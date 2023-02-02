Одномерные люди

рудно бывает держать в сознании многомерный образ человека. Не исключительно хорошего, и не исключительно плохого...

Чем больше знакомлюсь с самим собой, с другими людьми, и с тем, как мы выстраиваем отношения друг с другом, тем больше поражаюсь склонности нашего сознания упрощать воспринимаемый мир. И, особенно - других людей.

Трудно бывает держать в сознании многомерный образ человека

Трудно бывает держать в сознании многомерный образ человека. Не исключительно хорошего, и не исключительно плохого, не черного и не белого, а многоцветного. Хочется упростить того, с кем общаешься, до примитивных, одномерных категорий.

Вот возьмем образ человека, который не нравится. Возможно - даже сильно не нравится. Его взгляды и ценности противоположны твоим, он ведет себя так, как не станешь вести себя ты. Очень просто навесить на него какой-нибудь ярлык.

У психологического ярлыка есть одна, но очень важная функция. Он позволяет упростить собственное восприятие, так как ярлык позволяет уже заранее прочитать мысли его носителя. Ну, если ты "за этих", то мыслить ты можешь только так; а если "за тех" - то только так. Тогда все становится понятным.

И уже нет опаски, которую порождает контакт с живым человеком. Не надо подбирать слова, думать над тем, правильно ли понял тебя собеседник. Пытаться понять. Хотеть понравиться... Не надо волноваться. Картонные персонажи не заслуживают таких переживаний.



И начинаешь себя ловить на том, что изо всех сил сопротивляешься тому, что этот человек может быть еще и другим. Неприятно слышать о том, что тот, кого записал во враги или в просто "плохие люди", может быть, например, любящим родителем. Вообще неприятно, когда другие хорошо отзываются о том, кто тебе не по нраву.

"Хороший родитель!" - "Он?! Хороший? Родитель? Да вы бы видели, как он со своим ребенком общался!".

Начинаешь искать опровержения, или просто отвергать информацию, как недостоверную. Потому что плохой человек - он, разумеется, плох во всем.

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Тот, кто мыслит не так, как ты, и тебе не симпатичен, не может быть хорошим профессионалом на работе, отличным другом, любящим мужем, или, наконец, умным человеком.



Наше сознание воспринимает мир целостными образами, оно с трудом удерживает в себе противоположные по смыслу образы и идеи.

Вот возьмем знаменитую зрительную иллюзию Мак-Вильямса. Мы можем увидеть здесь или молодую женщину, или старуху. Но не их двух одновременно. Или-или, никак иначе.

Точно так же, как и на этой иллюзии, сознание "обрабатывает" образы других людей. И не только образы, но и память. Если отношения испортились - то с трудом припоминаешь что-то хорошее про этого человека.



Хорошая новость заключается в том, что наш мозг и сознания - пластичны, они способны учиться. И если зрительные образы не поддаются коррекции, то образы сознания, более объемные и рельефные, могут.

Более того, признаком психически и психологически здорового человека является способность переживать одновременно разные, нередко взаимоисключающие эмоции. Можно одновременно любить и ненавидеть одного и того же человека; родственники долго и тяжело умирающего человека могут одновременно желать его исцеления и смерти, которая прервала бы его страдания и их тоску...

Другое дело, что не все эти чувства нравятся, кажутся "уместными" - и тогда их пытаются вытеснить из сознания, упрощая себя и собственное восприятие реальности.

Опасно думать, что твой политический оппонент - не "хомяк" или "быдло", а мыслящий человек, ведь тогда придется к нему прислушиваться. А это, чего доброго, грозит пересмотром собственной картины мира. Но не зря же кто-то из мудрых людей сказал, что диалог - это такой разговор, во время которого ты признаешь возможность изменить собственную точку зрения, а не чужую.

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Одномерное восприятие человека имеет еще одну грань. Борцы с чем-то быстро превращаются в подобие того, с чем они борются. Фанатичные атеисты мало чем отличаются от фанатичных верующих. Непримиримые и принципиальные борцы за идеалы мало чем отличаются от непримиримых и принципиальных борцов за собственную шкуру. Картонки - они везде картонки, на чьей бы стороне ни были.опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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