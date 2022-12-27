20 напоминаний, которые помогут успокоиться, когда вы почувствуете тревогу

Тревожность является естественной, но мы не должны позволять ей контролировать себя - это ощущение является нереальным.

Когда вас охватывает тревожность, вы можете казаться себе таким бессильным, словно ваш мозг и тело похитили, и вы мало что можете сделать для обеспечения своей безопасности и возвращения контроля.

Однако это ощущение является нереальным. Хотя тревожность может иметь физические и психические симптомы, и мы не можем избавиться от них усилием воли, для своего успокоения можно кое-что сделать. Я знаю это, потому что, как и большинство из нас, я много раз сталкивалась с тревожностью и боролась с ней с переменным успехом.

Поскольку я знаю, что мы имеем намного больше сил, чем мы думаем, когда речь заходит об управлении тревожностью, я недавно задала следующий вопрос на странице в Facebook: «О чём вы пытаетесь вспоминать, когда вы испытываете тревожность?»

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На этот вопрос ответило больше 1000 человек, и я им очень была признательна, потому что их мысли были успокаивающими и напомнили мне о том, насколько распространённой является тревожность. Тревожность является естественной, но мы не должны позволять ей контролировать себя. Ниже приведены некоторые ответы членов сообщества на мой вопрос.

Как бороться с тревожностью

1. Это пройдёт – и пройдет ещё быстрее, если вы не будете сопротивляться.

Если вы просто позволите течению нести вас туда, куда оно хочет, в течение некоторого времени, река, в конце концов, выбросит вас на берег. Просто плывите по течению, и всё будет хорошо. ~ Лори Крейвен, Рени Брейер

2. Вы можете и сможете пройти через это — и это сделает вас сильнее.

Я могу со всем справиться. Я всегда мог это делать тем или иным способом. Если события развиваются не так, как я ожидал, это тоже хорошо. Тревожность пройдёт, и я буду сильнее после этого. ~ Сьюзи Уэдли

3. Вы в безопасности.

Я дышу и повторяю себе: «Я в безопасности. Я в порядке. Я могу позаботиться о себе. Я сильная. Я значимая». Повторение этого позволяет мне собраться. ~ Ида Закин

4. Ваше тело пытается защитить вас.

Тревожность является способом, которым моё тело защищает меня. У моего тела хорошие намерения. Просто оно введено в заблуждение. Я благодарна телу за его защиту. ~ Дженни Бритт

5. Прошлое и будущее не смогут навредить вам в настоящем.

Я пытаюсь думать о причинах своей тревожности, и, как правило, это мысль или мысли о прошлом или будущем. Я напоминаю себе о том, что я в порядке в данный момент, а у нас есть лишь данный момент. Это помогает мне. ~ Анджела Реган-Сторвик

6. Мысли могут навредить вам, только если вы предоставите им такую возможность.

Поскольку причиной моей тревожности являются мысли, которые потом начинают двигаться по спирали, я напоминаю себе, что мысли – это всего лишь мысли. Они не будут иметь никакого значения, если вы не будете его им придавать. Позволяйте им приходить и уходить и не придавайте им никакой силы и значения. Не питайте их, а позволяйте им приходить и уходить. Они не должны быть реальностью, и в большинстве случаев они не являются отражением реальности или моего истинного «Я», это просто-напросто мысли, и я не должна реагировать на каждую мысль. ~ Эйприл Ратледж

7. Тревога не изменит результат.

Я напоминаю себе, что моя тревога ничего не изменит — никогда не меняла и не изменит. Потом я сосредоточиваюсь на том, за что я могу быть благодарным, на вещах, которые являются красивыми и прекрасными прямо сейчас. И, наконец, я повторяю себе: «Я позволяю всему идти своим чередом и верю в то, что я о себе позабочусь». ~ Джои Криз

8. Причина вашей тревоги является временной.

Я стараюсь напоминать себе, что всё, что вызывает мою тревогу, является временным, и если я буду терпеливой, ситуация разрешится. ~ Джесс Суонсон

9. У вас есть всё, что вам нужно.

Я стараюсь напоминать себе, что у меня есть всё, что мне нужно: воздух, вода, пища, одежда, кров. Затем я напоминаю себе о том, что нужно смотреть на вещи в перспективе и что я могу выбирать, как мне быть. ~ Лорна Льюис

10. Вы сильнее, чем вы думаете.

Когда я тревожусь по поводу мелочей, я напоминаю себе о том, сколько я пережила. Если я смогла пережить две операции на мозге, четыре разных вида лучевой терапии, тирэоидектомию при раке щитовидной железы и левую шейную диссекцию, я смогу пережить и эти мелочи. Иногда вы должны просто пережить дискомфорт ситуации и увидеть, что всё хорошо. ~ Сара Руджеро

11. В любой момент есть много хорошего.

Я концентрируюсь на всем позитивном, что есть в данную минуту. Я в безопасности, я не голодна, у меня хорошая работа, любящий муж, моя семья цела и здорова. Я продолжаю это делать, пока напряжение не спадёт. Затем я могу медленно, но уверенно очищать свою голову в такой степени, чтобы я могла думать о том, что меня ожидает. ~ Бёрджит Джервиг

12. Вас любят и поддерживают .

Я думаю обо всех людях, которые любят меня. Я рисую себе их лица и представляю себя в пузыре любви, и когда я глубоко дышу, я вдыхаю и выдыхаю эту любовь. ~ Конни Врайтсмен

13. Ситуации часто не такие плохие, как кажется.

Я спрашиваю себя: «Нахожусь ли я или кто-либо из моих любимых людей в опасности прямо сейчас , в этот момент?» В 99,9% случаев ответ является отрицательным, поэтому я делаю упражнения по дыханию и расслаблению для успокоения своего ума и смотрю на ситуацию более здраво. ~ Селесте Ротштайн

14. Можно успокоиться, концентрируясь на дыхании.

Поставьте своему мозгу простую задачу. Садитесь и дышите. Пристально смотрите на стену. Вы не тратите бесцельно своё время. В ваш мозг будут приходить мысли. Оставляйте их там. Выровняйте свою спину, когда вы сидите. И дышите. Если можно, занимайтесь этим десять минут. Если вы не можете выделить столько времени, даже минута будет лучше, чем ничего. ~ Деби Шарон

15. Иногда доверие может быть противоядием от тревожности.

Доверие и тревожность взаимно исключают друг друга, поэтому сосредоточивайтесь на доверии, на том, чему вы можете доверять в данный момент, и тревожность пройдет. ~ Алексия Богдис

16. Помогает сосредоточение на том, что вы можете контролировать.

Я склонна тревожиться, потому что я переживаю и слишком много думаю о том, что я не могу контролировать, и о том, что может случиться или не случиться в будущем. Поэтому я начала думать об этом, когда я замечала приближение приступа тревожности. Не спеша начинайте делать что-то с тем, что вы можете контролировать, и давайте остальному идти своим чередом. ~ Аделия Беналиус

17. Не нужно решать всё прямо сейчас.

Когда я дышу и спокойна, я могу принимать лучшие решения для эффективного изменения ситуации, с которой мне приходится иметь дело. ~ Сьюзан Стефенич

18. Если вы выскажетесь, это может помочь вам отпустить ситуацию.

Напишите это, вырвите это из своей груди, расслабьтесь, составьте план атаки. Делайте что-то вместо того, чтобы переживать. Не позволяйте тревоге лишать вас теперешнего спокойствия. Ничто не остаётся неизменным! ~ Лиза Мари Уилсон

19. Вы заслуживаете свою собственную любовь и сочувствие.

Тревожность часто может возникать из-за осуждения себя. Останавливайтесь, дышите и обращайтесь к самосостраданию.‪ ~ Кристин Штраус

20. Вы не одиноки.

Знайте, что вы не одни. Другие также борются с чем-то. Мы едины!~ Мелани опубликовано econet

©Lori Deschene, перевод Сергея Мальцева

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