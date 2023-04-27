2 подхода к ТЕЛУ

Каков взгляд на тело у людей, которым сложно принять себя? Эти люди могут много времени посвящать физическим упражнениям, диетам, очистительным процедурам, но пока угол зрения таков, толку от всех усилий почти нет.

Как люди в современной культуре воспринимают свое тело?

По мере того, как я работаю с телом, мне встречаются люди, которые захвачены веяниями современной культуры и отделяют тело от себя, видя в нем нерешенную проблему и источник стыда.

Каков взгляд на тело у людей, которым сложно принять себя? Эти люди могут много времени посвящать физическим упражнениям, диетам, очистительным процедурам, но пока угол зрения таков, толку от всех усилий почти нет. Некоторые мои клиентки, весьма аппетитные и подтянутые на вид дамы, грезят о фитнес-стандарте, который ни по каким физиологическим параметрам им не подходит. Ну разве что если вернуть время вспять и стать снова подростками, то может быть они в него впишутся. И то вряд ли.

Итак, как же многие люди в современной культуре (особенно это свойственно женщинам) воспринимают свое тело?

То, что я описываю – это, конечно, крайний вариант. Но даже у здоровых разумных людей я замечаю элементы такого мышления.

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ТЕЛО КАК ПРОБЛЕМА

Ну да, многие люди считают, что тело – это их главная проблема, ибо оно часто не соответствует стандартам красоты. Оно толстеет некстати или худеет в тех местах, где не хотелось бы. Оно стареет и перестает быть идеальным. Оно, возможно, никогда и не было идеально красивым. Слишком большой нос или очень толстые ноги, двойной подбородок или отвисший после родов живот.

Я знаю несколько человек, которые всерьез думают о пластических операциях для того, чтобы исправить свои "недостатки". И при этом они хотят добиться от тела чего-то определенного: стройности, гибкости, легкости, игнорируя его потребности.

Вот представьте, что вы общаетесь с людьми, которые считают вас источником своих проблем, всячески третируют и принуждают к чему-то, а потом хотят от вас каких-то определенных действий и результатов. Как вы думаете, легко ли вам будет? Мне кажется, что такое сотрудничество не сложится...

ТЕЛО КАК ВРАГ

Правда, для некоторых оно настоящий враг, ибо оно хочет есть, пить и спать. Толстеет, если перекармливать (нет бы оно этого не делало, так ведь толстеет, зараза!). Плохо выглядит утром, если не выспаться. Обвисает от сидячего образа жизни. Не хочет быстро приходить в тонус от 2-х часов в спортзале раз в полгода. Отращивает черные корни под белыми мелированными волосами. Под солнцем выдает веснушки и с течением жизни покрывается родинками. Оно вообще родилось и выросло каким-то не идеальным. Со своими складками, пупырышками, волосками на подбородке и бог еще знает чем. В общем, форменный враг!

А теперь представьте, что вы, скажем, евреи (некоторым и представлять не нужно) перед второй мировой войной. Вот приходят к вам нацисты и говорят, что вы все делаете неправильно (вернее не так, как они считают правильным), и потому вы враги. И начинается геноцид. История знает, что все это плохо закончилось для обеих сторон. И для отношений с телом этот подход тоже плохо заканчивается.

ТЕЛО КАК МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

О! Это та еще мина! В детстве оно растет и может вырасти каких угодно формы и размера. Каких угодно! И нет гарантий, что это вам понравится! В юности оно может потолстеть и покрыться прыщами, и неизвестно, когда это закончится. Может быть, через год или через два.

А потом оно может неожиданно подвести, когда ты этого не ждешь (особенно если ты с ним плохо знаком). Например, оно может неожиданно забеременеть. А после родов потолстеть. А после 40-ка уже постареть. Волосы седеют, коленки обвисают, и ничего с этим в итоге не поделаешь. То есть, конечно, можно как-то тормозить все это. Но в итоге тело все равно станет немощным и умрет. И нужно многое успеть, пока оно молодое: нагуляться, нафотографироваться, зажечь по-полной, пока молодой.

И правда, многие так думают. Я встречала совершенно очаровательных 25-летних женщин, которые живут в страхе того, что эта мина взорвется. И это страх во многом руководил их действиями. Они живут и действуют из страха. Бегут и делают, веселятся, торопятся и не могут остановиться.

А вот представьте себе, что вы живете себе своей обычной жизнью, а рядом с вами живут люди, которые во всех ваших действиях видят подвох. Во всех! И еще они вас немного побаиваются. Что бы вы не делали, все к худшему. Ну и как вы будете себя чувствовать тогда? Вот и телу не очень под таким углом зрения.

ТЕЛО КАК ТОРМОЗ

Наш мозг, вернее, кора больших полушарий – самая молодая из всех частей мозга – думает очень быстро. Едва забеременев, женщина уже может планировать, где будет рожать. Когда приходит апрель, многие засидевшиеся за зиму люди срочно выбегают на пробежку, чтобы похудеть к лету за два месяца. Когда люди покупают билет в отпуск, они срочно садятся на диету за неделю до отпуска. Когда молодой человек идет в спортзал, он уже видит себя накачаным и чертовски привлекательным. И все это образы рождаются в коре больших полушарий.

А что же тело? Оно категорически не хочет накачивать пресс за две недели, но зато может приобрести мешки под глазами от пары бессонных ночей. Оно медленно отдает накопленный жир, а набрать может быстро. Оно совсем не вписывается ни в какие графики и планы. Мало того, чем больше планов, тем меньше оно вписывается. Знакомо вам такое? Если перестаешь интенсивно заниматься, оно теряет форму. В общем, тормозит оно прогресс, подхлестываемый идеями коры больших полушарий! Жуткий тормоз!

Но представьте себе, что вы живете в своем ритме. И выполняете много разных задач. Например, параллельно готовите еду, стираете белье и в пол глаза смотрите за детьми, чтобы они ничего не натворили. А тут приходит муж и говорит: "Почему еда еще не готова? Почему мне надо ждать еще 10 минут? Я же голодный! Давай быстрее! Чем ты вообще занята?". Какие чувства у вас будут при этом? У меня как минимум раздражение и недоумение.

Или представьте, что вы пытаетесь поторопить 3-х летнего ребенка. Если накричать на него, то он может расстроиться. Если все сделать за него, то он сам не научится. Если тянуть его, он начнет сопротивляться. Вот так и с телом.

И вообще, мы часто думаем, что тело – это непослушный ребенок. Ну правда, ведет оно себя как непослушный ребенок. Хочет есть после восьми вечера, когда вы решили не есть. Хочет спать на нелюбимой работе. Выдает странные симптомы, когда вы сдерживате эмоции. Не хочет есть "полезную" еду, а хочет вкусную. И пытается сделать только то, что реально хочет. В общем, много с ним хлопот.

Если у вас есть дети, то вы знаете, что за непослушанием всегда кроется что-то более глубокое. Какое-то важное послание. И поэтому хорошие родители в момент непослушания останавливаются и начинают выяснять причину. А что же мы делаем с телом? Выясняем ли мы причину или просто затыкаем? Насилуем полезными салатиками, не обращая внимание на реальные потребности и стыдимся, когда едим булочки?

ТЕЛО КАК ОБЪЕКТ СТЫДА

Да, кстати, еще одна важная социальная тема – это тело как объект стыда. Я часто вижу женщин, стыдливо прикрывающих свой объемный живот, делающих на фото только одно, "красивое" выражение лица и стоящих только в красивых позах. Да и мужчин таких достаточно. И этих "красивых" ракурсов для таких людей не очень много. И потому все фото у них отличаются только фоном. А все естественное, живое, отступающее от идеалов красоты, вызывает у них неловкость. Встречали таких людей?

И вообще, тело вызывает много стыда. Оно ведь бывает слишком худым или толстым. Оно хочет писать во время важной деловой встречи, хочет какать в тех местах, где нет туалета. Оно может пойти прыщами перед выпускным балом и вообще много что еще выкинуть. Оно не похоже и никогда не будет похоже на отфотошопленные картинки из журналов. Жутко стыдно за него. Просто ужас что такой-то!

Вот представьте себя членом семьи, за которого всем неловко. Вы приходите в гости с родственниками, а они делают вид, что они как бы не с вами. Но вы ничего плохого не делаете. Просто живете как жили. И объяснить им ничего невозможно! Безвыходная ситуация! Тут реально можно сойти с ума и начать вести себя неадекватно.

ТЕЛО КАК ОБЪЕКТ СТРАХА

Ну да, мы боимся своего тела. Боимся, что вернемся из отпуска, и загар сойдет, а только начинающие проявляться формы исчезнут. Боимся, что оно постареет (а так оно и будет). Боимся, что оно нас подведет и забелеет в старости диабетом или раком.

И нам кажется, что все это происходит помимо нашей воли. Просто так. И это процесс непознаваем и необратим. А если обратим, то какими-то негуманными способами типа пластической хирургии и других средств индустрии красоты.

Мы боимся, что нас не будут любить из-за нашего тела. И мы думаем, что люди любят только наше тело. И мы надеемся, что люди полюбят нас за наше тело, когда мы "приведем его в порядок". Тело становится эдакой разменной монетой.

А вот представьте себе, что вы приходите в незнакомую компанию, где людям про вас наговорили черт знает чего (у меня однажды было такое). И там теперь все вас боятся. И как вы себя там будете чувствовать? Как минимум странно. И очень дискомфортно! А каково нашему телу содержать в себе душу, которая боится?

ТЕЛО КАК НЕЧТО НЕСОВЕРШЕННОЕ И СЛАБОЕ

Очень часто мы слышим, что плоть слаба и что тело несовершенно. И совершенным его поможет сделать какой-нибудь новый метод тренировок и все прочее. Когда я еще смотрела телевизор, о слабостях тела говорили в каждой второй рекламе. Либо потакали, либо предлагали исправить.

Представьте себе, что вы ребенок, и ваши родители постоянно говорят вам о вашем несовершенстве и слабости, пытаясь что-то "улучшить". Это, конечно, не сильно повысит вашу самооценку. И вырастите вы либо забитым, либо озлобленным. А скорее всего и то, и другое.

Если вы обнаружили в своей голове хоть что-то из вышеперечисленного, это значит, что ваше тело под эмоциональным прицелом и обязательно будет как-то реагировать. А оно отреагирует, будьте уверены. Им движут инстинкты, которые бьют без промаха. Если сильно истязать, набирает вес. Если не принимать во внимание потребности, плохо выглядит и болеет. Если совсем игнорировать потребности, готовит затаенные сюрпризы.

Если честно, я встречала единицы людей, которые живут полностью в гармонии со своим телом. Но не все так страшно. Есть другой подход, который можно начать практиковать сначала в своем сознании, а потом уже наблюдать, как он воплощается в жизнь.

Итак...

ТЕЛО КАК ПОДАРОК

Вернее, как сюрприз. Вот вы получаете его от мироздания и оно похоже на красивую коробку, внутри которой много разного. И ваша задача открыть эту коробку и разобраться, что к чему. Именно разобраться. Познакомиться и выяснить, как это работает. Не навязывать ему свои идеи и ритмы типа кофе-снотворное-опять кофе, а реально разобраться. Послушать, замедлиться, согласиться. И вы даже не представляете, каким мудрым оно может перед вами предстать.

Вот представьте, что вы пришли к хорошему врачу (например, к остеопату), который реально слушает ваше тело и хочет разобраться. И как вы себя чувствуете у него на приеме? Уже лучше! Намного лучше! Просто оттого, что он смотрит на вас и дает вам право быть.

Или представьте себе, что вы встречаетесь с кем-то, кто смотрит на вас с интересом и доброжелательно вникает в ваши дела. И очень внимательно смотрит. Как вы себя будете чувствовать при таком человеке? Конечно, расцветете! Вот и тело от такого спокойного внимания расцветает и дает много энергии.

ТЕЛО КАК НОВАЯ СТРАНА

Это требует немного философского подхода. Как поездка в новую страну с полной открытостью к приключениям. Когда вы приезжаете в новую страну, вы интересуетесь обычаями, традициями, новой едой и часто хотите проникнуть глубже, увидеть традиции.

Настоящее путешествие – это всегда сюрприз. Мудрые говорили, что за один день в новой стране можно узнать больше, чем за год в привычной обстановке. Отнеситесь к телу как к неизведанной стране. У этого подхода есть большое преимущество первооткрывателя! Если Турцию, Египет, Таиланд или даже Антарктиду уже кто-то открыл и исследовал, то ваше тело кроме вас еще никто по-настоящему не открывал и не исследовал. Кроме того, это не может сделать никто кроме вас. Вы избранный! Вы тот самый!

Будучи экспертом в своем теле, вы сможете вдохновить других на то же самое.

ТЕЛО КАК ЗАГАДКА

Вернее, как головоломка. Как-то внутри него все работает. И некоторые процессы понятны, а некоторые – нет. Мы видим какие-то составные части, которые находятся снаружи, а внутренние не видим. Но они есть и от них многое зависит. Их можно как-то нащупать, почувствовать.

Как сложить работу мышц и внутренних органов, чтобы получился наилучший результат? Что употреблять в пищу, чтобы чувствовать себя хорошо?

Во сколько ложиться, чтобы выспаться? Что подходит именно вам?

Когда усталость тела – это именно усталость, а когда просто нежелание что-то делать? Сколько нужно работать, чтобы быть максимально эффективным?

Как вам болеть меньше? Какой для вас вообще лучший способ болеть?

С обильным питьем или с сухим голоданием? Умеете ли вы болеть? Как и от чего это с вами происходит? Много вопросов с разными уровнями ответов.

Лично я потренировалась и могу чувствовать работу некоторых внутренних органов. Но пока что я не научилась с ними договариваться.

Это повод слушать тело, читать про него, изучать его в движении и неподвижности. Лично мне помогает медицинское образование. Его в меня "вбивали" в течение девяти лет. Но сейчас множество учебных пособий для людей с любым уровнем знаний. Даже есть анатомия в раскрасках! Это книга моей мечты.

ТЕЛО КАК ЗАДАНИЕ ИЛИ ЗАДАЧА

Как с такими исходными данными вам получить желаемый результат? Если у меня тело, склонное к полноте, как мне выстроить диету, не потеряв в удовольствии и оставаясь стройной? Если я не голубоглазый блондин, как мне выглядеть привлекательно? Если я чем-то болею, как мне жить полноценной жизнью?

Современная история знает много людей, имеющих физические ограничения, но живущих жизнью более полной, чем многие здоровые. Вот, например, Ник Вуйчич, у которого нет руки и ног, или Билл Шеннон, который не может ходить без костылей. Или параолимпийцы. Всем этим людям ограничение возможностей не мешает, даже наоборот. Некоторые люди превращают свое недомогание в хобби. И этим они известны на весь мир.

Вот, например, лично у меня есть некоторая недостаточность соединительной ткани. Связки очень тягучие, но не эластичные. Осанка плохо держится много внутренних проблем от этого. Что бы я ни делала, я все равно остаюсь круглой, пухлой и рыхлой. И еще у меня немного замедленный обмен веществ, так что все, что я съем... И для меня моя генетическая особенность – это большая задача. Как мне уплотнить себя? Как мне подобрать питание и правильную физическую активность? Решаю каждый день.

Начав относиться к телу именно так, вы обязательно добьетесь результатов.

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ТЕЛО КАК ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Отсюда же можно пойти дальше и видеть свое тело как повод для творчества. Как решать задачи творчески? Как работать с телом и при этом еще и творить? Может, сочинить танец про какую-то часть тела? Может, написать книгу рецептов для похудения себя и подружек?

Лично мои способы – это танец и перформанс. И еще тренинги. Когда я работала с глазами, я делала про это тренинги. Когда я работаю с принятием своего творчества, я провожу тренинг "Позволь себе танцевать". Когда я хочу почувствовать что-то глубокое, я использую аутентичное движение и танцевальную терапию.

На самом деле, каждое наше движение может быть проявлением творчества. Просто кто-то живет творчески, а кто-то воспринимает жизнь как ремесло. Понимаете о чем я? Как у вас получается?

ТЕЛО КАК КНИГА ИЛИ ПАМЯТНИК

Кода я думаю о своем теле и течении времени, я вижу свое тело как книгу или памятник. Мы живем, и жизненный опыт отражается на теле. Растяжки от взросления или беременности. Морщинки вокруг глаз от солнца и улыбок. Ладони, испещренные линиями.

Все это – знаки опыта и знаки того, что тело это прожило и пережило. Конечно, я не говорю о полной потере формы и попустительстве. Я говорю о знаках важных событий. Одна из героинь Гурченко при взгляде на юную девушку произносит (вернее, поет) мудрые слова:

Ты выглядишь всего лишь мило,

Котенок с бантиком в хвосте.

Не плакала, не хоронила, –

Откуда ж взяться красоте?

(с)

Вот существуют памятники культуры и искусства. Например, Собор Парижской Богоматери. Он старый и что-то в нем прекрасно, ибо помнит давние времена. А что-то потихоньку разрушается. Но никому не приходит в голову сравнивать его с новыми бетонными многоэтажками и говорить, что они лучше. Почему же мы сравниваем тела?

И правда, есть ли внутренняя красота во внешних формах 18-летних фотомоделей? Их тела – это тоненькие тетрадочки первоклассников. А зрелое красивое тело – это как книга с хорошим содержанием. Уже пожившее, но опытное. Бывают такие лучистые активные старики с морщинами и сединками. И их тела прекрасны, ибо эти люди сохранили контакт с телом всю жизнь, потому что тело – это мудрый советник.

На самом деле если прислушаться, тело тебе все само скажет. Правда-правда, скажет без утайки. Для этого у него есть десятки способов: усталость, возбуждение, боль, прочие состояния. Ко мне часто приходят люди с запросом на то, чтобы я помогла им избавиться от этих мудрых знаков. Избавиться от панических атак, не разбираясь в причине. Избавиться от депрессии, не решая глубинных задач. Избавиться от психосоматики, не меняя образ жизни. И всех этих людей ждет разочарование.

Слава богу, что у нас есть симптомы. Иначе бы наш мозг убил бы нас раньше, чем мы бы достигли совершеннолетия.

Лично я хоть и страдаю иногда от боли, благодарна своим симптомам за подсказку. Если у меня тяжелеют и ноют вены, я знаю, что выпила что-то не то. Когда болит печень, я ищу в себе сдержанную злость. Когда я простужаюсь, то понимаю, что перетрудилась. Когда у меня болит голова, мне нужно отпустить контроль.

А насколько хорошо вы знаете свое тело и его подсказки?

ТЕЛО – ЭТО НАШ СТАРЫЙ ТОВАРИЩ

Еще тело – это наш старый товарищ, ибо его ведут инстинкты. Они не прямолинейны и просто задают мозгу направление, в котором он начинает думать как будто сам... Еще телом управляет вегетативная нервная система, которая помогает нам выдерживать стресс и потом качественно расслабляться. Одна из болезней современного человека – вегето-сосудистая дистония. При этой болезни вегетативная нервная система разбалансирована.

Такие люди ходят-ходят по врачам и в итоге оказываются у психотерапевта, ибо начинать решать эту проблему стоит с головы. С восприятия своего тела и слушания его. И когда мы начинаем слушать, оно само подсказывает как быть.

Оказывается, упадок сил перед нелюбимой работой – это не просто симптом, от которого нужно избавиться, а сигнал о необходимости сменить работу. А панические атаки у очень сдержанного человека – это повод найти другой выход для сильных эмоций. И так далее. В моей терапевтической практике такой подход отлично работает.

ТЕЛО КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ

И наконец, важно воспринимать тело как часть системы, в которой еще задействованы дух и душа. Его можно и нужно слушать, но важно не изолировать его от задач души. Ведь мы не тела, у которых есть души, а души, у которых есть тела. И каждое тело – это идеальная форма для задач данной души. Правда идеальная.

Если какой-то душе важно научиться смирять себя, ей может достаться тело, которое полнеет от каждого кусочка.

Если душе важно испытание медными трубами, ей может достаться прекрасное тело, объект вожделения многих. Если душе важно пережить материнство, то тело готово рожать детей. И так далее. И подсознательно мы знаем все свои задачи и наше тело нам в них помогает.

Знаете ли вы, какие уроки ваша душа может выучить через ваше тело? Какие задачи решить? Какую мудрость приобрести? Думали ли вы когда-нибудь о теле в таком ключе?

Мне кажется, что любое тело ставит перед нами много задач. И главные из них – это любовь, свидетельствование и принятие. Ведь если вы любите свое тело, оно ответит вам взаимностью и все остальные тоже подтянутся. По-другому невозможно.опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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