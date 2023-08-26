НЕлюбимые дочери: 1 вопрос, который нужно перестать себе задавать

Есть обманчиво простой вопрос, который и близко не отражает глубину боли и обиды, что прячутся за ним: почему моя мать меня не любит? Это был вопрос, который не давал мне в детстве уснуть и моя потребность найти ответ была столь же жгучей, как и страсть рыцарей, толкавшая их на поиски Святого Грааля.

Есть обманчиво простой вопрос, который и близко не отражает глубину боли и обиды, что прячутся за ним: почему моя мать меня не любит?

Это был вопрос, который не давал мне в детстве уснуть и моя потребность найти ответ была столь же жгучей, как и страсть рыцарей, толкавшая их на поиски Святого Грааля.

Если бы я только могла найти ответ на этот вопрос, тогда бы я знала, что должна сделать и кем стать, чтобы получить её любовь.

Но проблема в том, что за этим вопросом глубокая, темная дыра, наполненная страхом и стыдом, потому что мир, в котором живет ребенок очень маленький и управляется матерью, и первый ответ приходящий на этот вопрос: потому что я вот такая.

Она не любит меня, потому что я - это я

Тогда, в своей детской спальне я не знала, как много маленьких девочек в самых разных семьях мечутся и страдают, пытаясь ответить на вопрос - почему моя мама меня не любит. Тогда, в детстве, я думала, что я одна такая на всем белом свете.

Вопрос становился более острым, более мучительным, когда нелюбимый ребенок видит, что его мать может любить другого ребенка в семье. Одна женщина, которой сейчас 52, призналась:

"Мне было шесть, когда родилась моя сестра и я помню это чувство, будто на меня обрушилась стена, не давая возможности дышать, когда я видела, как моя мать поет ей на ночь и нянчится с ней, улыбается ей, с большим удовольствием купает её и тискает. Ничего подобного она не делала со мной. Я устала быть милее, приятнее, надеясь, что она полюбит меня как сестру, но это никогда не срабатывало. Никогда."

Страх, стыд и конечно же этот пугающий ответ "дело в тебе" заставляет многих нелюбимых дочерей не думать об этом вопросе в детстве и порой еще долгое время во взрослом возрасте.

Острая потребность в материнской любви и поддержке удерживает их в том, что я называю "танец отрицания"; они находят оправдания, рационализируют поведение матерей, закрывают глаза на их обращение с собой, игнорируют последствия воздействия этого обращения всеми возможными способами.

И пока они страдают, они неосознанно поддерживают этот замкнутый круг боли, а иногда и подкрепляют таким поведением ненависть к себе.

Подсознательно они принимают ответ на вопрос, который сознательно даже не смеют произнести: потому что я - это я. Она не любит меня, потому что я - это я.

Одна женщина, которой сейчас 60, объяснила как это было в её жизни:

"Я бежала от осознания, что она меня не любит, прощая ей её жестокость и да, она была очень жестока ко мне. Я думала, что это все потому, что у неё самой было тяжелое детство, и она возмущалась тем "привилегиям", в которых я росла. Я не могла вынести тот факт, что она завидовала мне во всем. Вместо этого я бесконечно старалась удовлетворить её, но это никогда не срабатывало. Я никогда, вообще никогда, не чувствовала себя хорошей. Она умерла, когда мне было 50 и не оставила мне ничего, даже чашки. Я была поражена и в то же время как будто очнулась. В процессе психотерапии, я нашла себя. Пятьдесят лет. Именно столько времени у меня заняло понимание того, что я заслуживаю любви".

Проблема в самом вопросе.

И хотя сам вопрос звучит вполне логично, но правда в том, что на него нет ответа - ответа, который бы позволил нелюбимой дочери разработать план действий, чего она на самом деле и хочет. Матери не любят своих детей по множеству причин или вообще без всякой на то причины.

Фокусировка на этом вопросе не только рождает надежды - может быть можно что-то в себе изменить, чтобы она полюбила - но также заставляет верить в ложь, что это про вас и про то какая вы. А это не так.

Это о ней и о том, кто она. Это самое сложное для понимания, потому что дочь уже давно усвоила вину и стыд, которые стоят за этим вопросом. Ведь всем известно, что матери любят своих детей, правда?

Вот что я называю ядром конфликта - дочь продолжает нуждаться в материнской любви и поддержке и параллельно с этим растет её осознание того, сколько боли ей причинила мать - и это часто ставит дочь в тупик, заставляя искать ответ на вопрос, который бы все расставил по своим местам.

Как писала одна дочь:

"Это как будто я снова и снова расчесываю рану. Я хочу, чтобы было какое-то рациональное объяснение тому, почему она унижала и бросала меня. Я хочу знать причину, почему она выбрала ранить меня, а не любить. Ведь должна же быть причина, должен же быть ответ. Мой терапевт всё время говорит мне отпустить эту тему, но я не могу, сейчас не могу. Наступит ли момент, когда я смогу это сделать?"

Ответ в том, что да, этот момент наступит, но вы должны его приблизить.

Вот почему вы должны прекратить задавать себе этот вопрос.

Настоящий путь к исцелению - это задавать себе другой вопрос: как отношение моей матери ко мне - и её нехватка любви и поддержки, которую я испытала - отразились на моей жизни?

Фокусироваться на вопросе "почему она меня не любит" может дать вам инсайт - о, она нарцисс или у неё пограничное расстройство личности - и может заставить вас думать, что вы наконец-то поняли, что это за хаос был в вашем детстве, но это не поможет вам найти исцеление.

Пока вы застопорились на вопросе "почему", вы продолжаете кататься на карусели имени вашей матери и не обращаете внимания на то, что действительно важно: на себя.

Вот почему отпустить этот вопрос - первый шаг к тому, чтобы сойти с этой карусели.опубликовано econet

©Peg Streep, перевод Юлия Лапина

фото ©Lisa Visser

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet