Перепрограммирование ума: 10 простых правил

Эти принципы не предназначены для изменения вашего образа жизни, и мы не советуем вам насильственно навязывать их себе во всех случаях. Просто помните о них, занимаясь своими повседневными делами, и их присутствие будет помогать вам изнутри, из ваших подсознательных «центров отношения».

Изложенные ниже принципы сформулированы отнюдь не в качестве моральных предписаний. Они — всего лишь средства для достижения цели. Иными словами, это рекомендации, следуя которым вы сможете начать сознательно изменять своё отношение к жизненным ситуациям.

Они призваны помочь вам достичь достаточной степени расслабления, чтобы, со временем, вы смогли погружаться в свой ум с и искоренять более глубокие отрицательные аспекты своей психологической природы.

Эти принципы не предназначены для изменения вашего образа жизни, и мы не советуем вам насильственно навязывать их себе во всех случаях. Просто помните о них, занимаясь своими повседневными делами, и их присутствие будет помогать вам изнутри, из ваших подсознательных «центров отношения».

КАК сознательно изменить отношение к жизненным ситуациям

Правило 1

Попробуйте начать принимать других людей такими, какие они есть.

Старайтесь видеть в них не просто объекты, которые вы можете использовать для собственного блага. Старайтесь отдавать себе отчёт в том, что они тоже действуют в соответствии со своим психологическим обусловливанием. В этом отношении они не отличаются от вас, за исключением того, что их программа может быть слегка иной.

Вы теперь осознаете свою зависимость от психологического обусловливания; возможно, они пока что её не осознают. Если вы сможете в большей степени принимать других, они, в свою очередь, начнут принимать вас. Смейтесь над собой, над своим поведением и над своими ужимками.

Правило 2

Принимайте себя таким, как вы есть.

Знайте, что ваши действия — это результат склада вашего ума. Поэтому не переживайте по поводу своих недостатков и проблем. Согласитесь с ограниченностью своих возможностей. Но в то же самое время чувствуйте необходимость очистить свой ум от конфликтов. Именно неспособность принимать себя такими, как мы есть, вызывает столько мучений в нашей жизни.

Правило 3

Наблюдайте за своими привычными реакциями на других людей и окружающую обстановку.

Проследите, как ваша привязанность к внешнему может приводить к множеству разочарований. Постарайтесь уменьшить свою потребность находить счастье во внешних вещах. Это не значит, что вы должны отказываться от всего внешнего, что вас привлекает, ибо это привело бы к подавлению, приносящему больше вреда, чем пользы. Это значит, что вам следует жить, как обычно, но если вы не получаете того, чего хотите, принимайте это спокойно, с чувством отстраненности.

Правило 4

Выявляйте свои наибольшие потребности, привязанности, желания и т.д.

Будьте как можно критичнее. Хороший метод обнаружения привязанностей состоит в том, чтобы проследить причину теперешнего гнева или горя к его источнику, и тогда вы найдёте эмоциональную или психологическую установку, вызвавшую расстройство. В особенности, подмечайте, как вы реагируете на тех людей, которых вы явно недолюбливаете или с которыми вы не ладите. Эти люди помогут вам распознать и, в конечном итоге, устранить ваши эмоциональные «пунктики». Рассматривайте весь мир и всех в нём, как своих учителей.

Правило 5

Старайтесь жить в настоящем.

Не живите в прошлом, беспокоясь о том, что уже случилось, или заново переживая приятный прошлый опыт. Не предугадывайте будущего. Вы можете строить планы, но рассматривайте планирование как часть настоящего, а не что?то действительно предназначенное для будущего.

Старайтесь проживать каждое мгновение как можно полнее, отдавая всё своё внимание настоящему.

Так вы начнёте жить полной жизнью. Когда вы что?либо делаете — принимаете ванну, едите, подметаете пол или зарабатываете на жизнь — старайтесь не думать о том, когда это закончится. Наслаждайтесь каждым действием в тот момент, когда вы его совершаете. Попробуйте наслаждаться самим фактом своего существования, и тем, что оно выражается в каждом вашем действии.

Правило 6

Не отождествляйте себя полностью со своими действиями, своим телом или своим умом.

Хотя вы стараетесь изменить свой ум, он составляет лишь часть вас. Он не является вашим сознанием — свидетелем, наблюдающим все события, происходящие в вашей жизни. Большинство из нас полностью отождествляются со своим умом и телом. Мы игнорируем сознание, стоящее за всем, что мы делаем. Когда мы очищаем свои тело и ум, мы начинаем видеть это основополагающее сознание и отождествляться с ним.

Правило 7

Старайтесь быть с людьми более открытыми.

По мере возможности, выражайте свои подлинные чувства.

Когда мы стараемся быть не теми, кто мы есть на самом деле, когда мы стремимся произвести на людей впечатление и скрываем от других свои внутренние чувства, мы сразу же чувствуем умственное напряжение и отчуждение.

Это, как правило, усиливает наше ощущение того, что «весь мир против меня». Кроме того, помните, что даже самый бесчувственный человек до известной степени способен определить, когда вы стараетесь что?либо скрыть, или когда У вас есть какая?то постыдная тайна, ибо он, возможно, скрывает или скрывал такую же постыдную тайну.

Правило 8

Помните, что каждый потенциально способен достичь более высоких уровней осознания.

То, как человек в данный момент относится к окружающей среде или к вам, определяется его психологическим программированием. Его теперешний образ жизни носит временный характер и будет изменяться и становиться более гармоничным, если и когда он начнёт понимать себя самого и свой Ум. У всех нас есть нереализованный потенциал, ожидающий своего раскрытия. Постарайтесь видеть этот потенциал во всех людях, как бы трудно это ни было.

Правило 9

Не избегайте сложных ситуаций.

Обычно мы строим свою жизнь так, чтобы как можно меньше взаимодействовать с людьми, которых мы недолюбливаем. Мы стараемся иметь дело с людьми и ситуациями которые согласуются с нашим эмоциональным программированием. Поэтому мы продолжаем вести образ жизни, удовлетворяющий и укрепляющий наши предубеждения. Рассматривайте трудные ситуации и своих противников, как лучших Учителей.

Именно они могут яснее всего показать нам, как работает наша психологическая программа. Именно наши противники выводят на поверхность наши эмоциональные конфликты и предубеждения. Очень немногие из нас действительно осознают программирование и обусловливание. Когда мы распознаём их, мы можем начать справляться сними.

Правило 10

Старайтесь ставить себя на место других людей.

Вместо того, чтобы слепо реагировать запрограммированным образом, пытайтесь понять точку зрения другого человека. Например, если человек не закрыл за собой дверь, вы можете рассердиться. Возможно, он просто спешил.

Возможно, он думал о чём?то другом. Возможно, что оставлять двери открытыми — это часть его психологического программирования; быть может, он вырос в доме, где не было дверей.

Кроме того, сердиться, когда кто-то оставляет дверь открытой — это часть вашего собственного психологического программирования. Помните, что ваша реакция является полностью автоматической. Попытайтесь изменить свою реакцию, чтобы двери, оставленные открытыми, не вызывали у вас эмоционального расстройства. Примените это к другим ситуациям в своей жизни.опубликовано econet

Фрагмент из книги Сатьянанды Сарасвати «Древние тантрические практики«.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet