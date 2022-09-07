Реакция на негатив: КАК мы встречаем неприятности

Реакция на негатив – это способ, которым мы встречаем неприятности, будь то проблемы на уровне событий, или отрицательные переживания во время общения с собеседником. В этой статье речь пойдет о трех уровнях осознанности, с которой встречают неприятности – будь то проблемы на уровне событий, или отрицательные переживания в контакте с партнером. В общем-то эти уровни реакции сопоставимы с любой ситуацией вообще.

Первый уровень сознательной реакции – самый грубый. Это уровень, когда действуешь на поводу у негативных переживаний, и осознаешь свою реакцию лишь спустя время. Может возникнуть сожаление, желание извиниться за содеянное, или просто удивление, насколько всепоглощающей оказалась реакция. Корить себя – бессмысленно. Если вы кого-то задели, можно спокойно принести свои извинения, или поправить ситуацию иным образом. Главное – извлечь урок , и постараться направить внимание на другие два уровня осознанности в общении.

Смысл слов вообще не имеет значения - важна их энергетика

Второй уровень реакции на негатив проявляется, когда мы осознаем, что следуем на поводу у негативных переживаний тут же, как это происходит, но не можем с этим ничего поделать. Инерция эмоций столь сильна, что даже понимание собственной неправоты, не может остановить обиду, раздражение и повышенные тона. Фиксация сознанием собственной реакции в то время, как она происходит, говорит об относительной осознанности. Такой человек не спит во снах разума тотально. Частичка необусловленного сознания остается, и она способна трезво смотреть на вещи, и оценивать ситуацию адекватно. Именно эту часть трезвого сознания необходимо развивать, работать с ней, уделяя этому как можно больше внимания. В любой ситуации важно сохранять островок ясности – такое место во внутреннем мире, где остаешься честным с собою. Тогда появляется шанс перейти на третий уровень сознательной реакции.

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На третьем уровне мы идем на опережение и ловим негативные импульсы еще до того, как они проявились. Личность не отождествляется с ними, не принимает за чистую монету, а осознает и растворяет ясным сознанием.

Осознанность– величайшая практика. Ни одна негативная мысль не выдерживает прямого взгляда сознания.

При переходе на третий уровень реакции, может возникнуть что-то вроде удивительного переживания, во время которого возникает ощущение выбора: «ух-ты! А ведь меня все это не так уж и расстраивает! А может мне стоит реагировать иначе?» В это время можно последовать старым эмоциональным тропинкам, на которых проявлялось раздражение, или обида. А можно выбрать нечто иное. Вы как бы оборачиваетесь, и смотрите на ситуацию со стороны, прямым и отрешенным взором, и понимаете, что можно прореагировать, как угодно. Конечный выбор зависит от интуитивной мудрости.

Вы можете заранее почувствовать энергетику той, или иной реакции, и благодаря этому появляется шанс найти решение, уравновесить ситуацию, и прийти к взаимопониманию при помощи нестандартного дальновидного выбора.

Ваш голос спокоен, потому что спокойствие льется изнутри.

Вам даже может стать смешно оттого, что здесь и сейчас вы осознаете происходящее, и не играете в привычные болезненные игры двойственного мира. Вы словно просыпаетесь и ощущаете происходящее, как игру. Даже если партнер нервничает, вы остаетесь не затронутым его эмоциональной реакцией. Это – вовсе не наплевательская холодность и безразличие. Как раз наоборот – именно в таком состоянии открывается возможность слышать собеседника по-настоящему и реагировать чутко.

В бытовом общении важна не столько информация и смысл слов, которые мы говорим, сколько энергетика того, как они передаются. То есть, важно не то, что мы говорим, а то, как мы это делаем. Если мы грубы и поучаем, нас не станут слушать. Если мы проявляем дружелюбие, то даже указывая на чужие ошибки, можно рассчитывать, что нас выслушают, и не посчитают сказанное наездом.

Конечно, бывают исключения. Зрелая личность может сознательно использовать внешне негативную реакцию для достижения своих целей. Возможно, иногда и гнев по своему оправдан. Но здесь легко впасть в самообман, оправдывая разрушительные реакции «праведным гневом». В любом случае стоит поддерживать хотя бы относительную осознанность.

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Если верить теории, исходя из которой наша жизнь – это такая школа для отработки судьбы, тогда очевидно, что смысл слов вообще не имеет значения. Важна их энергетика. Степень теплоты в собственных проявлениях – и есть уровень личного развития на текущем этапе. То, как мы говорим, во много раз важней того, что мы говорим. Мы думаем и говорим тысячи вещей, а помним только всплески переживаний, потому что в отношениях переживания первичны.

Большая часть общения партнеров – это в каком-то смысле обмен энергиями. И в контексте всей жизни, важно не количество нескончаемого потока бездушного знания, а то, сколько тепла мы подарили друг другу.

Тренировать душевность – почти нереально. Но где-то глубоко внутри мы все-таки совершаем этот выбор – жить исключительно для себя в страхе потерять накопленное, или же – не так уж беспокоиться о собственной персоне, осознавая, что в этом мире мы все проездом, и по-настоящему ничем и уж тем более никем не владеем. Осознанность приучает слышать тончайшие мотивы души. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор Игорь Саторин

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