Если от ребенка часто требуют интеллектуальных умений, к которым его мозг не готов, то ребенок оказывается загнанным в угол...
Возрастной психолог Дэвид Элкинд, профессор Университета Тафс, разделил родителей, мечтающих о великих достижениях своих детей на 4 категории.
1. РОДИТЕЛИ-ГУРМАНЫ
Они сами достигли многого в жизни и хотят от детей не меньше.
2. РОДИТЕЛИ-ДИПЛОМАНТЫ
Так же, как гурманы, достигли многого, но любят создавать детям тепличные условия и уверены, что чем раньше начнется учебная подготовка, тем надежнее.
3. РОДИТЕЛИ-ОСВОБОДИТЕЛИ
Хотят обеспечить детей навыками физического выживания. Мир — место очень опасное. Чаще всего эти родители связаны с армией, полицией и т.п.
4. РОДИТЕЛИ ГЕНИЕВ
Финансово успешные, они с большим подозрением относятся к системам образования. И хотят отгородить детей от негативного влияния детских садов и особенно школ.
Все категории родителей относятся к гипервоспитывающим. И они добиваются интеллектуальных успехов детей в ущерб счастливому детству.
В различных исследованиях показано, что интенсивное интеллектуальное давление является непродуктивным.
Пример. Если от ребенка часто требуют интеллектуальных умений, к которым его мозг не готов, то он оказывается загнанным в угол. Мозг не справляется и снижает обороты, а не повышает.
В итоге дети учатся подтасовывать результаты, которые радуют родителей. Как цирковая собачка, которая как бы умеет считать.
Постепенно собственное любознательное поведение уходит на второй план, и ребенок перестает заниматься исследованиями мира, то есть учиться. Но соглашается со всеми претензиями родителей, обращенных к нему.опубликовано econet
Автор: Анна Скавитина
фото ©Julie Blackmon
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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