Сказать правду и вовремя уйти

Однажды мой бывший муж не пришел домой ночевать, отключив телефон. Я простояла у окна до рассвета и под утро плакала кровью. Конечно, потом наплел, что опоздал на последнюю маршрутку, а денег на такси не было.

Я исключительно за честность...

Когда-то, еще в советское время, в кинотеатре «Краков», что на Русановской набережной, случился «шкандаль». Разъяренная женщина влетела в холл и устроила сцену. Клялась, что сию минуту выведет изменников на чистую воду и покажет кузькину мать.

Дама орала, плевалась и свалила зеркало.

Грозилась оттаскать разлучницу за ее пергидрольные патлы и выцарапать глаза.

До конца сеанса оставалось двадцать минут. Работники быстро посовещались и приняли решение. Администратору доверили отпаивать женщину кофе с коньяком, а директор незаметно проскользнул в зал. Фильм прервали, свет включили, объявление сделали.

Мол случилось ЧП, в холле ждет чья-то жена и будьте добры, пришедшие не со своими законными супругами, во избежание неприятностей ретируйтесь через черный ход. Из кинотеатра вышло семь пар.

Когда в нашем селе председатель оставил свою жену и женился на любовнице, я переживала случившееся, как личную драму.

До этого лет десять «изменщики» прятались в посадках, отелях, на захламленных чердаках, а потом решили узаконить отношения.

Стыдно признаться, но стала писать председателю письма, умоляя одуматься и не разрушать семью. Ведь со мной учился его сын, и не раз был обнаружен плачущим в раздевалке.

Поговаривали, что паренек неоднократно становился перед отцом на колени, умоляя не бросать мать. Вот тогда и отправилась на почту, скупила десяток конвертов и по-детски пыталась разъяснить взрослому человеку, что плохо, а что хорошо.

Однажды мой бывший муж не пришел домой ночевать, отключив телефон. Я простояла у окна до рассвета и под утро плакала кровью.

Конечно, потом наплел, что опоздал на последнюю маршрутку, а денег на такси не было.

Телефон разрядился, кроссовок порвался, ветер поднялся. Пришлось отсиживаться в ночном клубе, притопывая ногой под песни Pitbull. Мне на тот момент исполнилось двадцать четыре года, и даже «поверила» в подобную чушь. Но когда провернул этот финт еще раз – попросила уйти навсегда.

В древней Руси считалось, что во время близости пары рождается новая энергетическая структура - энергетический ребенок Дорал.

Он растет и матереет при условии, что муж и жена любят друг друга. Ему выделяли специальную лампу и тот мог освещать спальню не хуже электрической лампочки.

Выступать донором, когда кто-то из супругов заболевал, уходил на войну или переживал финансовые трудности. Но если случалась внебрачная связь – в ней тоже рождался свой Дорал, и между этими «джинами» вспыхивали войны.

Каждый хотел максимальной энергетической подпитки и любой ценой соединить своих «родителей». Это воспламеняло жуткие ссоры между любовниками, законными супругами, и некогда счастливая жизнь стремительно превращалась в ад.

Я не отрицаю новые чувства, неожиданно вспыхнувшие в зрелом возрасте. Я исключительно за честность. За силу воли сказать правду, похоронить свой Дорал и вовремя уйти. опубликовано econet

Автор Ирина Говоруха

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet