпетентность.
Маленькое упражнение номер два:
Если вам кажется, что кто-то проявляет к вам враждебность,
Рискните обнаружить это чувство в себе.
Целостность – это обретение контакта с каждой частью себя.
Отчуждая от себя часть, вместе с ней мы лишаем себя её ресурсов, её силы. И при этом тратим энергию на удержание части взаперти, на необходимость постоянного контроля.
В каждом из нас полно установок о том, что плохо, а что хорошо.
Плохо быть грустным, жадным, проявлять агрессию, нетерпимость.
Но в грусти много глубины, жадность оберегает нас от опустошающего растрачивания себя, в агрессии есть сила, а в нетерпимости способность выставлять границы. Находясь только в одной полярности, мы многое теряем.
Самое главное – половину себя.опубликовано econet
Автор: Ирина Дыбова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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