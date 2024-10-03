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Севиче: готовим рыбу по-новому

Источник: Econet 03 октября 2024 5572
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Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче  из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы!

Севиче: готовим рыбу по-новому

Отличная закуска из сырой рыбы с восточными нотками

Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче  из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы! Помните о качестве рыбы, покупайте дикий лосось — он гораздо полезнее фермерского.

Время приготовления 20 минут | 4 порции

Ингредиенты

  • 400 г свежего лосося 
  • 1 фенхель

Маринад

  • сок из 1 лайма 
  • 6 луковиц мелко нарезанных, мелко нарезанный зубчик чеснока
  • 1 красный перец чили, мелко нарезанный 
  • 1 чайная ложка тертого имбиря 
  • 50 мл оливкового масла 
  • 1 столовая ложка соевого соуса 
  • черный перец

Для сервировки

  • семена граната 
  • 1 столовая ложка черного семени кунжута 
  • 4 столовые ложки нарезанной кинзы

Севиче: готовим рыбу по-новому

Как готовить

Соедините все ингредиенты для маринада в миске.

Разрежьте лосось на очень тонкие полупрозрачные ломтики острым ножом. 

Разложите ломтики на тарелках и замочите с помощью маринада, поставьте в холодильник на 10 минут.

Тонко нарежьте фенхень.

Достаньте рыбу из холодильника.

Посыпать семенами граната, кориандром и черными семенами кунжута. 

Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ru/

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