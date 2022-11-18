Если роман развивается ОЧЕНЬ быстро

Чем быстрее развивается роман, тем сильнее должно быть чувство опасности. Но риск добавляет отношениям остроты...

Влюбленность дает нам чудесное ощущение.

Наши эмоции и сексуальное возбуждение достигают высшего накала, и вначале интенсивность этих чувств может быть действительно ошеломляющей.

Эти отношения могут действовать на вас, как вызывающий эйфорию наркотик: многие описывают это состояние, как «пребывание на седьмом небе».

Организм действительно производит невероятное количество гормонов, которые вызывают то, что люди описывают как «фантастический кайф».

Вихрь ухаживаний

Я убеждена, чем быстрее развивается роман, тем сильнее должно быть чувство опасности. Но риск добавляет отношениям остроты. Как только к этому добавляется сексуальная близость, интенсивность эмоций резко возрастает.

Вы не можете постепенно открывать для себя мир нового возлюбленного, потому что у вас нет времени.

У вашего нового партнера есть масса качеств, которые сразу не увидишь.

Партнерам требуется время, чтобы развить открытость, доверие, честность, необходимые для стабильных отношений.

Вихревые ухаживания, какими бы они ни были волнующими, формируют ложное подобие интимности, которую ошибочно принимают за настоящую близость.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Любовные шоры

Формирование реалистического взгляда на партнеров, понимание и принятие их достоинств и недостатков требует времени.

При вихревых ухаживаниях поток эмоций настолько стремителен и мощен, что восприятие другого человека по причине шока отключается.

Все, что нарушает созданную картину «идеальной» новой любви, игнорируется или блокируется. Как будто оба партнера находятся в шорах. Все наше внимание концентрируется на том, какие чувства, будит в нас другой человек, а не на том, какова его сущность.



Ход мысли таков: если благодаря этому человеку я испытываю чудесные чувства, он должен быть чудесным.

Сами не осознавая того, многие делят эмоциональное поле отношений на передний план и задний план. На переднем плане оказываются все замечательные качества человека. Все внимание уделяется именно им, они преувеличиваются, идеализируются.

Любые же указания на возможные проблемы тут же задвигаются на задний план, как неважные. Об этом красноречиво говорят фразы, которыми люди характеризуют происходящее на ранней стадии любовных отношений:

- Я просто не смог заметить ее недостатки.

- Я предпочла не замечать проблем.

- Я просто закрыла глаза и надеялась, что у нас все будет иначе.

- Я была слепа, раз не разглядела этого раньше.



Когда человек вызывает у вас фантастические чувства, очень просто не видеть сигналов, указывающих на чьи-то прошлые отношения, проблемы, безответственность. Шоры функционируют, как средство удалить из вашего поля зрения любую информацию, которая может омрачить или испортить ваши любовные отношения.





Отчаяние и срастание



Другая, часто повторяющаяся тема на ранних этапах таких отношений - потребность привязать к себе другого.

Сторонний наблюдатель за подобными вихревыми романами мог бы сказать: «Что за спешка?».

Понятно, что когда люди встречаются, влюбляются, съезжаются и начинают строить планы на свадьбу в течение нескольких недель, речь идет не только о любви и желании быть вместе.



Эти люди испытывают повышенную, почти невыносимую потребность в как можно более скором растворении, «слиянии» с другим человеком. Их отдельное «я» становится вторичным, на первый план выходит любовь. Они начинают жить чувствами партнера.

Каждое изменение настроения тут же переходит к другому. Часто работа, дружба и другие занятия становятся второстепенными.

Невероятное количество энергии уходит на то, чтобы любить, быть любимым, получать одобрение от любимого, психологически партнеры сплавляются друг с другом. Магия этих отношений состоит в острой потребности в постоянном единении.



Спасательство



Спасательство - еще один важный ингредиент коктейля «Клей-суперцемент». Оно создает особые узы, которые дают человеку ощущение своей необходимости и героизма. Между помощью и спасением есть большая разница.

Нам всем периодически нужна помощь в трудные времена.

Вы можете помочь финансами, проявить сочувствие, предложить поддержку, все это даст партнеру ощущение, что вы - в его команде. Но я говорю здесь о людях, которые доказали, что могут сами о себе позаботиться. Их неприятности временные.

Помощь в этом случае явление временное, а не постоянное.



Спасательство - это повторяющаяся модель поведения. Человек всегда нуждается в вашей помощи, затрудненные обстоятельства - это его обычное состояние.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Его характеризует значительная нестабильность в профессиональной и личной жизни. Также он постоянно обвиняет в своих неудачах всех остальных.



Сравним:

1. Всегда был трудягой, возвращал долги. Компания, в которой он работал, была продана, его ставка сокращена. Ему нужно одолжить денег, пока он не найдет новую работу. Он активно ее ищет, а когда находит, тут же начинает отдавать вам долг.

2. Человек с частыми долгими периодами финансового хаоса, постоянно приходит к вам, чтобы вы его вызволили. Никак не может найти работу, которая ему нравится, не уживается со своим начальством. Когда наконец-то находит работу, делает минимальные усилия или вообще никаких, чтобы отплатить вам за помощь.

Безусловно, отношения, которые начинаются с накала страстей, могут в конечном итоге сложиться в нечто хорошее. Однако, если наряду с поглощающей любовью вы ощущаете что-нибудь из вышеописанного - спасательство, панику, отчаяние, слишком быстрое слияние или сцепку и намеренную слепоту - это сигнал, что вы направляете свой корабль в очень бурные воды, в которых он может получить серьезную трещину.опубликовано econet.ru.



©Сюзен Форвард, из книги «Мужчины, которые ненавидят женщин, и женщины, любящие этих мужчин»

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet