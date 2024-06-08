Уважение к границам: Еще раз об очевидном

Уважение дает возможность почувствовать безопасность, а безопасность - вызывает доверие и желание в этом контакте оставаться.

В своем ритме сближения-отдаления

Однажды, сидящая напротив в метро девушка мне очень понравилась. Я стеснялся, но написал ей на бумажке, что она замечательная. Подошел и дал ей эту бумажку.

А она скинула ее с колен… Мне было стыдно и неприятно.

Но она не услышала от меня никаких слов, я просто вторгся в ее личное пространство. И она имела безусловное право так себя вести.

В другой раз я пересилил себя и догнал понравившуюся девушку на улице, сказав,что она очень хороша.

Недавно в кафе долго о чем-то писал, поглядывая на девушку напротив и получая эстетическое удовольствие. Потом подошел и сказал ей, что любовался.

Перед тем, как это сказать, я извинился за вторжение. Обе девушки сказали "спасибо".

И в тоже время…

Истории от знакомых про пикап и о том, как и что случается, когда дается задание: несколько раз подойти к девушке, конректно что-то потребовать, просить. А бывает и просто склонить к сексу. Это другая сторона.

Из своего опыта общения с клиентами:

То, о чем говорят клиенты-мужчины. Это, как правило, страх отвержения. Наряду с этим, страх "неинтересности". Страх инициативы.

То, о чем рассказывают клиентки-женщины: страх отвержения, страх не заинтересовать. Страх инициативы.

У мужчин: страх того, что он будет недостаточно инициативен

У женщин: страх чрезмерной инициативы.

Были и мужчины и женщины, которые в глубине души предпочитали проявлять инициативу.

Были и те, кто хотел, чтобы первые шаги были сделаны партнером.

И тут сталкиваешься с тем, что начинаешь составлять пары в своих фантазиях, вплоть до того: "а хорошо бы познакомить клиентку Х с клиентом Y". Только это совсем не работа психолога.

Еще один аспект, известный: приписывание другому моей точки зрения: "она тоже считает, что мужчины должны проявлять инициативу". Это может быть так, а может быть и нет.

И тут начинаются вопросы: "а что с этим всем делать"?

Говорить, прояснять? Но это значит раскрыться под страхом боли и отвержения.

Вести себя так, как должен согласно своим шаблонам? Но это значит не видеть человека напротив.

Вести себя "как хочется"? Но это значит прослыть эгоистом.

Придти к психологу и спросить? Но разве есть ответы на любой случай жизни!

У меня нет ответа, универсального, включающего все и всегда.

Но, быть может, один из возможных вариантов поведения: уважение к границам. К пространству и к той возможности, которую можно было бы назвать "безопасностью в контакте". Это значит, что партнера можно подготовить к тому, чего я хочу и к тому, в каком стиле это "хочу" будет реализовано.

Уважение дает возможность почувствовать безопасность, а безопасность - вызывает доверие и желание в этом контакте оставаться.

И тогда можно будет более просто рассказывать, что вам нравится и чего вы хотите… Быть может, если не спешить, побольше смотреть и ждать… Или наоборот, проявляться и искрить, пробуя сближаться…

Но сохранять уважение и возможность партнера быть в своем темпе, в своем стиле, в своем ритме сближения-отдаления… То будет по крайней мере интересно обоим!

А "потом" тогда наступит с большей вероятностью. опубликовано econet

Автор: Борис Пинскер

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