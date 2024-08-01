Для чего нам "не наши" люди

Наверное, 99% нас всех — родились и выросли в неидеальной семье. У вех нас есть претензии к маме, папе, бабушке, отчиму, сестре, брату. Все мы, порой – ненавидим нашу Семью.

Ненависть как наркотик?!

Я хочу поведать вам удивительную, почти что – детективную историю, которая будет рассказана мной в двух частях. О том, как мы с моей клиенткой вместе познали важную часть Истины о Бытии.

Истина эта, впрочем, давно уже известна мудрецам, но одно дело — теория («суха теория, мой друг»...), а другое дело – внезапно разобраться в том, что конкретно с тобой происходит и расставить это по полочкам... Наберитесь терпения — в этом журналистском расследовании будет и про вас... В нём, собственно, всё про нас, иначе бы я это не писала.

История Первая: «Женишки»

Моя клиентка находилась в сложных отношениях (не сказать, чтоб в глубоко интимных) сразу с несколькими мужчинами своей Не-мечты... (Уже интересно, да?)

Налицо были все необходимые и обычные атрибуты дурацкого «ухаживания», с принюхиванием и «проверкой» с обеих сторон. Моя клиентка периодически созванивалась по Скайпу и встречалась – то с одним, то с другим, то с... всего их было – четыре (4!).

И всё было бы не страшно, да только вот реакция после общения с этими мужчинами была у моей клиентки необычной, плохой.

После каждой милой встречи она чувствовала себя «как выжатый лимон». Нарастала депрессия и сильнейшее нервное истощение. И это при том, что с малой частью этого отряда у моей клиентки всё-таки были вполне удовлетворительные интимные отношения, а с другой — большей частью этого отряда мужчин моя клиентка просто очень достойно проводила совместный досуг. В частности, это выражалось в том, что денег (какие были) они на мою клиентку не жалели. И речь шла не об оплате счёта в кафе или о билетах в кино, речь шла об оплате более дорогостоящих товаров и услуг.

В один прекрасный момент клиентка проговорилась – она испытывает по отношению ко всем этим людям – ненависть. («Сложный спектр отрицательных эмоций» — сказал бы психотерапевт).

Испытывать сложный спектр отрицательных эмоций «было за что», моя клиентка очень придирчива и интеллектуальна, а люди, с которыми она общалась — во многих аспектах просты, то есть — не идеальны. Не идеальны не «объективно», а лишь «субъективно», неидеальны – для неё... Но это-то и важно...

Проще говоря, я бы, столкнувшись с человеком, который меня так сильно раздражает по всем пунктам воображаемого «чёрного списка» – просто стёрла бы его телефон из своей памяти и с лёгким сердцем забыла бы как его зовут. Тем более, если речь идёт о мужчине, которого я НЕ люблю.

Зачем мне так «париться» по своей доброй воле?

Для чего мне в списке активных друзей «не мои» люди?

А вот теперь, внимание: данная статья и особенно её вторая частья вляются ответом на самый важный вопрос:

Для чего же нам «не наши» люди?

А также (сначала):

для чего мы плотно взаимодействуем с «не нашими людьми», даже щедро подпитывая их своими «подарками», материальными и эмоциональными?

для чего мы подписаны на «не наши» группы в социальных сетях и регулярно читаем новости этих групп, исходя на желчь,

для чего мы круглосуточно слушаем «не наши» радиостанции,

для чего мы смотрим «не наши» новости по «не нашему» ТВ, заплёвывая полы вокруг кресла,

для чего мы пристально обращаем внимание только на всё «не наше», находясь на улице, на работе — на то, что вызывает у нас исключительно разлитие желчи — волнами, похожими на наводнение...

Окончание истории моей клиентки

Если вы думаете, что моя клиентка испытывала простую материальную зависимость от щедрых поклонников, то вы – ошибаетесь. Она имеет нормальный тыл, живёт в том городе, в котором родилась, с обоими родителями, имеющими обычный нормальный доход. Помимо прочего – моя клиентка не «помешана на роскоши», она не из тех, кто ценит буржуазные «медальки на грудь» и не способна за них продаться первому встречному: за поездочку за рубеж, сапожки в 30 тысяч, брендовую сумочку, белый айфончик, машинку «деу маттис», ну, что там ещё выделяет «тёлочку» от мелкой буржуазии из прочей Вселенной во всём многообразии её форм и трендов...

Моя клиентка действительно испытывала ЗАВИСИМОСТЬ от всех этих людей, сродни зависимости от наркотиков – кофеина, алкоголя, сахара, легкоусвояемых углеводов, никотина, героина, …

Но это была другая зависимость. Моя клиентка испытывала зависимость от – сладкого чувства колбасящей тебя вдоль и поперёк Ненависти, возможности безнаказанно испытывать исподтишка весь спектр отрицательных эмоций...

Когда мы выяснили, что единственным ценным ресурсом, который моя клиентка получает от общения со своими мужчинами, является –ненависть, всё встало на свои места...

Приквел, объясняющий недостающее

Моя клиентка уже много лет плотно общается с разными психотерапевтами по поводу проблемы, которая есть у многих из нас (по мнению мировой психотерапии — у всех):

эмоционально трудное детство,

эмоционально холодная («мёртвая») мать, которую мы не радуем, а лишь утруждаем и опустошаем,

субъективное ощущение себя нежеланным ребёнком — «жертвой брака и деторождения не по любви, а по сложно-выдуманному долгу»,

общие претензии к агрессивно конфликтовавшим всё её детство и не любящим друг друга маме и папе (слава Богу, всё-таки живым и здоровым, материально обеспеченным!),

по поводу их не-идеального брака, который отравлял её детские годы.

Весь этот непроработанный психологический материал давит на психику моей клиентки уже много лет. Ни один психолог до сих пор ей не помог. Почему – это отдельный грустный вопрос...

Наверное, 99% нас всех — родились и выросли в неидеальной (с точки зрения психотерапии) семье. У вех нас есть претензии к маме, папе, бабушке, отчиму, сестре, брату..

Все мы, порой – ненавидим нашу Семью.

Но ненавидеть свою Семью – «дурно». Особенно «дурно» — ненавидеть мать и отца.

Это говорят нам общество, религия, культура, это говорит нам наше Сверх-Я, та часть психики, которая складывается из культурных норм и запретов, усвоенных в детстве. Это НЕ говорит психотерапия – но кто же её знает? Даже психотерапевты — не все...

Грубо говоря – мы не можем признаться себе в том, что мы совершаем такой «страшный и неприличный грех» — испытываем негативные эмоции (которые обзываем – Ненавистью) по отношению к чему-то «Святому».

И тогда мы совершаем традиционный, открытый ещё Фрейдом, перенос:

начинаем наказывать (ненавидеть) себя,

начинаем наказывать (ненавидеть) кого-то другого, кого ненавидеть, условно говоря, «почти что можно».

Это и произошло с моей клиенткой. Она отчаянно нуждается в том месте и в той ситуации, где она может безнаказанно и от всей души – выплеснуть всю свою накопившуюся ненависть, не рискуя прослыть «подонком» и «отщепенцем».

В качестве Жертв – она нашла мужчин. Почему? За это спасибо феминизму – как традиционному, так и вульгарно-низовому, девизом которого является известный лозунг: «Все мужики сво...» опубликовано econet

Автор: Елена Назаренко

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