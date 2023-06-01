К ЧЕМУ приводит неспособность сказать НЕТ

Неприятие отказа как формы поведения свойственно людям с невротическими проявлениями...

Неприятие отказа как формы поведения свойственно людям с невротическими проявлениями

Неспособность сказать “Нет” ведет к излишней, часто неимоверной ответственности за всех и все.

И чаще это смахивает на тиранизм, а не жертвенность.

Окружающие не замечают, что у них нет отказа, так как на первый план выходит напряжение, с которым человек живет.

Любая здоровая личность будет уходить от напряжения в поисках комфорта. Это одна из причин измен.

И если тебе кажется, что ты свое напряжение искусственно так прячешь, ты ошибаешься.

Его невозможно спрятать, его носит тело, и даже если ты как форму защиты выбираешь суперзащиту, шутки-прибаутки и хохочешь громко и звонко, людям вокруг будет напряженно, и часто ты это чувствуешь сама, только иногда ты себе врешь, что это не так.

Чувство использованности - еще один элемент, сопровождающий везде и всегда тех, кто не может просто сказать “Нет”. Твоя надежда на то, что кто-то, наконец-то оценит и выразит тебе свою благодарность, иллюзорна.

Накопленного чувства так много, что ни одна благодарность с ним сравниться не сможет. И в данном случае поиск компенсации не соответствует здоровью, так как формирует у человека зависимость от окружающих, от их реакций. Поэтому здесь лучше не накапливать ожидание в ответ на свои усилия.

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Нет ничего плохого в послушных детях, если они ещё не взрослые. Это дети видят ориентиры в поведении взрослых, это они чистят зубы для мамы, едят суп, чтобы не ругали или чтобы получить конфету. И с натяжкой, конечно, но это допустимо для ребенка.

Но для взрослого, который заслуживает любви, одобрения, поощрения и благодарности, эта модель пагубна.

Личность строится из действий, который ведут человека к его цели

Когда человек не умеет говорить “Нет”, - он ребенок со всеми детскими проявлениями. Это человек, которому кажется, что качество его жизни зависит от кого-то, от мамы или от взрослых, которых он идеализирует.

А теперь вопрос - скажи, сможет ли построить полноценную семью девочка или мальчик лет 6-9? Однозначно, нет. Так и взрослый человек с детской позицией не может. А когда два партнера - дети, тут уже и говорить не о чем.

Ну что, страшно? Да не бойся, уже всё произошло, тебя уже не понимают, ты в глубине души одинока, так что всё страшное позади. Страшно, что на твоё “Нет” кто-то уйдет, ну тогда притворяйся дальше и играй в свою игру, можешь себе позволить - твоя жизнь.

Чтобы научиться говорить “Нет”:

- Представить, как это классно, свободно говорить и не бояться, не думать, не проигрывать в голове варианты, а просто сказать “нет”.

- “Нет” - это чаще защита своего пространства, это не убийство, не предательство, это не преступление, это НЕ-ЖЕ-ЛА-НИЕ! В этом нет ничего дурного!

- Посмотри вокруг, найди человека, который умеет говорить “Нет”, спокойно понаблюдай за ним. Он одинок? Его никто не любит? Он ущербный? Он плохо выглядит? Скорее наоборот.

- Когда утром и вечером чистишь зубы, смотря в зеркало, говори “Нет” в разных интонациях, можешь кривляться, можешь вспоминать какие-то реальные истории и представлять, как ты бы сказала “Нет”, а не что-то другое.

- Начни с малого, скажи “нет” в какой-то незначительной ситуации и понаблюдай, что будет дальше.

- “Нет” можно использовать как лакмус. Все, кто после “нет” реагируют обидами, агрессией или отдалением, не готовы тебя “видеть”, уважать, любить, они хотят тебя пользовать.

- Не требуй от себя железной воли и проницательности, дай себе время принимать новые условия, научиться говорить “Нет”.

- Не нужно объяснять, почему “нет”, для этого достаточно твоего нежелания. В объяснениях большой риск растеряться, попасть под влияние.

- “Нет” - это уход от насилия и выход к эмоциональной свободе.опубликовано econet

Автор: Анна Иотко

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