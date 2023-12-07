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Это ВСЕ, что вам НАДО знать о раннем развитии

Источник: facebook.com 07 декабря 2023 5954
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В волшебном королевстве у короля и королевы родилась долгожданная дочь. Естественно, пир горой, пышные крестины с кучей важных гостей.

Это ВСЕ, что вам НАДО знать о раннем развитии

В одном известном романе моего любимого мексиканского мужчины с экзотическим именем Уго Ириарт есть такая сцена. В волшебном королевстве у короля и королевы родилась долгожданная дочь. Естественно, пир горой, пышные крестины с кучей важных гостей.

Соизмеряйте свое чувство прекрасного с возможностями!

И вот в торжественный момент, над кроваткой прекрасной малютки склоняются три феи и преподносят волшебные дары. Одна – неординарный ум и мудрость не по годам, вторая – удивительной красоты и силы голос, а третья – доброту и социальные навыки.

Не успели феи закончить, как грянул гром среди ясного неба. Как водится в таких случаях, пришла злая ведьма, которую забыли пригласить.

Ведьма задумчиво глянула в позолоченную во всех местах кроватку и заорала не своим голосом: «Ну вы нормальные люди вообще?».

Это ВСЕ, что вам НАДО знать о раннем развитии

Оказалось, что по мере получения даров ребенок превратился в ужасного урода – от непомерного ума непропорционально раздуло голову и исказило черты лица, от прекрасного и сильного голоса сделалась мощная жилистая шея, ну и все остальное вдогонку покорежило. Ну и да, осознав всю тщетность своего бытия, принцесса тут же впала в глубокую депрессию и отчаяние.

- Ну кто ж так делает? - продолжала орать злая ведьма на заплаканных фей, - ну надо же как-то соизмерять свое чувство прекрасного с возможностями конкретного детского организма!

И это в принципе все, что вам надо знать о раннем развитии.  опубликовано econet

Автор Мария Мельник

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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