Пряные сливы: нетривиальный рецепт

Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!
Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!
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Ингредиенты:
Сливы – 500 грамм
Корень имбиря – 3-4 см
Цейлонская корица – 2 чайные ложки
Мускатный орех - 1/4 чайной ложки
Цедра одного апельсина
Вода – 1 столовая ложка
Подсластитель по вкусу – мед или стевия
Кокосовое масло – 1 столовая ложка
Кокосовые сливки, сметана или йогурт
Как приготовить:
Нагреваем духовку до 180 градусов Цельсия.
Сливы чистим от косточек, а потом режем на 2 или 4 части.
На мелкой терке трем имбирь. Снимаем цедру с апельсина. Соединить цедру, имбирь, корицу, мускатный орех с водой, стевию или другой подсластитель (кроме меда).
Смазываем противень кокосовым масло - масла не жалеем. И уже, на подготовленный противень, выкладываем наши сливы. Далее равномерно посыпаем сливы смесью из специй.
Выпекать нужно 7-10 минут - это зависит от жесткости слив.
Для подачи можно добавить йогурт, сметану, украсить съедобными цветами, а мед можно использовать как подсластитель.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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