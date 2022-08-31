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Пряные сливы: нетривиальный рецепт

Источник: Econet 31 августа 2022 5680
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Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!

Пряные сливы: нетривиальный рецепт

Рецепт запеченных пряных слив

Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!

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Ингредиенты:

  • Сливы – 500 грамм

  • Корень имбиря – 3-4 см

  • Цейлонская корица – 2 чайные ложки

  • Мускатный орех - 1/4 чайной ложки

  • Цедра одного апельсина

  • Вода – 1 столовая ложка

  • Подсластитель по вкусу – мед или стевия

  • Кокосовое масло – 1 столовая ложка

  • Кокосовые сливки, сметана или йогурт

Пряные сливы: нетривиальный рецепт

Как приготовить:

Нагреваем духовку до 180 градусов Цельсия.

Сливы чистим от косточек, а потом режем на 2 или 4 части.

На мелкой терке трем имбирь. Снимаем цедру с апельсина. Соединить цедру, имбирь, корицу, мускатный орех с водой, стевию или другой подсластитель (кроме меда).

Смазываем противень кокосовым масло - масла не жалеем. И уже, на подготовленный противень, выкладываем наши сливы. Далее равномерно посыпаем сливы смесью из специй.

Выпекать нужно 7-10 минут - это зависит от жесткости слив.

Для подачи можно добавить йогурт, сметану, украсить съедобными цветами, а мед можно использовать как подсластитель.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet.ru

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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