Сказать правду и вовремя уйти

Однажды мой бывший муж не пришел домой ночевать, отключив телефон. Я простояла у окна до рассвета и под утро плакала кровью. Конечно, потом наплел, что опоздал на последнюю маршрутку, а денег на такси не было.
Когда-то, еще в советское время, в кинотеатре «Краков», что на Русановской набережной, случился «шкандаль». Разъяренная женщина влетела в холл и устроила сцену. Клялась, что сию минуту выведет изменников на чистую воду и покажет кузькину мать.
Дама орала, плевалась и свалила зеркало.
Грозилась оттаскать разлучницу за ее пергидрольные патлы и выцарапать глаза.
До конца сеанса оставалось двадцать минут. Работники быстро посовещались и приняли решение. Администратору доверили отпаивать женщину кофе с коньяком, а директор незаметно проскользнул в зал. Фильм прервали, свет включили, объявление сделали.
Мол случилось ЧП, в холле ждет чья-то жена и будьте добры, пришедшие не со своими законными супругами, во избежание неприятностей ретируйтесь через черный ход. Из кинотеатра вышло семь пар.
Когда в нашем селе председатель оставил свою жену и женился на любовнице, я переживала случившееся, как личную драму.
До этого лет десять «изменщики» прятались в посадках, отелях, на захламленных чердаках, а потом решили узаконить отношения.
Стыдно признаться, но стала писать председателю письма, умоляя одуматься и не разрушать семью. Ведь со мной учился его сын, и не раз был обнаружен плачущим в раздевалке.
Поговаривали, что паренек неоднократно становился перед отцом на колени, умоляя не бросать мать. Вот тогда и отправилась на почту, скупила десяток конвертов и по-детски пыталась разъяснить взрослому человеку, что плохо, а что хорошо.
Однажды мой бывший муж не пришел домой ночевать, отключив телефон. Я простояла у окна до рассвета и под утро плакала кровью.
Конечно, потом наплел, что опоздал на последнюю маршрутку, а денег на такси не было.
Телефон разрядился, кроссовок порвался, ветер поднялся. Пришлось отсиживаться в ночном клубе, притопывая ногой под песни Pitbull. Мне на тот момент исполнилось двадцать четыре года, и даже «поверила» в подобную чушь. Но когда провернул этот финт еще раз – попросила уйти навсегда.
В древней Руси считалось, что во время близости пары рождается новая энергетическая структура - энергетический ребенок Дорал.
Он растет и матереет при условии, что муж и жена любят друг друга. Ему выделяли специальную лампу и тот мог освещать спальню не хуже электрической лампочки.
Выступать донором, когда кто-то из супругов заболевал, уходил на войну или переживал финансовые трудности. Но если случалась внебрачная связь – в ней тоже рождался свой Дорал, и между этими «джинами» вспыхивали войны.
Каждый хотел максимальной энергетической подпитки и любой ценой соединить своих «родителей». Это воспламеняло жуткие ссоры между любовниками, законными супругами, и некогда счастливая жизнь стремительно превращалась в ад.
Я не отрицаю новые чувства, неожиданно вспыхнувшие в зрелом возрасте. Я исключительно за честность. За силу воли сказать правду, похоронить свой Дорал и вовремя уйти. опубликовано econet
Автор Ирина Говоруха
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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