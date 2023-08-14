Токсичные дети

В мире психологии можно встретить термины «токсичные родители», «токсичные супруги» (муж или жена), токсичные отношения. Но сегодня речь пойдет о феномене «токсичных детей».

В мире психологии можно встретить термины «токсичные родители», «токсичные супруги» (муж или жена), токсичные отношения. Но сегодня речь пойдет о феномене «токсичных детей».

Да, дети – это невинные создания, которые рождаются, чтобы стать продолжением рода, впитать в себя все самое лучшее и преумножить то, что есть у родителей.

Да, дети способны на мощные искренние и позитивно настроенные на своих родителей эмоции.

Да, во многих детях родители души не чают.

Но, все перечисленное выше НИКАК не отменяет следующего факта:

Многие дети делают жизнь родителей невыносимой

Как же это происходит.

Вариант «"психопат" – созависимый партнер»

В роли "психопата" – маленькое чудо, которого так ждали и так много в него надеялись вложить. И это чудо… оказалось вовсе не таким чудом.

Особенно начиная с 3-4-летнего возраста, когда «чудо» начало не только говорить, но и активно заявлять о себе, а еще требовать, истерить и всячески (и мастерски) манипулировать чувствами родителя.

Чудо, у которого еще не сформировалась совесть. Чудо, изначально эгоцентричное и готовое приложить максимум усилий, чтобы получить реализацию своих сиюминутных желаний. Чудо достаточно жесткое и даже жестокое, когда речь идет и привычных и комфортных для себя вариантах собственного же поведения.

Чудо, готовое воевать эмоционально долго и энергично.

Чаще всего на удочку такого ребенка попадается родитель со своим уже «готовым» букетом травм развития, невротической совестью и слабым типом нервной системы. Родитель, который скорее откупится, избежит прямого конфликта или сам же и будет оправдывать свое чадо.

Родитель, который готов на самопожертвование. Родитель, который в лепешку разобьется, в струнку вытянется, но постарается дать своему ребенку все то, чего у него было в собственном детстве. Или даже больше.

Родитель, не склонный к рефлексии и воспринимающий советы окружающих относительно своего ребенка через призму собственных когнитивных заблуждений, ограничивающих установок и зажатых эмоций.

Вариант «зависимый – созависимый партнер»

В роли зависимого выступает ребенок. Обычно уже подросший. Часто подошедший к собственному переходному возрасту. Часто не самый успешный в школе или в своей социальной среде.

Часто раздраженный на своих родителей, одноклассников или учителей. Часто тревожный к переменам, сложностям и проблемам. Видящий в окружающих преимущественно недостатки и ощущающий острое одиночество.

Человечек, который интуитивно тянется к тем вариантам поведения, которые обещают простое, яркое и интенсивное удовольствие.

Быстро привыкающий к играм, курению, перееданию. И даже алкоголю и наркотикам. Человечек без рефлексии, навыков и воли к переменам.

В роли созависимого – родитель, который прошел жестокий жизненный урок, во время которого был свидетелем зависимости собственных родителей. Алкоголизм, наркомания, трудоголизм, сексоголизм и прочие «прелестные» варианты зависимого поведения. Жизнь, которая была наполнена страхом, угождающим поведением.

Жизнь, в которой все зависело от того, в каком состоянии будут родители. Жизнь, в которой пришлось отказаться от детства слишком рано. Жизнь, в которой отказ от активной защиты своих границ и от живых чувств наступили намного раньше, чем сформировались жизненные ценности и/или появилось умение их защищать.

А теперь вопрос. Знаете, что предлагают психологи, когда речь идет о токсичных отношениях между взрослыми? Они предлагают БЕЖАТЬ!!! А куда вы можете убежать от своих собственных детей? НИКУДА.

И вот здесь начинается самое страшное, что только может представить созависимый родитель – муки. Муки бессилия. Муки вины. Муки раздражения. Потом опять ВИНА. Снова беспомощность. И так может продолжаться ДОЛГО. ОЧЕНЬ долго.

Есть ли здесь вероятность разрыва порочного круга? Может быть и есть. Именно может быть. Ведь должно совпасть сразу несколько факторов.

Созависимому родителю необходимо осознать себя, свое положение и решиться на поиск помощи.

Ему нужно научиться (именно научиться) принимать помощь. Научиться быть достаточно сильным, чтобы влиять на других людей. Ему нужно найти помощника для своего ребенка. Который станет буфером между ним (родителем) и ребенок на тот период, пока сам родитель будет становиться сильней. Который поможет ребенку адаптироваться в жизни с не самой выигрышной (мягко скажем) стартовой позиции.

Вы видите, сколько всего должно совпасть, чтобы ситуация разрешилась? Возможен здесь сценарий, в котором родитель просто механически терпит, несет свою ношу и надеется на то, что когда-то стане легче? Я думаю, вы знаете ответ и на этот вопрос.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Автор: Магомедова Юлия

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