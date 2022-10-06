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Так цветную капусту вы еще не ели! 2 рецепта потрясающих салатов

Источник: Econet 06 октября 2022 6168
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В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно. Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.

Так цветную капусту вы еще не ели! 2 рецепта потрясающих салатов

В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно. 

Рецепты салатов из цветной капусты

Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.

Давайте готовить!

Сочный свежий салат с нетривиальным вкусом

Ингредиенты:

  • цветная капуста - 500 гр

  • лук - 50 гр

  • огурец - 1 шт (небольшой)

  • укроп - 1 пучок

Соус:

  • домашний майонез - 70 г (рецепт приготовления домашнего майонеза можно почитать тут)

  • сметана - 70 г 

  • соевый соус - 1 ст. л.

  • соль

  • перец

Как приготовить:

Цветную капусту необходимо вымыть и порезать на мелкие соцветия. И чем мельче порезать, тем лучше. Салат от этого только выигрывает - получается нежнее.

Далее режем лук и укроп. Порезать желательно очень мелко. 

Потом режем огурец на мелкие кусочки.

Теперь приступим к соусу. Все компоненты для соуса в отдельной емкости тщательно перемешиваем до однородности. В соус можно добавить чеснок, предварительно измельченный,  и другие специи на ваш вкус.

Все порезанные ингредиенты выкладываем в салатник и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем. Если необходимо - посолить.

Так цветную капусту вы еще не ели! 2 рецепта потрясающих салатов

Быстрый салат из цветной капусты

Ингредиенты:

  • цветная капуста - 1 головка (небольшая)

  • помидоры -  2 шт. (крупных)

  • чеснок - 1 зубчик

  • домашний майонез - 2-3 ст.л.

  • соль - по вкусу

  • перец - по вкусу

Как приготовить:

Капусту цветную помыть и порезать на мелкие соцветия.

Помидоры режем кубиками.

Далее смешиваем ингредиенты и добавляем домашний майонез и аккуратно перемешиваем. При необходимости посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить чеснок.

Салат готов! Ешьте на здоровье.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью!econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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еда рецепт цветная капуста огурец помидор

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