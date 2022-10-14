Я все могу. Я очень сильная. Я просто НЕ ХОЧУ

Сила нужна быть самой собой. Сила нужна удержаться в женской природе и не стать сильной. Когда не нужно впрячься в силу и доказать всем, что ты все можешь сама.
Последние многие годы тиражируется идея "женщины - сильный пол". Женщина эпохи Водолея. Мы всё можем. Мы же сильные.
Идет активное обсуждение, как мы до этого дошли и что с нами такими сильными делать. Мы в своей феминизации дошли до абсурда. Мы теперь не просто все можем сами, мы уже, вроде как, иначе и не хотим. Типа, нет выхода. "Мужик уже не тот пошел". "Да, пошел он, этот мужик". "Не мужик, а мужичонка"...
Сильная женщина прощает мужу измены и сцепив зубы тащит на себе быт, детей.
Сама танцует и сама поет.
Сильная женщина вытаскивает мужа из депрессий и запоев.
Лечит мужа от венерических заболеваний. И передает его с гордой улыбкой другим, типа, ее это не цепляет - она выше этого.
Она лечит его слабого от психосоматики.
Усилием непонятно какой воли, сцепив зубы тащит на себе семью - семью?! - себя.
Сильная же...
Она как флаг несет свою силу, заливая свое опустошенное силой, рыдающее нутро неженским дорогим виски.
Она убеждает всех вокруг и начинает верить в это сама, что ей ТАК комфортней - быть сильной.
Она самодостаточна в своей силе.
Она работает как мужчина.
Она настолько сильна, что выглядит УЖЕ как женщина.
Она уже не плачет. Нечем. Сильные не плачут. Сильные не сдаются.
Появилась даже какая-то соревновательность в этой силе - кто более женственная при бОльшей силе. А, легко!
Она уже не "лошадь и бык". Нет, это уже другой уровень - быть красивой, ухоженной, женской, молодой, но сильной...
Она сама выбирает не только, с кем спать, но и "как круто быть такой классной, и самой!". А с кем?...
Двое детей, три работы и выглядеть в 40 на 30?!
Не хочу быть сильной. Хочу быть слабой и выглядывать из-за спины СИЛЬНОГО мужчины. Только так я чувствую себя живой, настоящей.
Сила нужна быть самой собой. Сила нужна удержаться в женской природе и не стать сильной. Когда не нужно впрячься в силу и доказать всем, что ты все можешь сама.
Сила дождаться того, кто оценит твою силу и не задавит тебя от слабости. Кому сдашься в плен и доверишься с потрохами.
Я все могу. Я очень сильная. Я просто не хочу. Потому, что, если я стану сильная во весь рост, меня тупо никто не потянет. А я - слабая. Я - ребенок. И я нахожу в себе силы быть слабой... Because I'm worth of it... опубликовано econet.ru
Автор: Лена Адамова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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Хорошо быть такой умной, когда есть кому оплатить все счета, а когда некому то тут уже не до поисков женственности потому как адендодателю наплевать и плату он ждет каждый месяцОтветить
Все так,я уже не плачу-нечем.Ответить
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