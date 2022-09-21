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Восхитительный десерт «Черное и Красное»

Источник: Econet 21 сентября 2022 5696
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Такой изысканный десерт могут приготовить даже ваши дети. Это отличная идея для того, чтобы провести время вместе с детьми за интересным занятием! Шоколадки получаются очень красивые. Сочетание горького темного шоколада и свежего сладкого гранатового сока действительно потрясающе. 

Восхитительный десерт «Черное и Красное»

Горький шоколад — продукт анти-эйдж, он настоящий чемпион по содержанию антиоксидантов. Рибофлавин, тиамин, витамины РР, Е, кальций, магний, натрий, железо, калий и фосфор — все это черный шоколад!  Бывает несколько видов черного шоколада, все зависит от процента содержания в нем какао-бобов. Самым используемым в кулинарии, является шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%.

Этот продукт улучшает настроение, но помните,  что он полезен только в умеренных дозах. Суточная норма 25г.

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Как сделать горький шоколад еще вкуснее? Это просто!

Такой изысканный десерт могут приготовить даже ваши дети. Это отличная идея для того, чтобы провести время вместе с детьми за интересным занятием! Шоколадки получаются очень красивые. Сочетание горького темного шоколада и свежего сладкого гранатового сока действительно потрясающе. 

Хрустящие мини-шоколадки с орехами и зернами граната

  • 200 гр темного шоколада (не менее 70% какао)
  • ¼ чашки семян граната
  • ¼ стакана несоленых фисташек, грубо нарезанных можете заменить грецкими орехами
  • 1 ст.л. семян чиа

Восхитительный десерт «Черное и Красное»

Как готовить

Застелите противень пергаментной бумагой, она нам понадобится в процессе приготовления.

Поломайте шоколад на кусочки и поместите его на водяную баню, пока он не растает ( мы использовали миску над кастрюлькой с кипящей водой).

Размешайте шоколад до однородности.

Используя ложку, налейте шоколад круглыми лепешками на пергаментную бумагу. 

Осторожно опустите несколько семян граната, нарезанные фисташки и посыпьте семенами чиа  каждую шоколадную лепешку.

Поместите противень в холодильник на 30 минут или пока шоколад не застынет.

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Восхитительный десерт «Черное и Красное»

Если у вас нет времени или терпения, чтобы сделать отдельные шоколадки, вы можете вылить весь шоколад на пергаментную бумагу и высыпать все ингредиенты сверху. Затем, как только шоколад застынет, разрежьте на маленькие кусочки. Этот рецепт подойдет также и для белого шоколада. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru.

Приятный бонус: Гуакомоле - СУПЕР быстрый рецепт

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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