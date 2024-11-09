Вегетарианский СУПЕР-рецепт: Авокадо с морковно-имбирной заправкой

Как приготовить НЕОБЫЧНЫЙ аппетитный raw веган (постный) САЛАТ из авокадо. Да и заправка к нему будет нетривиальная - морковно-имбирная.

БЫСТРЫЙ raw веган рецепт: Латук и авокадо с нетривиальной заправкой

Давайте сегодня приготовим этот аппетитный салат из авокадо.

Да и заправка к нему будет нетривиальная - морковно-имбирная.

Живые салаты оказывают неоценимое ощелачивающее действие на наш организм, помогают наполнить его необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами.

Такой raw vegan рецепт будет полезен людям придерживающихся здорового образа жизни, желающим похудеть, очистить свой организм, пройти детокс, а также людям постящимся. Да, это еще и замечательный постный рецепт.

Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

Для заправки:

морковь 1 шт (почистить и порезать)

имбирь - кусок 3-4 см (почистить и мелко порезать)

белая мисо паста - 2 столовые ложки

рисовый уксус - 2 столовые ложки

вода - ¼ чашки

кунжутное масло - ¼ чашки

Для салата:

салат латук - 1 кочан (нужно порезать)

авокадо - 2 шт. небольших (нужно порезать)

кунжут

Как приготовить:

1. Добавляем ингредиенты для заправки (все, кроме масла) в блендер и измельчаем до однородной массы, масло заливаем уже в конце тоненькой струйкой и снова смешиваем.

Посолить и поперчить по вкусу.

*Напоминаем, что желательно использовать в приготовлении морскую или розовую гиммалайскую соль

2. Режем авокадо кубиками или полукольцами и сбрызгиваем лимоном, чтобы не потемнел .

3. Режем крупно или рвем руками листья салата латук.

4. Смешиваем в большой красивый миске авокадо и салат как вам нравится, а можно просто выложить авокадо сверху на листья салата.

5. Затем салат поливаем заправкой и присыпаем сверху кунжутом.

Готово! Можно подавать этот красивый и полезный салат к столу.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet