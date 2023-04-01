Не надо стесняться говорить с супругом на любые темы. Он/она вас любит и поймет. Понимание – залог долгой и счастливой жизни

Про ботинки...

– Дорогая, ты помыла мне ботинки?

– Что? Ботинки помыла? Я тебе что, служанка, что ли?

– Ну, как, – смутился Павел. – Ты жена же.

– Вот-вот, правильно, еще не забыл, что я жена, а не служанка. Сам мой свои ботинки.

– Ну, это… Ладно. Но у нас мама всегда мыла.

– Мама мыла, говоришь? Так надо было ее с собой взять, пусть нами живет.

– Ладно, хватит, не заводись. Сейчас сам помою. От тебя не дождешься.

– Вот-вот. И нечего ждать. Смотри, какой интересный, ботинки ему помой. Может, мне еще тебе носки постирать?

Павел быстро помыл ботинки, и вышел из дома не прощаясь. Он был обижен и разозлен словами своей новоиспеченной супруги. Вот она, настоящая семейная жизнь, думал он по пути на работу.

Предупреждали меня, что все будет по-другому, не так, как когда просто встречались. Вот уже первые стычки, скандалы. И всего-то попросил ботинки помыть – велика проблема, так ведь нет, завелась с полоборота. Все настроение испортила с утра пораньше. Вот наша мама никогда нам не позволяла самим мыть обувь. Всегда сама мыла и папины, и наши с Димкой. Странная у меня Алиска, сама себе на уме.

В это время Алиса закрыла дверь за мужем, фыркнула и расстроенная утренним инцидентом пошла пить чай. Она тоже обиделась на Павлика, потому что не ожидала от него такой наглости.

«Какой нахал, – думала она, – помыть ему ботинки. Сейчас разбежалась. Жена – ему прислуга, блин! Вот моя мама не то чтобы ботинки мыть, папа ее даже брюки гладить не просил, сам гладил, да еще и сам ее сапожки мог помыть или есть приготовить. А я, знаешь ли, так не привыкла. У нас в семье так не принято было».

Павел доехал до работы, включил компьютер и вошел в Сеть. Алиса в это время уже сидела в Сети и наткнулась на одну небольшую заметку:

«Молодожены (как и супруги вообще) могут избежать ссор по поводу разделения домашних обязанностей, просто сев и рассказав друг другу, как и что было принято делать в их родительской семье. Чаще всего люди перекладывают в семейную жизнь образ поведения и шаблоны взаимодействия своих родителей. Если шаблоны схожи, значит, ссор будет меньше. Это можно наблюдать в семьях, чьи родители представляют схожие типы людей по социальным группам, достатку, культуре и т.д.

Желательно беседы по поводу образа взаимодействия в семье проводить регулярно, и еще лучше делать это до женитьбы, чтобы заранее прояснить вопросы и избежать ситуации, когда какие-то вещи не могут быть исправлены. Также можно обсуждать вопросы воспитания детей, использования семейного бюджета, цели семьи и каждого супруга и многие другие.

Любящие друг друга люди тем и отличаются, что хотят понять другую сторону, принять ее, пойти на уступки, договориться, найти приемлемый для обеих сторон выход. Они готовы выработать новые модели поведения, потому что понимают, что идеальных шаблонов взаимодействия в семье не бывает и что им предстоит выстроить свою новую систему, которая возьмет что-то от родителей, а что-то молодые супруги должны внести сами. Только тогда в доме будет мир и покой и полное взаимопонимание.

P.S. Не надо стесняться говорить с супругом на любые темы. Он/она вас любит и поймет. Понимание – залог долгой и счастливой жизни».

Алиса дочитала до конца, и ее осенило. Точно, ведь Паша сам сказал, что их мама мыла им обувь, значит, он и от меня ждет такого же поведения. Это его шаблон. Помню, как-то она даже мне обувь помыла. Я тогда еще не поняла, зачем она это сделала. Подумала: это, наверно, какая-то традиция – невестке обувь мыть, но спрашивать не стала, побоялась выставить себя невеждой. Скажут еще: ничего не знает.

Она отправила статью Паше и приписала внизу: «Я тебя поняла. Я тебя люблю. Принимаю и вырабатываю новую модель поведения. Я буду мыть тебе обувь».

В ответ пришло сообщение: «Спасибо, любимая! Классная статья. Классная ты у меня – понимающая! И я тоже хочу поменять что-нибудь в своем поведении».

«Тогда давай ты будешь утром заправлять постель, пока я делаю завтрак? Так мой папа делал», – незамедлительно последовало предложение от Алисы.

«Хорошо, дорогая, я согласен». опубликовано econet

Из книги Вадима Хузина «Рука Жизни: истории, которые вдохновляют»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet