ОБИДА: поедание самого себя

В последнее время появились данные, которые свидетельствуют, о том, что обида может нанести непоправимый вред нашему здоровью.

Что такое обида

В кабинет психолога, вошла рыжая девчонка Таня, и робко присела на краешек стула, оглядывая комнату.

- Ой, а у Вас и книжки есть старинные – почти прошептала Таня.

- Ну, да некоторые книжки из моего детства, я их принесла из дома - ответила я.

- А вот такая книжечка есть у меня дома! - радостно воскликнула Таня, показывая пальчиком на зачитанную, практически до дыр книжку «Карусель» со стихами Ирины Токмаковой.

В этот момент, присущая ей робость отступила, и она стала говорить более уверенно.

- Я очень люблю стихотворение о мальчике, которого обижали, и он уехал в Африку.

- Почему тебе оно так нравится? - с интересом спросила я ее.

- Как ты не понимаешь? Его же потом все любили, чтобы он не уезжал, и не обижался. Чего здесь не понятно! - с радостью в голосе ответила она.

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Не секрет, что каждый из нас хотя бы раз в жизни обижался. Да что там раз!

Обида – универсальный психологический защитный механизм, который помогает справиться с неприятными переживаниями, душевной болью, амбивалентностью чувств. Испытав ее, мы бессознательно начинаем избегать ранящих нас ситуаций.

В последнее время появились данные, которые свидетельствуют, о том, что обида может нанести непоправимый вред нашему здоровью.

Есть свидетельства существования связи такого страшного заболевания как рак с эмоциональной зависимостью, с переживанием чувства обиды.

Чувство постоянной сильной обиды, гложущей изнутри, способно привести к такому заболеванию, когда уже в буквальном смысле тело «поедается изнутри». Ведь что такое обида, как не поедание самого себя?

Обида – это горечь, направленная внутрь человека.

Упрямо лелея горькие чувства, мы часто не желаем расстаться со своей обидой. Почему так происходит?

Переживание обиды - это такое сложно-хитросочиненное чувство. И появляется оно в нашем репертуаре не сразу, а чуть погодя в возрасте от 2 до 5 лет. Это время когда мы творчески перенимаем умение испытывать обиду у своих друзей по песочнице, а порой подсматриваем, как это происходит у взрослых, ну, например, у мамы с папой.

Когда-то мы с вами, еще будучи детьми, активно, и я бы сказала с творческим упоением, сами того не замечая, искали свои собственные формы обиды, просто потому, что обиды - работают. На них – реагируют!

Итак, обида, как правило, – это манипуляция, когда за большинством обид скрываются те или иные внутренние выгоды, которые часто не осознаются. Часть из них может быть, осознаваема, что подтверждается детским поведением, когда дети знают, кому они обижаются и зачем. «Я плачу не тебе, я плачу маме!»

Впустую, зря, никому - маленькие дети не обижаются: «Если ты этого не сделаешь, я на тебя обижусь».

По сути, обида является разочарованием, только не до конца прожитым, то есть в нее плотненько уложены:

ожидания, про то, как и кто должен поступать,

нотка обвинения другого,

нотка обвинения себя,

оправдание себя,

оправдание другого,

надежда, на то, что все-таки все должно было быть как-то по-другому и

отрицание простой человеческой беспомощности всех участников отношений перед обстоятельствами и самим собой в определенный момент времени.

Обидчивость как черта личности формируется постепенно, и проявляется, как склонность во многих житейских ситуациях видеть обиду. Формируется, так называемая привычка обижаться, из-за чего часто на пустом месте вырастает стена непонимания и отчужденности. Обидчивый человек обычно уверен, что все дело в окружающих, которые относятся к нему недоброжелательно.

Что же делать с этим нахлынувшим и удушающим чувством обиды, которое нас так ранит и гложет изнутри, доставляя не поддельное душевное страдание?

1. Попробуйте разобраться, провести диалог с самим собой, задуматься – а зачем мне нужно чувство обиды? Какую свою потребность хочу удовлетворить таким сложным способом?Можно попробовать сформулировать свои потребности партнеру более прямо, не прибегая к манипуляции через обиду.

2. Попробуйте определить, какое чувство стоит за обидой: унижение, отвержение, разочарование? Обозначив чувства, легче пережить их. После этого можно попробовать высказать свои обиды “по адресу”, помня о том, что претензия будет услышана, если она рациональна, а не эмоциональна.

3. Как правило, в чувстве обиды человек ищет способ изменить уже свершенную реальную или кажущуюся несправедливость по отношению к нему. Существует убеждение, что чем старательней мы будем страдать, пребывая в состоянии обиды, тем быстрее произойдут какие-то чудесные изменения и откуда-то возникнет награда за самопожертвование.

Награды не будет!

Смириться с этим трудно, когда есть детский опыт через обиду получать новую игрушку, внимание, заботу, любовь.

4. Когда мы перекладываем всю ответственность за нашу судьбу на других, мы становимся излишне требовательны к людям, обклеиваем их удобными для себя ярлыками – вот тогда и начинаем удивляться тому, насколько наши убеждения расходятся с образами других, в то время, как мы сами эти образы и выдумали. И начинаем активно на это обижаться.

5. Трудно не обижаться, когда привык сверять чужие слова и поступки лишь со своей картиной мира. Отказаться от своего мнения для многих обидчивых людей означает отвергнуть часть собственной личности. Есть твердое стремление следовать определенной жизненной модели, приверженность стереотипам: «Близкие люди никогда не ссорятся» мешает жить.

Находясь во власти внутреннего диктата, такой человек, например, не замечает приближения кризиса в отношениях, закрывает глаза на тревожные признаки. И когда другой совершает поступок, выпадающий из годами складывавшейся модели, мир рушится и прощение оказывается невозможным.

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Возможно, вы слишком многого ждете от отношений с людьми или недостаточно ясно выражаете свои чувства, надежды и потребности. Неплохо было бы научиться четко сообщать, чего вы ждете, и понимать, чего ожидают от вас другие, и не забывать о границах возможного и невозможного.

Обида - это крах идеализации и отрицание какого-то другого приемлемого значения происходящего. Происходит она от недостатка информации о себе, о людях и о жизни в целом.

А еще это такой детский способ совладения с реальностью взрослой жизни!

Порою невыносимо сложно находиться рядом с обиженным человеком, особенно когда он вам дорог. Когда вам не удалось понять, на что именно в ваших словах или поступках он так прореагировал.

Выход из этой ситуации есть.

Когда человек обижен, в первый момент он не готов к тому, чтобы выслушать другого. Единственная фраза, которую вы можете ему сказать: «Я понимаю тебя». Таким образом, вы подаете ему знак, что позже стоит вернуться к обсуждению ситуации.

Если вы непосредственно вовлечены в конфликт, признайте свою долю ответственности за его возникновение и подчеркните ваше желание восстановить мир.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Автор Наталья Конопий

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