«Танцующая точка»: упражнение, которое поможет научиться ладить с партнёром

Если с выстраиванием партнёрских отношений - проблемы и проблемы очевидные, необходимо выполнять это упражнение из копилки телесно-ориентированной психотерапии.
В последнее время мы не умеем ни работать в паре, ни жить с партнёром. А ведь человек - это лишь «половинка». Он тяготеет к «целому». Помните такие теории, идущие от Платона? Я бы не спешила их отменять. Теория - верная. Это мы - сбились с пути.
Но всё равно, что-то не верится в то, что человек - это половинка. Всем так хорошо живётся в одиночку и так неуютно - вдвоём...
«Вместе тесно, а врозь скучно».
А это всего лишь очередное базовое личностное нарушение. Неумение отпускать себя в процесс, в данном случае - в процесс общения. В процессе общения, в процессе контакта, Я растворяется в МЫ. Мы - образование нестойкое, оно существует только какое-то время, пока длится истинный контакт. Но мы не можем отпустить себя в процесс, мы боимся утратить своё Я, чтобы поиметь взамен что-то качественно другое, большее и более интересное.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
И поэтому мы не знаем истинного партнёрства... Страдая от этого, мы ищем - кто бы нас научил. А вот...
А вот телесно-ориентированная психотерапия придумала одно великолепное упражнение. Оно (упражнение) с помощью психотерапевтической метафоры учит нас тому: что такое вообще ОТНОШЕНИЯ.
Как только мы научимся этому упражнению - мы научимся и ладить с партнёрами. В этом и состоит пафос психологии. Всё «вот так просто» (но и сложно одновременно).
Выполнять это упражнение из копилки телесно-ориентированной психотерапии необходимо, особенно если с выстраиванием партнёрских отношений - проблемы и проблемы очевидные. А они очевидные - у большинства.
Возьмите себе любого партнёра. (Совсем неважно, кто это). Встаньте на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Закройте глаза. Можно выполнять упражнение под музыку.
Соедините ваши руки таким образом: один палец одного партнёра в одной крохотной точке соприкасается с пальцем второго партнёра.
А теперь начните ощущать ТОЧКУ ВАШЕГО КОНТАКТА!
Цель упражнения телесно-ориентированной психотерапии: почувствовать эту точку. Для этого надо на время забыть себя и стать этой точкой самому. Нужно понять, что точка одновременно принадлежит обоим. И без двоих её нет.
Эта точка - телесная метафора Семьи, Брака, Любви, Флирта - в общем - ОТНОШЕНИЙ.
А теперь вы должны понять, что эта точка живёт по своим собственным законам, что у неё появляются СВОИ ПЛАНЫ, отличные от ваших.
Эта точка поведёт вас двоих в танец, потому что ей захочется самой - танцевать, двигаться.
С закрытыми глазами вы оба представляете себе эту точку как пульсирующий сгусток энергии, как световое пятно в глухой тьме, как лазерную указку, пляшущую свой независимый танец...
Самостоятельное движение точки в этом упражнении обязательно потянет за собой и движение ваших тел. Вот так начнётся Ваш танец - побочный эффект от танца точки.
А теперь запомните следующие вещи:
Вот так телесно-ориентированная психотерапия с помощью метафор тела учит наш ум, «как ему жить в этой жизни».
Психологи говорят: у этой волшебной танцующей точки - своя жизнь, (внимание!) как и у любого настоящего контакта между двумя людьми!
«Чего нельзя?» или критерии правильности:
1. Нельзя открывать глаза во время упражнения,
2. Нельзя увеличивать площадь контакта,
3. Нельзя разговаривать во время выполнения упражнения,
Вы не заставляете двигаться эту точку - Вы всего лишь идёте за ней... и всё.
Такое упражнение телесно-ориентированной психотерапии может предшествовать любым танцевальным урокам.
Есть люди, которые не могут научиться танцевать классический парный танец - вальс, танго и пр. Одни настолько не владеют своим телом, что боятся наступить на ноги партнёру. А другие наступают партнёру на ноги, потому что ... не умеют чувствовать контакт.
Своим телом они худо-бедно владеют, но вот ощутить слияние и единство - это для них непосильная задача, как петь в хоре или под аккомпанемент музыкального инструмента.
Кто в лес, кто по дрова...
Таким людям, прежде чем учиться танцевать (особенно парные танцы) необходимо попрактиковаться в ряде упражнений телесно-ориентированной психотерапии.
Говорят, танго - это драма, в которой в сжатой форме пересказывается жизнь человека, со всеми её страстями. Можно сказать, что любой танец - это психологическая (телесно-ориентированная) драма, метафора нашей жизни во всех частных её аспектах.
Поэтому умение танцевать всегда свидетельствует о том, что мы умеем и жить. Ведь танец - это метафорическая школа жизни.
Иначе бы танец не сопровождал человечество в его главных ритуалах с незапамятных времён, иначе бы не было религиозного танца, танца ритуального.
Но прежде чем учиться танцевать (а этот навык как и многие другие - утерян, поэтому нам и потребовалась психотерапия в ХХ веке), нам нужно «прогнать» себя через упражнения и техники телесно-ориентированной психотерапии. Тогда мы поймём душу танца - его истинную пользу и смысл, передаваемый им немой месседж.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
И учиться хорошо танцевать закомплексованным танцорам тогда будет легче. И танец принесёт пользу. Ведь просто вспотеть от танца или разбудить топотом своих ног соседей, живущих этажом ниже - разве в этом его смысл? опубликовано econet.ru.
Автор Елена Назаренко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий