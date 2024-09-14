Вада: Пикантные пончики без глютена по-индийски

Безглютеновые восхитительные пончики! Мы любим эксперименты с разными кухнями мира. Сегодня попробуем приготовить удивительно вкусный завтрак - острые индийские пончики вада. Такие невероятно аппетитные пончики также можно подавать к столу в качестве закуски холодной или горячей с различными соусами или чанти. Давайте готовить!

Как приготовить пончики БЕЗ муки

Мы любим эксперименты с разными кухнями мира. Сегодня попробуем приготовить удивительно вкусный завтрак - острые индийские пончики вада. Такие невероятно аппетитные пончики также можно подавать к столу в качестве закуски холодной или горячей с различными соусами или чатни. Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

2 стакана маша

1 ч ложка семян тмина

1 ч ложка черного перца (горошек)

1-2 веточки листьев карри

1 луковица среднего размера (по желанию)

2/3 стакана свежей мякоти кокоса

1-2 шт зеленого перца чили

1 ч ложка имбиря

1-2 веточки зелени листьев кориандра

250 мл растительного масла (для жарки)

Как приготовить:

Делаем тесто:

Маш необходимо замочить воде на ночь или минимум на 4 часа. Далее сливаем воду, промываем маш под водой и опять сливаем воду. Бобы перемалываем в комбайне до консистенции теста. При необходимости можно добавить чуть-чуть воды.

Чили перец чистим и мелко режем. Лук также чистим и режем на мелки кусочки. Мелко нарезаем имбирь, листья карри, кориандр и мякоть кокоса. Дальше добавляем зелень, специи и остальные игредиенты в тесто. Кстати, кокос и лук можно и не добавлять. Данные ингредиенты используйте на ваш вкус. Тщательно все перемешиваем.

Делаем пончики:

Воду налить в небольшую емкость и смочить в ней ладони. Далее необходимо слепить из теста круглой формы что-то похожее на котлетку (диаметром 4-5 см). Потом сделать в ней по средине дырочку (это можно сделать большим пальцем руки). Так у нас получится форма похожая на пончик.

Далее наливаем масло в сковороду и разогреваем. Масло не должно быть горячим. Тесто пончиков должно прожариться не только снаружи, но и внутри. Опускаем пончики в масло и готовим до золотистой корочки.

Далее пончики на салфетку выкладываем, чтобы стекло лишнее масло.

Пончики вада готовы!

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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