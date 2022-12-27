20 напоминаний, которые помогут успокоиться, когда вы почувствуете тревогу

Тревожность является естественной, но мы не должны позволять ей контролировать себя - это ощущение является нереальным.
Когда вас охватывает тревожность, вы можете казаться себе таким бессильным, словно ваш мозг и тело похитили, и вы мало что можете сделать для обеспечения своей безопасности и возвращения контроля.
Однако это ощущение является нереальным. Хотя тревожность может иметь физические и психические симптомы, и мы не можем избавиться от них усилием воли, для своего успокоения можно кое-что сделать. Я знаю это, потому что, как и большинство из нас, я много раз сталкивалась с тревожностью и боролась с ней с переменным успехом.
Поскольку я знаю, что мы имеем намного больше сил, чем мы думаем, когда речь заходит об управлении тревожностью, я недавно задала следующий вопрос на странице в Facebook: «О чём вы пытаетесь вспоминать, когда вы испытываете тревожность?»
На этот вопрос ответило больше 1000 человек, и я им очень была признательна, потому что их мысли были успокаивающими и напомнили мне о том, насколько распространённой является тревожность. Тревожность является естественной, но мы не должны позволять ей контролировать себя. Ниже приведены некоторые ответы членов сообщества на мой вопрос.
Как бороться с тревожностью
1. Это пройдёт – и пройдет ещё быстрее, если вы не будете сопротивляться.
Если вы просто позволите течению нести вас туда, куда оно хочет, в течение некоторого времени, река, в конце концов, выбросит вас на берег. Просто плывите по течению, и всё будет хорошо. ~ Лори Крейвен, Рени Брейер
2. Вы можете и сможете пройти через это — и это сделает вас сильнее.
Я могу со всем справиться. Я всегда мог это делать тем или иным способом. Если события развиваются не так, как я ожидал, это тоже хорошо. Тревожность пройдёт, и я буду сильнее после этого. ~ Сьюзи Уэдли
3. Вы в безопасности.
Я дышу и повторяю себе: «Я в безопасности. Я в порядке. Я могу позаботиться о себе. Я сильная. Я значимая». Повторение этого позволяет мне собраться. ~ Ида Закин
4. Ваше тело пытается защитить вас.
Тревожность является способом, которым моё тело защищает меня. У моего тела хорошие намерения. Просто оно введено в заблуждение. Я благодарна телу за его защиту. ~ Дженни Бритт
5. Прошлое и будущее не смогут навредить вам в настоящем.
Я пытаюсь думать о причинах своей тревожности, и, как правило, это мысль или мысли о прошлом или будущем. Я напоминаю себе о том, что я в порядке в данный момент, а у нас есть лишь данный момент. Это помогает мне. ~ Анджела Реган-Сторвик
6. Мысли могут навредить вам, только если вы предоставите им такую возможность.
Поскольку причиной моей тревожности являются мысли, которые потом начинают двигаться по спирали, я напоминаю себе, что мысли – это всего лишь мысли. Они не будут иметь никакого значения, если вы не будете его им придавать. Позволяйте им приходить и уходить и не придавайте им никакой силы и значения. Не питайте их, а позволяйте им приходить и уходить. Они не должны быть реальностью, и в большинстве случаев они не являются отражением реальности или моего истинного «Я», это просто-напросто мысли, и я не должна реагировать на каждую мысль. ~ Эйприл Ратледж
7. Тревога не изменит результат.
Я напоминаю себе, что моя тревога ничего не изменит — никогда не меняла и не изменит. Потом я сосредоточиваюсь на том, за что я могу быть благодарным, на вещах, которые являются красивыми и прекрасными прямо сейчас. И, наконец, я повторяю себе: «Я позволяю всему идти своим чередом и верю в то, что я о себе позабочусь». ~ Джои Криз
8. Причина вашей тревоги является временной.
Я стараюсь напоминать себе, что всё, что вызывает мою тревогу, является временным, и если я буду терпеливой, ситуация разрешится. ~ Джесс Суонсон
9. У вас есть всё, что вам нужно.
Я стараюсь напоминать себе, что у меня есть всё, что мне нужно: воздух, вода, пища, одежда, кров. Затем я напоминаю себе о том, что нужно смотреть на вещи в перспективе и что я могу выбирать, как мне быть. ~ Лорна Льюис
10. Вы сильнее, чем вы думаете.
Когда я тревожусь по поводу мелочей, я напоминаю себе о том, сколько я пережила. Если я смогла пережить две операции на мозге, четыре разных вида лучевой терапии, тирэоидектомию при раке щитовидной железы и левую шейную диссекцию, я смогу пережить и эти мелочи. Иногда вы должны просто пережить дискомфорт ситуации и увидеть, что всё хорошо. ~ Сара Руджеро
11. В любой момент есть много хорошего.
Я концентрируюсь на всем позитивном, что есть в данную минуту. Я в безопасности, я не голодна, у меня хорошая работа, любящий муж, моя семья цела и здорова. Я продолжаю это делать, пока напряжение не спадёт. Затем я могу медленно, но уверенно очищать свою голову в такой степени, чтобы я могла думать о том, что меня ожидает. ~ Бёрджит Джервиг
12. Вас любят и поддерживают.
Я думаю обо всех людях, которые любят меня. Я рисую себе их лица и представляю себя в пузыре любви, и когда я глубоко дышу, я вдыхаю и выдыхаю эту любовь. ~ Конни Врайтсмен
13. Ситуации часто не такие плохие, как кажется.
Я спрашиваю себя: «Нахожусь ли я или кто-либо из моих любимых людей в опасности прямо сейчас, в этот момент?» В 99,9% случаев ответ является отрицательным, поэтому я делаю упражнения по дыханию и расслаблению для успокоения своего ума и смотрю на ситуацию более здраво. ~ Селесте Ротштайн
14. Можно успокоиться, концентрируясь на дыхании.
Поставьте своему мозгу простую задачу. Садитесь и дышите. Пристально смотрите на стену. Вы не тратите бесцельно своё время. В ваш мозг будут приходить мысли. Оставляйте их там. Выровняйте свою спину, когда вы сидите. И дышите. Если можно, занимайтесь этим десять минут. Если вы не можете выделить столько времени, даже минута будет лучше, чем ничего. ~ Деби Шарон
15. Иногда доверие может быть противоядием от тревожности.
Доверие и тревожность взаимно исключают друг друга, поэтому сосредоточивайтесь на доверии, на том, чему вы можете доверять в данный момент, и тревожность пройдет. ~ Алексия Богдис
16. Помогает сосредоточение на том, что вы можете контролировать.
Я склонна тревожиться, потому что я переживаю и слишком много думаю о том, что я не могу контролировать, и о том, что может случиться или не случиться в будущем. Поэтому я начала думать об этом, когда я замечала приближение приступа тревожности. Не спеша начинайте делать что-то с тем, что вы можете контролировать, и давайте остальному идти своим чередом. ~ Аделия Беналиус
17. Не нужно решать всё прямо сейчас.
Когда я дышу и спокойна, я могу принимать лучшие решения для эффективного изменения ситуации, с которой мне приходится иметь дело. ~ Сьюзан Стефенич
18. Если вы выскажетесь, это может помочь вам отпустить ситуацию.
Напишите это, вырвите это из своей груди, расслабьтесь, составьте план атаки. Делайте что-то вместо того, чтобы переживать. Не позволяйте тревоге лишать вас теперешнего спокойствия. Ничто не остаётся неизменным! ~ Лиза Мари Уилсон
19. Вы заслуживаете свою собственную любовь и сочувствие.
Тревожность часто может возникать из-за осуждения себя. Останавливайтесь, дышите и обращайтесь к самосостраданию. ~ Кристин Штраус
20. Вы не одиноки.
Знайте, что вы не одни. Другие также борются с чем-то. Мы едины!~ Мелани опубликовано econet
Жизнь не требует, чтобы ты был последовательным, жестоким, терпеливым, внимательным, сердитым, рациональным, бездумным, любящим, стремительным. Однако жизнь требует, чтобы ты осознавал последствия каждого своего выбора.
Ричард Бах
Добавить комментарий