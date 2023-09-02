КАК ему отказать

Отказать ненужным людям очень легко. Вежливо и быстро это происходит. Нет и все. Без длинных объяснений, почему нет. Отказать ненужному человеку легко, хотя люди с плохими границами и здесь испытывают трудности. Но это потому, что для человека с плохими границами все кажутся нужными. Ну а вдруг пригодится? Не, а вдруг? Или, например, разозлится от отказа и будет мстить?

Как понять, что отношениям конец

Отказать ненужному человеку легко, хотя люди с плохими границами и здесь испытывают трудности.



Но это потому, что для человека с плохими границами все кажутся нужными. Ну а вдруг пригодится? Не, а вдруг? Или, например, разозлится от отказа и будет мстить?

Дрожит человек с плохими границами, вибрирует, качается как тростинка на ветру. Со стрежнем у него плохо, потому что локус улетает, и ресурсов мало, как следствие.

Если с границами у вас все более-менее, отказать ненужным людям вам очень легко. Вежливо и быстро это происходит. Нет и все. Без длинных объяснений, почему нет. Просто нет. У вас нет сомнений, что вы имеете право дать свое или не дать, оно ваше.

Но если речь идет о нужном человеке, особенно любимом, отказать ему не только сложно, но и страшно. А вдруг обидится?

Чем сильней зависимость, тем сложней отказать.

Поэтому многие, начав минусовать, очень быстро сливают территорию. Они безотказны, они на все согласны и даже сами предлагают свое.

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Чем больше минус, тем меньше остается своей территории и больше путаницы в голове: имею я право или не имею, вот это - мое или общее?

А главный вопрос: как отказать, чтобы не получить пику? Ведь плюсы пикуют уверенно и очень эффектно. Им для этого и учиться не надо. Когда вы в плюсе, пики получаются сами собой. Понимаете почему?

В плюсе ваша территория в отношениях большая и хорошо защищена, границы прикрыты. Поэтому при любом посягательстве на ваши права, вы чувствуете во-первых, ясную вспышку гнева, во-вторых, нежелание дискутировать и объясняться, а желание просто послать. И получается красивая пика. Гневная, четкая, уверенная, ну и справедливая как бы.

В минусе красивую пику сделать практически невозможно. Разве что в маленьком.

В большом минусе лучше молча разворачиваться и уходить, когда вас обидели, не пытаться пиковать. Лучше просто уйти, ведь вы давно надоели человеку, но под короной видеть это не хотели.

Но это что касается серьезных обид и оскорблений, а вот что делать с просьбами?

Как отказать тому, кто тебе очень нужен, когда он хочет от тебя лишнего? И как понять, где лишнее?

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Вот примеры ситуаций, в которых у людей возникает много трудностей с защитой своей территории.

1. Парень, который нравится девушке, хочет заняться сексом, ни слова не говоря об отношениях. Она боится оттолкнуть его холодом, но и сливаться в секс-онли не хочет. Как быть?

2. Парень, с которым есть отношения в формате встреч, ни слова не говорит о браке и даже о совместной жизни. Как объяснить, что такой формат не устраивает, без щипцов и скалок?

3. Девушка, которая очень нравится, просит большую сумму денег "в долг", очевидно, что надеется получить ее в подарок. Как быть?

4. Девушка, с которой отношения, отказывается жить вместе и настаивает, что ей нужно больше свободы. Как объяснить, что такой формат не устраивает, без щипцов и скалок?

5. Девушка не хочет заниматься сексом, хотя встречается охотно и активно отвечает на ухаживания. Что делать?

Вот пять ситуаций, когда вроде требуется защита своей территории, но очень страшно нарваться на пику и потерять все.

Сейчас рассмотрим все ситуации, чтобы стал понятен общий принцип.



1. Вечный вопрос минусующих девушек: когда уже можно соглашаться на секс?



Если мужчина в минусе, вопросов таких у девушек не возникает. Когда захотела, тогда и занялась, сомнений в его любви нет. Он говорит о чувствах, он предлагает отношения, он вкладывается эмоционально и даже материально. То есть вопрос "на каком свидании" вообще не имеет смысла.

Если мужчина просто дружит с вами и рассказывает вам о работе, не надо с ним спать ни на каком свидании. Да он и сам наверное не хочет, не лезьте к нему.

А если мужчина влюблен, во всяком случае выглядит очень увлеченным, говорит об этом и демонстрирует, с сексом можно и не тянуть, если вам хочется. Дождитесь хотя бы признаний не в любви, так в симпатии.

Хуже всего, если мужчина тянет в постель, не сказав вообще ничего. Он даже не сказал, какая вы красивая, как он восхищен и как он хочет вас, а вы уже снимаете платье. Не нужно фантазировать, что он онемел от страсти. Он молчит, потому что даже слов ему для вас жаль. Ну и лень. Вы и так на все готовы.

Хуже всего поступают девушки, которые сами заводят беседу о чувствах, когда мужчина молчит и тянет в постель (или под куст, в туалет или расстегивает свои штаны в машине). Надо очень сильно себя не уважать, чтобы заныть, что вам нужны отношения, когда ему нужен только секс. Вы похожи на маленьких нищенок или бродячих собачек, когда побираетесь таким образом. Скажите ему "нет", а если предложение секса поступает в хамской форме или деловито и по-хозяйски, пошлите его подальше и уходите.

На вопрос "почему нет?" красивый ответ только один "я не влюблена в тебя".

Глупые девушки думают, что наоборот надо сообщить, что она влюблена или он ей ооочень нравится, но она нуждается в гарантиях. Это нищенская позиция. Вы не влюблены (а если влюблены, не болтайте об этом). Вы не можете быть влюбленной в мужчину, который ничего не сказал о своих чувствах, ни одного слова. Не поясняйте ему этот момент. Если его действительно интересует ваша влюбленность, он откроет рот и будет говорить о своей (если ему есть что сказать, обязательно скажет, не бойтесь, сокровища, что не посмеет, робкие под куст не тащат). А если он молчит, и вы успокойтесь. Не надо с ним спать, пусть заплатит проститутке, если ему нужен только секс.

Принцип понятен?

Сдавать свою территорию в виде своего тела (женщинам) можно, когда вы без щипцов (без просьб и намеков) услышали слова любви или хотя бы восхищения.

Некоторых интересует: а вдруг наврет. Да пусть наврет. Если вы хотите его (если нет, ничего не надо), от него вам достаточно словесной констатации вашей высокой значимости. Для начала вам этого достаточно, а дальше посмотрите по ситуации. От второго раза сможете отказаться, если возникнут серьезные сомнения в его словах.

2. Здесь все просто, если вам говорят о любви, но сложно если речь о любви не идет.

То есть если вы слились на предыдущем этапе и стали встречаться в формате секс-онли, когда вам ничего не говорят о чувствах, то на этом этапе вам остается только самой признаться в любви и получив в ответ молчание или спасибо, порвать отношения без объяснений.

Самая глупая ошибка - это признаться в любви, услышать в ответ мычание, и продолжить встречаться. Признание в любви - это уход вниз, компенсировать это может либо взаимное признание, либо ваш уход из отношений, и если вы остаетесь в отношениях, вы становитесь еще ниже, чем были, пока сливались молча. Теперь вы сливаетесь громко и с музыкой. Поэтому если вы признались в любви и получили в ответ что-то невнятное, это конец отношениям. Запомните это и не юлите никогда, как авторы писем. "Решила напоследок переспать".

Не будьте дурами, пожалуйста. Уходите сразу, но без скандала, тихо и быстро. Не давайте себя уговорить и пожалеть. Вам нужна не жалость, а любовь, а любви нет. Не тяните ее щипцами, исчезните поскорей. Если исчезните быстро и тихо, есть шанс подрастить значимость.

Если же до этого этапа вы не демпинговали, то есть слышали слова любви и прочие подтверждения высокой значимости, все проще.

От встречи к встрече должна быть динамика, близость должна становиться больше. Если в какой-то момент отношения замирают на одном этапе и речи о будущем большем сближении не идет, вам придется двинуть динамику самой.

В ответ на очередное "очень люблю, ты такая классная", а еще лучше в ответ на настойчивую просьбу о встрече "очень хочу увидеть, когда мы встретимся?" надо сказать, что если он действительно так скучает и так любит, вам нужно пожениться, потому что вы тоже любите и скучаете.

Не формулируйте предложение как "а ты не думал о совместной жизни?" Он ответит, что конечно думал и думает, и дальше вы сядете ждать у моря погоду или должны будете достать щипцы и напоминать ему, уточняя, как там его думы.

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Выгодней сказать, что раз такая любовь с его стороны, а с вашей стороны тоже любовь, вы хотите жить вместе.

А теперь внимание.



Если бы мужчина хотел жить с вами вместе, он бы уже предложил это сам. При хорошей динамике мужчина сам делает предложение о переходе на другой уровень близости.

Если вы зависли на каком-то этапе, значит мужчину все устраивает и большего ему не надо. Поэтому не надейтесь на его счастливое "аааа, дааа!" Он скажет, что надо обдумать, надо отложить, надо обсудить, дело непростое и так далее.

Выгодней всего вам сказать, что для вас это дело простое, вы хотите и не видите преград, а если у него столько сложностей, для вас это признак его сомнений. Выслушайте обвинения в том, что вы эгоистичны, категоричны, капризны и прочее, молча. Согласитесь. "Да". Или "ты прав". И все.

Постарайтесь какое-то время не встречаться с ним. Дайте время для воздуха (но не заполняйте поле словами и особенно скалками, это уже будет не воздух). Пусть ваш мужчина хорошо все обдумает на дистанции.

И если никаких конкретных предложений от него не поступит, а поступят опять лишь предложения секса, вам следует расстаться с ним без объяснений. Объяснений никаких не нужно! Он и так все понял, вы ему сказали прямым текстом, никогда не повторяйте два раза.

Не растите корону, что он недоверчивый, что он глухой, что он тупой, что он забыл, что он стесняша и бедняша. Его недоумение и обида на вашу дистанцию - шланг. Он хочет, чтобы отношения развивались на его условиях. А вам эти условия невыгодны и объяснять ничего не надо, как бы он вас ни провоцировал на разборки.

На самом деле он все уже обдумал и пришел к выводу, что ему проще расстаться с вами, чем жениться на вас. Так тому и быть. Если вдруг передумает, тут же сформулирует свое предложение четко и ясно.

Женщины, вы и представить себе не можете, насколько четко мужчины умеют выражаться, когда чего-то действительно хотят. опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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